Navigazione a raccolto impegnativo 2024, i produttori australiani hanno nuovamente provato l'emozione di essere riconosciuti per la loro alta qualità oli extra vergine di oliva sulla scena mondiale.

Partecipanti di ritorno Tenuta degli ulivi di Cape Schanck e Proprietà di Cobram da Victoria ha rappresentato il paese nel 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva Divisione dell'emisfero australe, che ha totalizzato sette premi (due d'oro e cinque d'argento).

Victoria è la principale regione produttrice di olio d'oliva del Paese e rappresenta oltre il 70 percento della produzione annuale di olio d'oliva dell'Australia.

Vedi anche: 2024 NYIOOC Copertura

Cape Schanck e Cobram Estate vantano un punteggio di coerenza del 100 percento nel Olive Oil Times Classifica Mondo, il che significa che negli ultimi dieci anni hanno ottenuto costantemente una qualità pluripremiata.

In Australia, l'eccezionale raccolto dell'anno scorso di circa 19 milioni di litri (17,480 tonnellate) di olio d'oliva è stato seguito da una produzione fuori stagione nel 2024, con raccolti ridotti nella maggior parte delle regioni produttrici di olio d'oliva del paese.

Secondo le stime dell'Australian Olive Oil Association (AOOA), nel raccolto del 13,000, conclusosi a luglio, il Paese ha prodotto tra 14,000 e 2024 tonnellate di olio d'oliva.

""Il raccolto australiano è diminuito nel 2024 a causa della scarsa fruttificazione e del maltempo in alcune regioni", ha affermato il presidente dell'associazione, David Valmorbida, ad agosto, dopo il completamento della raccolta delle olive nel paese.

"Altre zone sono state colpite dal bug di pizzo, che ha decimato i boschi", ha aggiunto Valmorbida. "A causa dell'effetto combinato di essere già un fenomeno ciclico '"A causa dell'anno negativo e dell'impatto delle cattive condizioni, pochi coltivatori sono riusciti a produrre grandi volumi quest'anno".

Cobram Estate, il più grande produttore di olio d'oliva del vasto paese del Pacifico meridionale, che raccoglie olive da 2.6 milioni di ulivi ogni anno, ha nuovamente trionfato nella competizione, aggiudicandosi cinque premi (un Gold e quattro Silver Award).

"Per ricevere il riconoscimento al NYIOOC è il più grande onore", ha affermato la responsabile del marchio Erin Wilson. "Siamo entusiasti dei risultati e incredibilmente orgogliosi che la qualità e la costanza dei nostri oli extravergini di oliva siano riconosciuti come tra i migliori al mondo".

Secondo il Olive Oil Times Secondo la classifica Mondo, Cobram Estate è il produttore più quotato nell'emisfero australe.

La società, precedentemente nota come Curva limite, ha vinto il Gold Award per il suo monovarietale omonimo Coratina.

Le NYIOOC La giuria ha inoltre assegnato quattro Silver Award a due monovarietali medi dell'azienda, provenienti da Picual e Hojiblanca, e a due blend medi.

A differenza di altri produttori del Paese che hanno dovuto affrontare condizioni meteorologiche sfavorevoli quest'anno, Cobram Estate ha potuto godere di condizioni favorevoli alla produzione di olio d'oliva di qualità, seppur in quantità ridotta.

""Ogni stagione è unica", ha affermato Wilson. "Abbiamo avuto un inverno favorevole seguito da un'estate moderata con precipitazioni superiori alla media all'inizio del processo di accumulo dell'olio. Questa situazione ha portato a eccellenti rapporti polpa-nocciolo, aumentando l'equilibrio e i sapori fruttati dei nostri oli".

"Nonostante sia stato un anno con rese inferiori, abbiamo unito queste condizioni ambientali alla nostra competenza in campo orticolo e molitorio per produrre oli extravergini di oliva belli, armoniosi e di alta qualità", ha aggiunto.

pubblicità

Nella campagna 2024, Cobram Estate ha prodotto 10.1 milioni di litri (9,292 tonnellate) di olio d'oliva, circa il 65 percento della produzione nazionale di quest'anno.

Nel Tenuta degli ulivi di Cape Schanck, due oli extravergine monovarietali di medie dimensioni di olive Coratina e Picual hanno vinto un premio Gold e un premio Silver nella competizione di quest'anno.

Cape Schanck ha festeggiato altri due premi al Mondo Competition, portando il totale a 27. (Foto: Cape Schanck Olive Estate)

"La nostra gioia è immensa per aver vinto al NYIOOC per un altro anno", hanno affermato i proprietari Stephen e Sui Tham.

Lo scorso aprile, il produttore si è preparato per un raccolto abbondante in vista del raccolto del 2024. Tuttavia, forti acquazzoni a fine primavera che hanno coinciso con la fioritura degli ulivi e temperature inferiori al solito prima del raccolto hanno portato a una resa di olio d'oliva inferiore alle aspettative a Cape Schanck.

""Bassa resa e olio delicato sono stati il ​​tema generale [di questa stagione]", ha affermato Thams. "Per quanto riguarda gli oli delicati, eravamo particolarmente ansiosi di sapere come si sarebbero comportati i nostri oli nella competizione di quest'anno e abbiamo presentato quelli che ritenevamo fossero i nostri migliori".

Nonostante gli ostacoli della stagione, l'attenzione dell'azienda sulla qualità, descritta dai proprietari come 'Il fattore x per un raccolto di successo indipendentemente dalla quantità di olio d'oliva prodotto ha spinto Cape Schanck verso NYIOOC sul podio dei vincitori per il decimo anno consecutivo.

""Coratina si è distinta ancora una volta, come accade da molti anni", ha affermato la coppia. "Per noi, in famiglia, un semplice spaghetto aglio e olio con prosecco è stato il modo migliore per festeggiare".

"I premi da NYIOOC rappresentano molte cose per il nostro petrolio e per la nostra azienda", hanno concluso. "Tra le tante affermazioni, i premi ottenuti nel corso degli anni sono un'indicazione di coerenza, che i nostri consumatori apprezzano molto".