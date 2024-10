Gli olivicoltori fuggono dal Libano meridionale mentre il conflitto si intensifica

Gli impianti di macinazione e stoccaggio gestiti dall' premiato Il produttore di olio d'oliva Darmmess in Libano è stato distrutto da un attacco aereo israeliano.

L'attacco alle strutture dell'azienda è avvenuto pochi giorni prima dell'inizio delle operazioni terrestri delle Forze di difesa israeliane nel Libano meridionale.

Gli agricoltori non possono procedere al raccolto. Ciò significa che non saranno in grado di sfamare le loro famiglie quest'inverno. - Rose Bechara Perini, fondatrice, Darmmess

Secondo il ministero della Salute libanese, i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 1,336 persone da quando Israele ha intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah, un partito politico e un gruppo militante con legami con l'Iran, il 20 settembre.th.

Venti paesi, tra cui gli Stati Uniti, considerano Hezbollah un'organizzazione terroristica. Tuttavia, l'Unione Europea e diversi altri paesi accettano l'ala politica come un'organizzazione legittima.

Insieme al crescente numero di morti, l'invasione di Israele ha costretto un milione di persone a spostarsi dal sud del paese. I dati satellitari analizzati dal Financial Times mostrano che sono stati distrutti più di 3,100 edifici.

Nel frattempo, il Fondo Monetario Internazionale prevede che il conflitto danneggerà gravemente la fragile economia del Paese.

""In Libano, la recente intensificazione del conflitto sta esacerbando la già fragile situazione macroeconomica e sociale del Paese", ha affermato la portavoce Julie Kozack durante una conferenza stampa. "Il conflitto ha inflitto un pesante tributo umano al Paese e ha danneggiato le infrastrutture fisiche".

Per la fondatrice di Darmmess, Rose Bechara Perini, la guerra arrivò direttamente alla sua porta dopo quattro giorni dall'inizio dell'escalation, quando un attacco aereo distrusse la sede centrale dell'azienda.

"Il 24 settembre 2024, il nostro stabilimento di lavorazione e stoccaggio, trasferito in un villaggio ritenuto più sicuro in quanto lontano dal confine, è stato colpito da un attacco aereo, con conseguente distruzione totale delle nostre attrezzature e forniture", ha scritto Bechara Perini in un messaggio ai clienti e ai partner il 1° ottobrest.

"L'intera struttura è stata ridotta a un solo metro di cenere, lasciandoci in una situazione devastante", ha aggiunto.

Bechara Perini ha inviato un video delle strutture devastate a Olive Oil Times.

Rosa Bechara Perini

Darmmess è un progetto comunitario dedicato alla produzione di olio d'oliva biologico. Bechara Perini ha detto che fornisce reddito a molti coltivatori a Deir Mimas, situato a un paio di chilometri dal confine israeliano.

"La maggior parte dei nostri contadini è fuggita a Beirut", ha detto Bechara Perini Olive Oil Times, aggiungendo che molti libanesi hanno avuto difficoltà a trovare un posto sicuro in cui rifugiarsi durante il conflitto.

"Quelli che sono rimasti a Deir Mimas sono quelli che non hanno un posto dove stare nella capitale", ha detto. "Oltre a ciò, non si sa mai con certezza dove sia sicuro e dove non lo sia".

Raggiungere gli uliveti di Deir Mimas è attualmente "troppo rischioso", ha affermato. Di conseguenza, Darmmess non sarà in grado di raccogliere le olive e produrre olio d'oliva nell'anno di raccolto 2024/25.

Molti agricoltori della regione economicamente depressa hanno investito tempo e denaro nell'attuale stagione delle olive, che non produrrà nulla.

"In un'area di otto chilometri quadrati, Darmmess coltiva circa 150,000 ulivi, la cui attività agricola primaria rappresenta la fonte di reddito più significativa e spesso unica per l'abitante ogni anno. I nostri ulivi rappresentano sussistenza, cultura e reddito", ha affermato Bechara Perini.

"Gli agricoltori non possono procedere al raccolto. Ciò significa che non saranno in grado di sfamare le loro famiglie quest'inverno", ha aggiunto. "Il paese è già in bancarotta e la gente sta diventando sempre più povera."

Altri produttori libanesi hanno detto Olive Oil Times che i combattimenti nel sud hanno portato la maggior parte degli agricoltori ad abbandonare i loro ulivi. Gli attacchi aerei israeliani e i combattimenti a terra hanno anche causato incendi negli uliveti, i cui danni sono impossibili da quantificare.

Nell'ultima escalation, l'analisi dei dati satellitari condotta dal FT ha indicato che 530 edifici erano stati distrutti lungo il confine meridionale del Libano.

Tuttavia, è già trascorso un anno di scontri transfrontalieri tra Hezbollah e Israele. ha causato danni considerevoli.

"Quasi l’80 percento degli agricoltori del Libano meridionale non sarà in grado di raggiungere i propri terreni agricoli e di raccogliere i frutti del proprio uliveto”, ha affermato Walid Mushantaf, fondatore di Bustan El Zeitoun. "Per i frantoi è lo stesso, non c'è modo di funzionare."

Situata nei pressi di Sidone, 40 chilometri a sud di Beirut, l'azienda agricola di Mushantaf è ancora attiva.

""Pochi agricoltori, me compreso, stanno facendo il massimo sforzo per massimizzare la loro forza lavoro giornaliera per raccogliere il raccolto il prima possibile, una volta che potremo garantire condizioni di sicurezza", ha affermato.

