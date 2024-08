La raccolta delle olive 2015 sarà buona?

Dato che i raccolti di olive dovrebbero iniziare in Europa già dal prossimo mese, recenti rapporti hanno speculato sull'esito del Raccolta delle olive 2015-2016.

I principali produttori di olive Spagna e Italia, e su scala minore altri paesi produttori di olive tra cui Francia, Portogallo e Croazia, sono stati duramente colpiti dal raccolti disastrosi della stagione olivicola 2014 - 2015. Di conseguenza, prezzi dell'olio d'oliva sono aumentati vertiginosamente ei consumatori stanno avvertendo gli effetti di una carenza di olio d'oliva a livello mondiale.

Bloomberg segnalati che la produzione in Spagna e in Italia, i due maggiori paesi produttori di olive che rappresentano il 70 percento del mercato mondiale, è diminuita di oltre il 50 percento nella stagione 2014 - 15, secondo i dati pubblicati dal Consiglio oleicolo internazionale (CIO).

Il Guardiano ha ammonito che un terzo scarso raccolto consecutivo in Spagna e in Italia avrebbe risultati disastrosi e avrebbe fatto aumentare ulteriormente i prezzi tra i timori che la Spagna potesse sperimentare un altro raccolto scarso a causa del clima secco e caldo.

Nel frattempo, l'intera provincia di Lecce in Puglia (Puglia) - la più grande regione olivicola italiana con 2,769 km quadrati (1,065 sq mi) - è così infettata dal Xylella fastidiosa (Xf) batterio che ora è una zona di contenimento in cui gli alberi infetti vengono rimossi e distrutti in base a rigorose misure dell'UE introdotto ad aprile. I timori che il batterio potesse diffondersi sono stati confermati il ​​mese scorso quando lo era rilevato negli stabilimenti dell'isola francese della Corsica a seguito di un'altra infezione scoperta ad aprile in una pianta del caffè in un mercato di Parigi.

Nonostante il raccolto disastroso dell'anno scorso, alcuni produttori di olive italiani lo sono cautamente ottimista sul raccolto imminente poiché gli alberi generalmente producono un raccolto migliore dopo uno scarso.

I rendimenti sono stati bassi lo scorso anno in Spagna a causa del clima eccessivamente caldo. Dopo una primavera calda e secca durante la cruciale stagione di fioritura di quest'anno, il primo produttore mondiale di olio d'oliva potrebbe subire il suo secondo raccolto scarso di fila.

Parlando con The Guardian, un produttore di olive della provincia di Jaén nel sud della Spagna ha predetto che il prossimo raccolto sarà migliore: "Penso che il nuovo raccolto non sarà così male come l'anno scorso ma probabilmente le olive saranno più piccole e avranno meno quantità di olio. Se piove a settembre e ottobre, avremo un po 'di più. Sarà un quadro diverso ”, ha detto Lourdes Negrillo.

È ancora presto e il prossimo raccolto è tra settimane o addirittura mesi, a seconda della regione. Ma ci sono molte speculazioni e aspettative sull'imminente raccolta delle olive per produttori e consumatori.