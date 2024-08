La qualità tunisina sulla scena mondiale

Agricoltori, mugnai e imbottigliatori del paese nordafricano della Tunisia hanno celebrato il finale pluripremiato di un fruttuoso raccolto 2023/24.

tunisino olio extravergine d'oliva i marchi hanno ottenuto 26 premi al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, con una percentuale di successo del 72%.

Questa cifra, che misura il numero di premi rispetto alle iscrizioni, è costantemente aumentata, da appena il 20% nel 2014 all'84% nel 2022. I produttori e gli imbottigliatori tunisini hanno vinto quest'anno 11 premi d'oro e 15 d'argento per i loro oli di livello mondiale.

Vedi anche: Il miglior olio extra vergine di oliva della Tunisia

Questi risultati si aggiungono a un raccolto eccezionale. Funzionari governativi hanno stimato che la stagione agricola 2023/24 sia terminata con la produzione raggiungendo le 220,000 tonnellate, leggermente superiore aspettative iniziali.

Sebbene questi volumi siano ancora al di sotto della media quinquennale, rappresentano un miglioramento significativo rispetto alle 180,000 tonnellate riportate nel campagna precedente.

I produttori hanno ottenuto i premi nonostante le continue incertezze del mercato internazionale, aumento dei costi di produzionee interruzioni della catena di fornitura.

Nonostante la stagione impegnativa, Phamed e il suo marchio Olea Salbo ha vinto un Gold Award al NYIOOC.

I produttori dietro Phamed hanno celebrato un Gold Award per il suo monovarietale biologico Chemlali di media intensità. (Foto: Phamed)

"Come altri paesi produttori, quest'anno abbiamo dovuto affrontare condizioni climatiche insolite", ha affermato il proprietario Naceur Elkotti. "La maturazione delle olive è stata gravemente interrotta e abbiamo dovuto accelerare la raccolta per salvare la stagione. Abbiamo fatto del nostro meglio”.

"Inizialmente la stagione sembrava più promettente della precedente”, ha aggiunto. "Purtroppo la mancanza di precipitazioni e l'eccezionale innalzamento delle temperature hanno ridotto notevolmente le quantità di frutti. Tuttavia, è stato comunque notevolmente migliore rispetto al 2022/23”.

I coltivatori tunisini hanno sottolineato che questo è il cambiamento climatico colpisce l’agricoltura, l'adattamento è fondamentale per i produttori di olio extra vergine di oliva di alta qualità.

"È una nuova realtà”, ha detto Elkotti. "Dobbiamo ora considerare questa situazione per il futuro e trovare modi per irrigare e aiutare gli ulivi a resistere a queste sfide. Da questo dipende il futuro dell’olivicoltura”.

L'azienda ha accolto con entusiasmo il Gold Award, soprattutto in una stagione così significativa per la famiglia fondatrice.

"Dedico questo premio a mio nonno e mio padre, scomparsi quest'anno", ha detto Elkotti. "Erano olivicoltori appassionati e sono riusciti a trasmettere il loro amore per le olive alla generazione successiva nonostante i nostri doveri professionali.

"Mio padre diceva sempre che l'olivicoltura non è un lavoro ma una passione”, ha aggiunto. "Diceva che le olive mi aiutavano a finanziare gli studi universitari, quindi devo restituire loro quello che mi hanno dato”.

Naim Ben Said, il co-fondatore dell'azienda a conduzione familiare Caro Dio azienda, ha detto di aver vinto un Gold Award al NYIOOC per il secondo anno consecutivo è stata una significativa conferma per l’azienda, la sua rete di agricoltori cooperanti e i clienti.

La madre di Ben Said si prende cura degli uliveti. (Foto: caro Dio)

Il premio è stato festeggiato con entusiasmo nel villaggio di Hazeg, dove opera l'azienda. Hazeg si trova nella regione centrale di Sfax, un'area chiave per la produzione tunisina di olio d'oliva.