""Per i lavoratori recarsi quotidianamente alla nostra fattoria è difficile a causa della mancanza di carburante", ha aggiunto Mushantaf. "Ed è pericoloso, considerando i raid aerei e il numero di vittime civili in continua crescita".

Dopo un raccolto scarso nell'annata 2023/24, Mushantaf ha affermato che molti produttori si aspettavano una resa significativa.

""Gli agricoltori e gli olivicoltori lavoravano tutto l'anno aspettando il raccolto", ha detto Mushantaf. "Sfortunatamente, perderanno quel raccolto. Pertanto, non saranno in grado di coprire le loro necessità finanziarie quotidiane perché molti agricoltori non hanno altre fonti di sostentamento se non l'agricoltura".

Nel frattempo, nella valle della Bekaa, una regione del Libano orientale che ospita la capitale del paese, prima ad alta densità uliveto, gli attacchi aerei israeliani si avvicinano.

Charbel Jaoude

"Loro [gli attacchi aerei] sono molto vicini, ma noi stiamo bene", ha detto CBio Jaode proprietario Charbel Jaoude. Tuttavia, ha avvertito che "non tutti i boschi e i mulini sono sicuri e la raccolta è difficile in questo momento a causa della mancanza di lavoratori e di problemi di sicurezza."

L'analisi dei dati satellitari condotta dal FT ha mostrato che 210 edifici in diversi villaggi sono stati distrutti nella valle della Bekaa.

Più a nord del Libano, vicino al villaggio di Kour, alcuni lavoratori stanno ancora preparando il raccolto.

"Siamo così fortunati di poter raccogliere le nostre olive", ha affermato Karim Arsanios, titolare di Olive Solari. "A parte il continuo passaggio degli aerei da guerra sopra le nostre teste e il rumore occasionale dei bombardamenti in lontananza, è tutto piuttosto calmo".

"Siamo nella nostra prima settimana [di raccolto] e, nonostante i nuovi problemi quotidiani, continueremo finché non sarà più sicuro", ha aggiunto.

Nonostante la lontananza dagli attacchi aerei e dai combattimenti attivi, la situazione non è mai stata così complessa.

""A causa dell'attuale situazione geopolitica, i costi associati al raccolto sono ai massimi livelli, e credo siano i più alti di sempre da quando ho iniziato a fare questo, circa quattro anni fa", ha affermato Arsanios.

"Il sud è stato devastato e più del 35 percento della produzione locale di olio d'oliva proviene da lì", ha aggiunto. "Il paese avrà una carenza e probabilmente i prezzi aumenteranno".

"La situazione è pessima", ha aggiunto Ibrahim Al Kaakour, proprietario di Genco Olive Oil. L'azienda, che macina nel nord del paese ma acquista olive da agricoltori in tutto il Libano, non ha subito danni alle sue strutture.

Tuttavia, Al Kaakour ha confermato che la maggior parte degli alberi nel sud del paese non saranno raccolti. Ha offerto il suo supporto a coloro che sono stati in grado di raccogliere. "Abbiamo offerto i nostri servizi ad altri produttori del sud gratuitamente", ha affermato.

Arsanios ha accusato l'esercito israeliano di aver utilizzato intenzionalmente bombe al fosforo bianco per distruggere aree agricole nel sud del Paese, riferendosi a uno specifico episodio di bombardamenti israeliani a cui il governo libanese ha attribuito la distruzione di oltre 40,000 ulivi.

"Ci vorranno mesi, se non anni, perché la terra si liberi da queste sostanze chimiche", ha affermato Arsanios. "Stiamo tutti perdendo un pezzo del nostro patrimonio comune uccidendo gli ulivi e questo mi spezza il cuore".

Il fumo si alza dopo un bombardamento israeliano nel Libano meridionale, visto dal nord di Israele, venerdì 4 ottobre 2024. (AP Photo/Baz Ratner)

L'aggravarsi del conflitto nella regione non sta solo causando morti e spostamenti di massa, ma sta anche mettendo a dura prova un Paese afflitto da una prolungata crisi economica.

""La debole attività economica che avevamo iniziato a vedere si è, ancora una volta, completamente fermata", ha affermato Arsanios. "Quando questo capitolo oscuro sarà finito, Solar offrirà tutto l'aiuto possibile."

""L'unica cosa che tiene unito questo Paese, dopo tutte le mediazioni sostenute da paesi esterni nel corso degli anni, è la solidarietà tra i suoi popoli", ha aggiunto. "Questa è la spina dorsale del nostro Paese e niente potrà romperla".

Nonostante la tragedia che si sta verificando in Libano, Becahara Perini ha affermato che il mulino di Darmmess a Deir Mimas e gli ulivi sono ancora intatti e che tornerà per ricostruirli il prima possibile.

""Promettiamo che risorgeremo", ha aggiunto Bechara Perini nella sua nota. "Nel preservare questa eredità ancestrale, celebriamo non solo il frutto dell'ulivo, ma anche lo spirito duraturo della nostra comunità".

Olive Oil Times ha contattato le autorità israeliane per chiedere un commento, ma al momento della pubblicazione non è stata ricevuta alcuna risposta.

Le forze di difesa israeliane hanno affermato che la campagna di bombardamenti e l'invasione via terra hanno lo scopo di spingere Hezbollah a nord del fiume Litani e consentire a 60,000 sfollati israeliani di tornare alle loro case nel nord del paese.