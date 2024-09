L'Università della California pubblica un manuale sulla coltivazione delle olive per la produzione di olio

Il team dietro il rapporto recentemente pubblicato dall'Università della California Agricultural and Natural Resource (UCANR) Manuale di produzione dell'olio d'oliva si augura che il libro di riferimento contribuisca a sostenere il crescente settore dell'olio d'oliva dello Stato.

Nell'ultimo decennio, la superficie dedicata alla produzione di olio d'oliva ha superato quella destinata alle olive da tavola in tutta la California, che è responsabile di quasi tutta la produzione di olio d'oliva del Nord America.

Tuttavia, gli unici libri di riferimento dell'UCANR relativi all'olivo sono rimasti gli originali Manuale di produzione delle olive, pubblicato nel 1953 e rivisto nel 1994 e nel 2005, e il Manuale di produzione di olive biologiche, pubblicato nel 2007.

"La Manuale di produzione delle olive era principalmente destinato ai coltivatori di olive da tavola", ha affermato Selina Wang, co-curatrice tecnica del libro e professore associato presso il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari dell'Università della California-Davis. "Questo è il primo manuale di produzione per gli olivicoltori dell'olio."

"Volevamo che questo libro fosse un manuale semplice, pratico e pertinente per gli olivicoltori", ha aggiunto. "Alcuni autori dei capitoli sono accademici come me, ma abbiamo avuto professionisti del settore che hanno svolto il lavoro pratico per decenni per rivederli e garantire che le informazioni fossero pratiche e facili da seguire".

Insieme all'UC Davis Olive Center fondatore Dan Flynn e Louise Ferguson, Wang si è prefissato di creare una panoramica dettagliata di tutto ciò che un olivicoltore deve sapere sulla scelta del sito, la semina, la raccolta e la manutenzione di un frutteto.

Il libro include un'introduzione alla storia del settore e della California gradi di olio d'oliva e standard, seguiti da capitoli che discutono la fisiologia dell'olivo, la gestione del suolo e dei nutrienti, la manutenzione della chioma, l'identificazione e la gestione delle erbacce e dei parassiti, inclusa la mosca di frutta d'oliva e psilla dell'olivo, malattie dell'olivo e raccolta delle olive.

I redattori tecnici hanno affermato che il libro può aiutare gli olivicoltori a diventare più efficienti e resilienti.

Sebbene il libro si concentri principalmente sull'oliveto, c'è anche un capitolo sulla molitura delle olive, sulla conservazione dell'olio d'oliva e sulla gestione di alcuni sottoprodotti della molitura delle olive.

"Ogni capitolo è scritto da qualcuno che ha studiato quell'argomento per la maggior parte della sua carriera", ha detto Wang. Ad esempio, un importante fisiologo vegetale ha scritto il capitolo sulla fisiologia e un entomologo ha scritto il capitolo sull'identificazione e il controllo dei parassiti.

""Penso che il libro sia forte e completo perché non è stato scritto da una sola persona", ha aggiunto Wang. "Non è possibile essere esperti di raccolta, macinazione, coltivazione, parassiti e tutto il resto".

Il libro si concentra sugli oliveti ad alta e altissima densità, con capitoli che trattano la posizione, la spaziatura degli alberi, i requisiti di irrigazione e le varietà appropriate.

"Per la selezione del sito e la preparazione del terreno, forniamo informazioni sulla raccolta e l'invio di campioni di terreno e acqua per le analisi, incluso cosa analizzare... per vedere cosa è carente e quindi vedere se c'è bisogno di un'integrazione", ha affermato Wang.

Sebbene il manuale non affronti esplicitamente cambiamento climatico o pratiche agricole rigenerative, spiega agli olivicoltori come pensare all'irrigazione e alla disponibilità di acqua e come ridurre al minimo gli apporti fitosanitari.

""Volevamo che questo manuale fosse accessibile a tutti i coltivatori, indipendentemente dalle dimensioni e dalle pratiche agricole", ha affermato Wang.

Il lavoro sul libro di 273 pagine è iniziato durante la pandemia di Covid-19 e ha richiesto quasi quattro anni per essere completato. Wang ha affermato che una delle sfide principali è stata mantenere la scrittura concisa. "Volevamo assicurarci che non sembrasse un libro di testo o un manoscritto scientifico", ha affermato.

Tuttavia, ogni capitolo fornisce consigli di lettura approfonditi per chiunque sia curioso di un argomento.

La Olive Oil Commission of California ha finanziato il manuale. Di conseguenza, l'organizzazione non-profit statale riceverà circa 150 copie del libro da distribuire tra i suoi membri, che includono i più grandi coltivatori di olive e produttori di olio d'oliva del paese.

Tuttavia, Wang ha detto che la commissione spera di vendere molte più copie in California, negli Stati Uniti in senso lato e a livello internazionale. Se ci fosse richiesta di copie in altre lingue, Wang prevede che l'editore sarebbe disposto a tradurre il libro.

"La prossima primavera, noi tre [Flynn, Sherman e Wang] viaggeremo attraverso la California da nord a sud con alcuni degli autori dei capitoli", ha detto Wang. "Ad ogni tappa, discuteremo le informazioni più rilevanti del manuale e ci concentreremo su uno specifico problema regionale".

Ad esempio, Wang ha detto che nelle regioni più aride della California, i tre redattori tecnici avrebbero discusso di irrigazione e gestione delle acque. Nelle aree costiere, avrebbero approfondito il monitoraggio e mitigare gli impatti della mosca dell'olivo.

La Manuale di produzione dell'olio d'oliva è disponibile per $ 90 (€ 82) su Catalogo UCANR.