"Siamo orgogliosi di essere un’azienda familiare e rafforzata dalla comunità”, ha affermato Ben Said. "Pochi minuti dopo l'annuncio dei risultati, l'intero villaggio di Hazeg era consapevole e festeggiava con orgoglio. È stato un risultato loro, non solo nostro”.

pubblicità

pubblicità

"Hazeg è un piccolo villaggio di 20,000 abitanti”, ha aggiunto. "Più della metà della popolazione è costituita da piccoli agricoltori, mentre il resto è legato in un modo o nell’altro all’agricoltura. Il riconoscimento internazionale li ha rassicurati nella loro missione di portare i migliori prodotti naturali nel mondo, dimostrando la loro incredibile maestria e dedizione”.

Uno dei compiti più impegnativi per olio extra vergine di oliva di alta qualità i produttori stanno affermando il proprio marchio in un mercato internazionale in cui la consapevolezza dei consumatori sui loro prodotti varia notevolmente.

"È difficile stabilire un marchio in un ambiente così competitivo, soprattutto dato il basso livello di educazione pubblica sugli oli d'oliva premium ", ha affermato Michaël Zeitoun, fondatore del marchio francese Parcelle 26 by HDMP.

Michaël Zeitoun e sua moglie Laurence misurano ogni anno i loro progressi rispetto al NYIOOC premi che vincono. (Foto: HDMP)

Ancora una volta, Parcelle 26 ha trionfato a New York, aggiudicandosi tre premi oli d'oliva di livello mondiale di origine tunisina. Il produttore considera la partecipazione al NYIOOC cruciale.

"Tali premi garantiscono che il nostro livello di qualità è almeno paragonabile a quello dell’anno precedente”, ha affermato Zeitoun. "Ci aiutano a mantenere alto il livello di attenzione alla qualità”.

"New York è un concorso di altissimo livello che costituisce un ottimo riferimento”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di partecipare a concorsi di alto profilo in tutto il mondo per aumentare la visibilità dei prodotti di alta qualità.

"Per le piccole aziende agricole come la nostra, che gestisce 50 ettari, non c'è altra scelta che migliorare costantemente la qualità del prodotto", ha affermato Zeitoun.

Nel frattempo, Naouel Bouabid, il fondatore del produttore ed esportatore Massiva, ha celebrato i premi Gold e Silver dell'azienda per i suoi marchi Damya all'edizione 2024 NYIOOC.

Naouel Bouabid produce olio extravergine d'oliva dall'oliveto di famiglia in Tunisia e lo esporta in California. (Foto: Massiva)

"Vincere premi come il NYIOOC è un grande onore e la nostra vera ricompensa è creare un olio d'oliva eccezionale che i nostri clienti adorano. Ci impegniamo a sostenere questa tradizione di eccellenza negli anni a venire", ha affermato.

Bouabid ha attribuito il merito all'azienda successo duraturo al Concorso Mondiale alla tradizione della sua famiglia di agricoltura biologica, che è integrata dall'agricoltura biodinamica.

"Utilizzando questi metodi, promuoviamo un ecosistema sano e un terreno vivace per una qualità eccezionale dei frutti", ha affermato Bouabid.

La produzione di Damya prevede un'accurata selezione delle olive dai propri frutteti e da quelli dei coltivatori locali.

"Attraverso un rigoroso processo di selezione, garantiamo che le loro olive soddisfino i nostri rigorosi standard di qualità ", ha affermato Bouabid. "Ciò ci consente di reperire varietà di olive complementari coltivate in microclimi unici, arricchendo ulteriormente la nostra offerta.

Il marchio vende esclusivamente olio extra vergine di oliva negli Stati Uniti, principalmente in California.

"La scena dell'olio d'oliva in California è in forte espansione ", ha affermato Bouabid. "La produzione è in aumento e i consumatori stanno diventando più consapevoli. La cucina fresca e stagionale è un alimento base qui e l'olio d'oliva di alta qualità è un ingrediente chiave.

"Dai condimenti ai frutti di mare, è ovunque", ha aggiunto. "Sebbene l'accessibilità sia importante, i californiani sono sempre più interessati ai sapori e alle origini unici del loro olio d'oliva.

Damya ha avuto un inizio promettente per la stagione in corso. "Speriamo in un raccolto abbondante di olive con caratteristiche ideali per la produzione di olio d'oliva biologico e di alta qualità ", ha affermato Bouabid.