L'Uruguay prevede una ripresa del raccolto

Dopo un raccolto deludente nel 2024, il Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca dell'Uruguay prevede una ripresa della produzione di olio d'oliva nel 2025.

Secondo i dati preliminari del settore privato, nel 614 l'Uruguay ha prodotto 2024 tonnellate di olio d'oliva, circa un terzo della resa totale del 2023 e il 63 percento in meno rispetto alla media quinquennale.

Brasile e Stati Uniti sono le grandi scommesse del settore per l'olio extravergine di oliva… Nel caso del Brasile, c'è l'ingresso preferenziale concesso dal Mercosur e la vicinanza geografica. - María Noel Ackermann, economista, Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca

"Gli effetti della siccità storica che il paese ha sperimentato nel 2023 si sono riflessi nei risultati di un raccolto notevolmente ridotto nel 2024", ha scritto María Noel Ackermann, economista presso l'ufficio di programmazione e politica agricola del ministero, in un rapporto annuale sul raccolto.

Tuttavia, Noel Ackermann ha descritto le prospettive per il raccolto del 2025 come ""di buon auspicio" dopo un inverno umido e temperature primaverili miti hanno portato a un'allegagione positiva.

"Le prospettive per il 2025, con condizioni meteorologiche migliori per il momento, sono di buon auspicio, con una fioritura adeguata e un'allegagione promettente", ha scritto.

Diversi produttori, tra cui il il più grande del paese, confermato a Olive Oil Times che il raccolto del 2025 sarà di gran lunga migliore di quello del 2024, ma difficilmente raggiungerà le 2,047 tonnellate prodotte nel 2023.

L’aumento della produzione (l’Uruguay ha prodotto circa sette volte più olio d’oliva all’anno negli ultimi cinque anni rispetto ai cinque anni precedenti) è stato accompagnato da un aumento dei consumi.

"Il consumo stimato di olio d'oliva e olio di sansa di oliva in Uruguay ha raggiunto una media di circa 1,800 tonnellate negli ultimi tre anni, poco più di mezzo litro pro capite", ha scritto Noel Ackermann. "In una visione a medio termine si nota un trend in crescita, considerando che un decennio fa il consumo nazionale si aggirava intorno alle 1,400 tonnellate”.

La produzione locale rappresenta oggi una quota crescente del consumo uruguaiano, costituendo circa la metà delle vendite nazionali di olio d'oliva.

Circa la metà della produzione nazionale viene venduta tramite grossisti e supermercati, il 30 percento è venduto direttamente al consumatore e un altro 19 percento è venduto come prodotto a marchio bianco.

Olio d'oliva a marchio bianco L'olio d'oliva white-label è prodotto da un'azienda ma venduto con il marchio di un'altra azienda, consentendo ai rivenditori o ai distributori di commercializzarlo come prodotto proprio. La pratica è comune tra i grandi rivenditori e le catene di supermercati.

Come ovunque, il poveri raccolti globali negli anni di raccolto 2022/23 e 2023/24 causati prezzi dell'olio d'oliva per sorgere in Uruguay.

I dati dell'Istituto nazionale di statistica hanno rilevato che i prezzi dell'olio d'oliva al dettaglio sono aumentati del 23% nel 2023 e del 15% nei primi dieci mesi del 2024.

""I cambiamenti nel comportamento dei consumatori, orientati verso alimenti più sani, naturali, sicuri e di alta qualità, offrono possibilità per un maggiore sviluppo del settore in futuro", ha scritto Noel Ackermann.

La combinazione di raccolti scarsi in gran parte del mondo dell'olio d'oliva e di una produzione interna relativamente forte negli ultimi anni ha fatto sì che gli oli d'oliva importati perdessero quote di mercato in Uruguay.

pubblicità

pubblicità

Secondo il ministero, le importazioni di olio d'oliva e di olio di sansa di oliva dall'Uruguay hanno raggiunto le 695 tonnellate nel 2023, con un calo del 20 percento rispetto all'anno precedente.

Nei primi dieci mesi del 2024, l'Uruguay ha importato 552 tonnellate di olio d'oliva, con un calo del 2023% rispetto allo stesso periodo del -.

Noel Ackermann ha affermato che il continuo calo delle importazioni, nonostante un raccolto molto basso nel 2024, indica che i consumi sono diminuiti, probabilmente a causa dei prezzi più elevati.

Nonostante la diminuzione dei volumi, le importazioni di olio d'oliva in valore hanno raggiunto i 4.5 milioni di dollari (4.37 milioni di euro) nei primi dieci mesi del 2024, con un aumento del 28% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La pluralità delle importazioni di olio d'oliva uruguaiano in valore proveniva dall'Argentina, il 37 percento, che aveva guadagnato quote di mercato nei due anni precedenti a causa dei raccolti scarsi in Spagna e Italia. Le importazioni dalle due nazioni europee comprendevano rispettivamente il 35 percento e il 23 percento.

L'aumento della produzione ha portato anche a un incremento delle esportazioni di olio d'oliva, in particolare verso il vicino Brasile.

Da aprile 2023 a marzo 2024 (anno commerciale 2023/24 in Uruguay), le esportazioni hanno raggiunto 638 tonnellate per un valore di 4.5 milioni di dollari, un aumento del 20 percento nel volume venduto e un aumento dell'87 percento nei ricavi generati. L'ottanta percento delle esportazioni è stato olio extravergine d'oliva, mentre il resto corrisponde a vergine.

Tuttavia, queste cifre saranno drasticamente inferiori per l'anno commerciale 2024/25. Da aprile a ottobre, i produttori uruguaiani hanno esportato 52 tonnellate di olio d'oliva, un calo dell'88 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un valore di $ 608,000 (€ 590,000).

Mentre praticamente tutto l'olio vergine di oliva veniva esportato in Spagna per essere miscelato e riesportato, due terzi delle esportazioni di olio extra vergine di oliva erano destinate al Brasile, seguito da Spagna, Stati Uniti e Argentina.

""Il Brasile e gli Stati Uniti rappresentano le grandi scommesse del settore per l'olio extravergine di oliva", ha scritto Noel Ackermann. "Questi paesi sono forti importatori globali, con consumi e una produzione in espansione che non riescono a soddisfare la domanda locale".

"Nel caso del Brasile, c’è l’ingresso preferenziale concesso dal Mercosur e la vicinanza geografica, che determina costi di trasporto inferiori”, ha concluso. "Gli Stati Uniti sono attraenti perché sono il mercato che paga meglio il prodotto (l'anno scorso è stato venduto a più di 8,000 dollari (7,760 euro) FOB a tonnellata)."