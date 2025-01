Queste varietà di olive ottengono i punteggi più alti dai giudici

Ci sono alcuni motivi per cui non riveliamo i punteggi che i nostri giudici attribuiscono alle voci nel NYIOOC Mondo Olive Oil Competition, ma il punto è che non vanno interpretati alla lettera.

Ammettiamolo. L'84 di un assaggiatore è l'86 di un altro. Un giudice potrebbe assegnare punteggi più alti all'inizio della degustazione piuttosto che più tardi la mattina. Alcuni potrebbero propendere per certe caratteristiche sensoriali rispetto ad altri.

Sono esperti rinomati che formano un panel che rappresenta il mezzo definitivo per determinare la qualità dell'olio extravergine di oliva. Ma sono umani.

Qualche anno fa, io deciso interrompere il premio Best in Class al NYIOOC – che è stato conferito alle voci con il punteggio più alto nella rispettiva categoria – perché sono convinto che i punteggi non siano sufficientemente precisi per fare quella chiamata. Un olio d'oliva eccellente non dovrebbe essere dichiarato "“migliore” di un altro ottimo olio d’oliva.

(Alcuni intraprendenti hanno comunque sentito la necessità di creare una classifica basata sul numero di premi ottenuti da vari concorsi da un marchio in un dato anno, come se ciò misurasse altro che i budget promozionali delle aziende. Ma i siti Web per quelle classifiche non ricevono quasi alcun traffico secondo gli strumenti di misurazione, il che rivela che al pubblico non importa più di me.)

Nel nostro concorso, i punteggi vengono utilizzati solo per determinare se un olio vince un premio o meno, e se è un argento o un oro, e anche questo non mi fa impazzire.

Un partecipante potrebbe ottenere un punteggio di 79.8 per ottenere un Argento, mentre un altro potrebbe ottenere 80.1 per vincere l'Oro. Se viene assaggiato di nuovo qualche minuto dopo, i risultati potrebbero essere invertiti.

I concorsi dell'olio d'oliva sono imperfetti, ma rappresentano il modo più efficace per riconoscere i produttori per il loro eroismo e per educare il pubblico sulla qualità e sul valore (anche se molti concorsi dell'olio d'oliva non fanno nessuna di queste due cose).

I punteggi nascosti che solo io riesco a vedere non significano molto di per sé, ma potrebbero emergere dei modelli se analizziamo i nove anni di dati che abbiamo raccolto in quella che costituisce l'analisi sensoriale più completa degli oli d'oliva al mondo.

Che ti piaccia o che ti piaccia.

Tra gli oli premiati, quali monovarietali hanno fatto svenire gli assaggiatori?

Quando si analizza una voce, NYIOOC i giudici utilizzano il software da noi sviluppato che li spinge ad attribuire punteggi parziali ai singoli componenti che compongono il risultato complessivo.

Fattori come le sensazioni gustative e olfattive, l'equilibrio e l'armonia, la fruttuosità, l'amarezza e la piccantezza contribuiscono al numero finale.

Quando un punteggio raggiunge i 90, è giusto dire che un olio meraviglioso ha fatto impazzire il panel. I punteggi bassi sui 70 hanno a malapena raggiunto il limite.

Ecco i punteggi medi degli oli premiati per le cultivar più comuni negli ultimi nove anni. Ho incluso anche il punteggio medio per le miscele premiate:

Naturalmente, abbiamo molti più dati per Picual, Arbequina e Koroneiki che per Casaliva o Tonda Iblea. Ecco solo le cultivar che secondo me hanno avuto risultati sufficienti per produrre una media significativa. Sono state omesse più di 200 varietà con campionamenti più piccoli.

Un olio prodotto correttamente darà sempre risultati migliori di uno con caratteristiche sensoriali problematiche, indipendentemente dalla varietà.

Va anche detto che alcune cultivar sono più limitate a regioni con minore variabilità in fattori come terroir, metodi di produzione e standard qualitativi rispetto, ad esempio, all'Arbequina, che cresce in tutto il mondo.

Forse il grafico rivela cultivar specifiche che, nelle giuste condizioni e con produttori qualificati, mostrano più costantemente segni di grandezza.

Oppure, forse i dati suggeriscono alcune varietà con caratteristiche sensoriali che i giudici non hanno ancora pienamente apprezzato.