Tre veterani della guerra d'indipendenza croata producono oli d'oliva pluripremiati

Come dice il vecchio proverbio, "niente ha successo come il successo”, e i produttori dietro Oleum Maris hanno raggiunto questo obiettivo vincendo quattro Gold Awards al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Con gli uliveti nella penisola istriana, nella Croazia nordoccidentale, i produttori hanno vinto 16 premi del concorso mondiale dal 2019. "Sì, e tutto oro”, ha detto Velimir Jurić, uno dei tre fondatori di Oleum Maris.

Varietà autoctone, coltivazione integrata, raccolta tempestiva, lavorazione rapida e stoccaggio accurato sono le chiavi della qualità di prima classe del nostro olio extra vergine di oliva. - Velimir Jurić, cofondatore di Oleum Maris

L'azienda ha vinto il suo primo Gold Award per la Bjelica istriana, seguito da altri tre premi per i monovarietali nel 2020 e quattro premi nel 2022, 2023 e ora 2024 per le varietà istriane autoctone: Bjelica istriana, Rozinjola, Vodnjanska buža e Žižolera.

I sei monovarietali di Oleum Maris

"I NYIOOC i premi sono gli Oscar dell'olivicoltura ", ha affermato Jurić. "Significano molto per noi perché sono la migliore conferma della nostra dedizione alla qualità del nostro olio d'oliva.

Oleum Maris è stata fondata nel 2009 da Jurić, Martin Milas e Mladen Kocijančić, tutti veterani della guerra d'indipendenza croata da Dignano. Sono partiti da zero dopo aver ricevuto una concessione demaniale per 80 ettari di terreno bruciato.

"Lì crescevano i pini e scoppiavano incendi quasi ogni anno", ha detto Jurić, che, insieme ai suoi soci, ha paesaggistico l'area e piantato 15,000 ulivi su 55 ettari, principalmente varietà autoctone di Buža, Bjelica istriana, Rosignola, Žižolera e Buža.

Velimir Jurić, uno dei fondatori di Oleum Maris

Hanno piantato anche ulivi Leccino e Pendolino, originari dell'Italia, che sono ottimi impollinatori per le suddette varietà istriane.

Maslinik si trova sulla strada principale tra Pola, la città più grande dell'Istria, e Dignano, una posizione quasi ideale per la coltivazione dell'olivo.

"Il terreno è accidentato, esposto a sud e soleggiato ad un’altitudine di circa 85 metri”, ha detto Jurić. "I nostri uliveti offrono una vista unica sulle Isole Brioni, sul caratteristico campanile di Dignano e sull'antica città di Pola, vecchia di 3,000 anni.

Nel frattempo ai fondatori si è aggiunto il noto imprenditore Vlado Ćorluka di Zagabria, la capitale croata.

Con investimenti in nuove attrezzature e tecnologie, hanno raggiunto un'alta qualità olio extravergine d'oliva produzione e ha creato il marchio Oio Vivo, che si traduce in "olio vivo” o "olio di vita”.

"Varietà autoctone, coltivazione integrata, raccolta tempestiva, lavorazione rapida e stoccaggio accurato sono le chiavi della qualità di prima classe del nostro olio extra vergine di oliva ", ha affermato Jurić.

Non hanno problemi a vendere l'olio d'oliva in un moderno negozio e sala di degustazione vicino a Gallesano. L'olio viene venduto anche in un negozio e bar nel centro di Zagabria e online agli acquirenti di tutta Europa. Anche i fondatori approfittarono rapidamente dell'Istria crescente turismo dell’olio d’oliva.

"Abbiamo ospiti da tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti”, ha detto Jurić senza nascondere la sua soddisfazione.

Oleum Maris è una delle aziende olivicole di maggior successo in Istria.

Oltre alle visite agli uliveti, offrono tre tipi di degustazioni: degustazione di olio con pane, formaggio e prosciutto o con altre prelibatezze istriane. Per dessert viene servito il gelato con la bjelica istriana.

Le visite all'oliveto, da cui si gode la vista sul mare e sul Parco Nazionale di Brioni, comprendono anche la guida su una vecchia jeep Land Rover Defender, modificata per l'occasione, che attira particolarmente gli ospiti.

Nella campagna 2023/24, Oleum Maris ha prodotto 50,000 litri di olio extravergine di oliva, una cifra in linea con la sua produzione nella maggior parte degli anni. "La vendemmia è stata riuscita sotto ogni aspetto; i frutti erano sani e l'olio era eccellente", ha detto Jurić.

A differenza della maggior parte dei produttori istriani e dalmati, il loro lavoro non è stato rovinato dalle intemperie o da parassiti come il mosca di frutta d'oliva.

"Abbiamo 13 dipendenti che implementano tempestivamente tutte le misure agrotecniche", ha affermato Jurić.

Quando è comparsa la mosca dell'olivo, gli agronomi dell'azienda hanno reagito rapidamente e hanno neutralizzato il più grave parassita dell'olivo con un utilizzo minimo e selettivo di insetticidi.

Boschetti di Oleum Maris

Oltre alla prevenzione tempestiva, i dipendenti di Oleum Marisa hanno iniziato la raccolta delle olive al momento giusto.

"Disponiamo della tecnologia più moderna, scuotitori e piattaforme che raccolgono i frutti e rimuovono le foglie in modo che arrivino direttamente al mulino integri e puliti", ha detto Jurić, ottimista sul fatto che l'attività possa solo andare avanti.

Insieme alla tradizione, al terroir ideale e alla vasta conoscenza della coltivazione, raccolta, molitura e olivicoltura conservazione dell'olio d'oliva, Jurić ha concluso che il NYIOOC I premi sono il miglior strumento di marketing e servono come raccomandazione ai fan attuali e futuri di Oio Vivo.