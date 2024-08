Ravetti torna a guidare un corso di fresatura di classe mondiale presso la UC Davis

Il primo corso di molitura dell'olio d'oliva negli Stati Uniti si terrà dal 1 al 4 ottobre presso il UC Davis Center del Mondavi Institute for Wine and Food Science. Sotto la direzione del direttore esecutivo del Centro, Dan Flynn, il Corso di Master Milling Certificate UC, giunto al suo settimo anno, continua a elevare il suo curriculum di livello mondiale. "Il corso fornisce una guida dettagliata ai trasformatori di olio d'oliva attuali o futuri su come massimizzare la qualità e la redditività ", ha detto Flynn. "È l'unico corso del suo genere in Nord America. ”

Il programma di quest'anno, con la sua base domestica al Silverado Vineyard Sensory Theatre, sarà guidato da Leandro Ravetti, uno dei maggiori esperti mondiali di olio d'oliva dalla raccolta alla lavorazione.

Ingegnere agricolo proveniente dall'Argentina, Ravetti ha lavorato per molti anni con l'Istituto Nazionale di Tecnologia Agricola nella ricerca sulla produzione di olive, prestando servizio come consulente per alcuni dei più grandi olivicoltori e produttori di olio d'oliva del paese. Nel 2001, ha fatto il salto intercontinentale in Australia, dove attualmente conduce un "Il team tecnico di Modern Olives, che fornisce consulenza e consulenza ai principali coltivatori e trasformatori di quel paese e contribuisce a facilitare la semina di 3.5 milioni di alberi.

Dal 2005, Ravetti è stato direttore esecutivo di Boundary Bend Ltd., la principale azienda olivicola completamente integrata dell'Australia, contribuendo a guidare la rapida crescita dell'azienda, l'alta efficienza e una raccolta di oli che continuano a raccogliere migliori riconoscimenti a concorsi e degustazioni internazionali. Sotto la guida di Ravetti, concentrandosi su innovazione, dati e analisi, l'azienda continua a massimizzare l'efficienza produttiva senza sacrificare la qualità.

Leandro Ravetti (Foto NYIOOC)

"Leandro è una rock star nel campo ", ha detto un entusiasta Flynn. "È semplicemente uno dei migliori insegnanti al mondo sull'olio d'oliva. "

Flynn ha affermato che il formato del corso 2015 rimarrà simile al suo standard stabilito. Oliva2Bottiglia, un servizio di molitura mobile, sarà a disposizione per lavorare l'olio d'oliva direttamente in loco. Una componente fuori sede includerà visite (inclusa una alla nuova operazione con sede in California di Boundary Bend), a cinque impianti di lavorazione dell'olio d'oliva locali - due in più rispetto all'anno precedente - dando ai circa 50 partecipanti la possibilità di vedere prima le migliori pratiche -mano.

La gita sul campo è diventata una componente preziosa del corso, ha osservato Flynn, con la classe che è stata interrogata su ciò che ha imparato nelle presentazioni. La possibilità di visitare gli impianti di lavorazione, dai mugnai più piccoli a strutture molto più grandi, è parte integrante della missione del programma.

At Yolo Press, un'azienda biologica certificata che produce oli monovitigno, il mugnaio Mike Madison utilizza un mulino a rulli a bassa velocità per schiacciare delicatamente le olive e le noccioline, riducendo al minimo il calore e l'emulsificazione. E a Olica, fondato dalla nativa russa Olga Orlova, il sistema è progettato per consentire lotti fresati su misura piccoli quanto 200 libbre.

Jim Etters a Séka Hills

L'unico produttore al mondo di olio d'oliva dei nativi americani Seka Hills, il cui pluripremiato extravergine Arbequina viene lavorato utilizzando apparecchiature Alfa Laval. I serbatoi cilindrici forniscono un ambiente privo di ossigeno per la gramolatura delle olive. Al contrario, il mulino Pieralisi di Bondolio include l'unico decanter multifase negli Stati Uniti, risultando in un sistema di trattamento a rifiuti zero e un sottoprodotto noto come "paté ”, pensato per avere il potenziale di aggiungere alcuni degli antiossidanti salutari presenti nell'olio d'oliva di alta qualità a cibi come pane e pasta.

La nuova e fresca cucina americana del locale Catering per gazze sarà nel menu per gli studenti della classe Master Millers, portando una generosità di ingredienti coltivati ​​e cresciuti nella California settentrionale all'esperienza. I partecipanti che si iscrivono prima del 1 ° agosto godranno di uno sconto per l'iscrizione anticipata del 20%, un bonus sostanziale per la ricchezza di conoscenze che gli aspiranti mugnai porteranno a casa.

Karen Bond a Bondolio

"I partecipanti precedenti hanno apportato miglioramenti immediati alla qualità e alla redditività delle loro operazioni di trattamento dell'olio ", ha osservato Flynn. "Questo corso è un piccolo investimento che ripagherà in maggiore efficienza, migliore qualità e maggiori profitti ".

Ulteriori informazioni sul programma e iscriversi al corso del certificato di macinazione master UC presso il Sito Web UC Davis Olive Center.