I produttori turchi si preparano per un raccolto eccezionale

I produttori di olio d'oliva in Turchia prevedono un raccolto da record per la campagna 2024/25.

Secondo la stima ufficiale del raccolto pubblicata dal Consiglio nazionale turco per l'olio d'oliva e le olive (UZZK), la produzione di olio d'oliva della stagione supererà le 421,000 tonnellate metriche prodotto nel 2022/23.

""Si stima un raccolto di olio d'oliva di 475,000 tonnellate", ha affermato il presidente dell'UZZK, Mustafa Tan. "Ciò supera anche il record di 421,000 tonnellate registrato due anni fa nel 2022/23."

"Il nostro Paese sta facendo grandi progressi nella coltivazione dell'olivo", ha aggiunto. "Nel 2022/23, si è classificata al secondo posto nel mondo dopo la Spagna. In quegli anni, in Spagna, c'è stata siccità. Il nostro Paese è stato più fortunato, ma quest'anno, il nostro Paese ha dimostrato che non è stata una coincidenza. In questo senso, siamo molto felici".

Se la stima ufficiale della produzione dovesse concretizzarsi, e con altri importanti produttori mediterranei come Italia e Grecia prevedendo rese da basse a moderate, è anche probabile che la Turchia si riposizioni come il secondo produttore di olio d'oliva al mondo dietro la Spagna.

Tuttavia, nonostante il raccolto record previsto, Tan ha osservato che il prolungato clima secco prevalente nella contea ha gettato dubbi sul settore dell'olio d'oliva turco.

"Anche se quest'anno avremmo dovuto essere molto felici, purtroppo nel settore regna un grande pessimismo perché le precipitazioni non sono mai arrivate così tardi", ha affermato. "Ogni giorno [i produttori] aspettano, si preoccupano se le olive spariranno o torneranno indietro”.

L'ufficio del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) nella capitale turca, Ankara, ha confermato che i produttori di olio d'oliva del Paese sono sulla buona strada per una resa abbondante, anche se si tratta soprattutto di quelli con uliveti irrigati.

"Le aspettative di produzione ed esportazione sono piuttosto elevate", ha detto lo specialista agricolo dell'ufficio, Kubilay Karabina. Olive Oil Times. "Tuttavia, a causa dei mesi estivi secchi, si dice che i piccoli produttori, soprattutto quelli che non dispongono di impianti di irrigazione, incontreranno una resa inferiore alle aspettative".

Karabina ha aggiunto che i prezzi degli oli d'oliva di stagione saranno determinati principalmente da fattori quali la qualità degli oli freschi e i costi di produzione in Turchia.

""A seconda della qualità, si prevede che i prezzi in dollari si abbasseranno dopo il raccolto", ha affermato. "Tuttavia, gli alti costi di manodopera impediranno un calo dei prezzi. Finora, non ci sono stati segnalati problemi che potrebbero influire negativamente sulla qualità totale".

Anche i produttori di tutta la Turchia prevedono un raccolto abbondante per l'anno a venire. Tuttavia, alcuni si aspettano che la resa nazionale di olio d'oliva sia inferiore alla stima del raccolto record di UZZK.

""Prevediamo un raccolto di olio d'oliva notevolmente migliore quest'anno rispetto alla stagione precedente", ha affermato Can Candeger, socio responsabile di Artem Oliva di Smirne, uno dei maggiori produttori ed esportatori di olio d'oliva della Turchia.

""Mentre nel sud-est la raccolta è iniziata lentamente, la raccolta completa inizierà all'inizio di novembre", ha aggiunto. "Le nostre stime iniziali suggeriscono un potenziale aumento di circa il 40 percento della resa rispetto allo scorso anno, con un totale previsto di circa 300,000 tonnellate in tutta la Turchia".

Nel precedente Anno del raccolto 2023/24, schiacciata tra il raccolto 2022/23 e il raccolto record previsto per il 2024/25, la Turchia ha seguito la tendenza di rese ridotte in tutto il bacino del Mediterraneo con una produzione complessiva di circa 200,000 tonnellate.

Candeger ha anche osservato che, grazie alle favorevoli condizioni di coltivazione e all'assenza di parassiti dell'olivo nella maggior parte delle regioni produttrici, si prevede che la qualità degli oli d'oliva freschi di stagione migliorerà notevolmente quest'anno rispetto all'anno precedente.

Ayvalik, una regione importante per la produzione di olio d'oliva sulla costa nord-occidentale dell'Egeo in Turchia e sede di due milioni di ulivi, dovrebbe produrre un raccolto abbondante di olio d'oliva questa stagione. Tuttavia, l'assenza di precipitazioni nella zona è diventata un fattore critico nel determinare le rese finali.

"La quantità di olio d'oliva aumenterà sostanzialmente quest'anno", ha affermato Mustafa Kürlek di Köklü Zeytincilik, produttore di olio d'oliva e olive da tavola nella regione dei Monti Kaz.

"Ma le piogge non sono ancora arrivate", ha aggiunto. "Di conseguenza, le olive ora sono sostanzialmente raggrinzite. Se le piogge non dovessero cadere, ci sarà una significativa diminuzione delle olive commestibili, con conseguente maggiore utilizzo di olive nella produzione di olio d'oliva. Alla fine, sul mercato sarà disponibile più olio d'oliva".

Kürlek ha anche stabilito che la produzione nazionale di olio d'oliva della Turchia nel 2024/25 probabilmente raddoppierà rispetto all'anno precedente, arrivando a circa 400,000 tonnellate.

In Turchia, la resa prevista dell'olio d'oliva quest'anno varia da regione a regione a causa della persistente siccità in gran parte del Paese.

In alcune regioni produttrici, tra cui il sud, si prevede un raccolto abbondante. provincia di Kilis, dove si prevede che la produzione aumenterà a 10,000 tonnellate di olio d'oliva dalle 6,000 tonnellate dell'anno scorso.

Tuttavia, altre aree, come il golfo di Edremit nel nord-ovest, stanno registrando un raccolto inferiore a quanto inizialmente previsto a causa delle scarse precipitazioni autunnali.

Nel frattempo, la produzione record prevista in Turchia nel 2024/25 ha anche acceso le ambizioni per esportazioni record di olio d'oliva dal paese quest'anno, in particolare dopo che è stato imposto il divieto di esportazione di olio d'oliva turco alla rinfusa. completamente sollevato.

""La resa storica ci obbliga a battere i record storici nelle esportazioni", ha affermato Mehmet Emre Uygun, presidente dell'Associazione degli esportatori di olive e olio d'oliva dell'Egeo (EZZIB).

Uygun ha aggiunto che l'obiettivo dell'associazione per la stagione 2024/25 è di aumentare le esportazioni di olive turche a 200,000 tonnellate. Secondo EZZIB, le esportazioni di olio d'oliva turco ammontavano a 65,000 tonnellate nell'anno precedente 2023/24.

"Nel prossimo quinquennio, aumenteremo giorno e notte le nostre esportazioni annuali fino a 1.5 miliardi di dollari (1.39 miliardi di euro)", ha affermato.