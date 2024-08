I tanti valori nel recupero degli oliveti abbandonati in Toscana

In Toscana si concentra un progetto vicino a Firenze ripristino trascurato uliveti, fondendo impegno ambientale e sociale a beneficio della comunità locale.

Dalla sua nascita nel 2014, Abandoned Grove ha salvato oltre 5,000 alberi e ha impiegato quasi 60 lavoratori provenienti da contesti socialmente svantaggiati.

Il fondatore dell'azienda, Fil Bucchino, ha collaborato con Andrea Pagliai, olivicoltore con esperienza nell'agricoltura sociale, e il mastro frantoio Gionni Pruneti.

Il recupero di questi uliveti trascurati è fondamentale perché quando gli spazi agricoli vengono abbandonati si perde la bellezza paesaggistica e la cultura locale. - Gionni Pruneti, mastro mugnaio

Insieme, hanno lavorato per creare un marchio esperienziale premium con una forte base etica radicata nel territorio ma con ambizioni internazionali.

"Sono nato a Firenze e ho trascorso la mia infanzia in Italia”, ha detto Bucchino Olive Oil Times. "Poi, trasferendomi con i miei genitori, che sono medici, ho vissuto in diversi paesi, tra cui Somalia, Venezuela e Canada, dove poi ci siamo stabiliti. Ho anche studiato scienze biomediche e ho co-fondato a gruppo punk rock. "

Questo atteggiamento giramondo ed eclettico ha portato l'ex bassista e cantautore a scoprire il mondo dell'olio extra vergine di oliva.

Vedi anche: Ripristino degli ulivi abbandonati a casa di Leonardo da Vinci

"La passione per la musica ha prevalso e ho trascorso quasi dieci anni viaggiando e facendo tournée in tutto il mondo”, ha detto. "Nel frattempo i miei genitori si specializzarono in nutrizione e aprirono una clinica promuovendo il Dieta mediterranea negli anni ’1990”.

"Durante la stagione del raccolto mi mandavano italiano Olio Nuovo in viaggio e organizzavamo cene con i miei compagni di tournée appena arrivava l’olio”, ha aggiunto Bucchino. "Durante quelle notti ho iniziato a notare il potere di connettività dell'olio extra vergine di oliva.

Alcuni giorni di raccolta delle olive all'inizio degli anni 2000 sono stati fondamentali per aiutarlo a riconoscere il valore dell'olio extra vergine di oliva di alta qualità.

"Ero in Toscana durante una pausa dal tour quando ho assaggiato un olio diverso da qualsiasi cosa avessi provato prima, e ora posso dire che mi ha cambiato la vita”, ha detto Bucchino. "A quel tempo, nonostante la mia carriera musicale andasse bene, ho sentito un cambiamento dentro di me poiché i miei pensieri erano sempre più concentrati sul lato economico della musica piuttosto che su quello artistico.

"Nello stesso fine settimana, mentre raccoglievo nell'oliveto della mia famiglia, ho sentito cose come mai prima d'ora ", ha aggiunto. "Mia moglie Halina mi ha incoraggiato ad avvicinarmi a questo sentimento e ho iniziato a studiare l'arte dell'olio d'oliva. Come con la musica, mi sono buttato nel mondo dell’olio extravergine di oliva di qualità e non ho mai guardato indietro”.

Per ricreare la sua esperienza, Bucchino ha iniziato a produrre il proprio olio extra vergine di oliva. Ha collaborato con la Olivart, azienda guidata da Pagliai, che ha collaborato con la premiato Fratelli Pruneti.

I lavoratori abbandonati dell'Oliveto si godevano una pausa nella raccolta delle olive toscane. (Foto: Fil Bucchino)

"Già allora Andrea [Pagliai] era impegnato nel recupero degli oliveti abbandonati e nella produzione di un ottimo olio, affrontando al tempo stesso le questioni sociali”, ha aggiunto. "Quanto a Gionni [Pruneti], non è solo un olivicoltore ma un vero artista che sa interpretare brillantemente ogni stagione delle olive attraverso la sua molitura”,

Condividendo la stessa visione e gli stessi valori imprenditoriali, hanno collaborato per produrre un prodotto premium che avrebbe avuto un impatto positivo sulla regione e sulla comunità.

"Vorrei chiedere come sia stato possibile imbattersi in tutti questi boschetti abbandonati nel cuore della Toscana”, ha detto Bucchino. "Mi sono reso conto che i coltivatori locali non possono competere con i prezzi bassi della grande industria o dei marchi guidati dal marketing che vendono olio scadente con un'etichetta toscana, sfruttando in definitiva la comunità. Il mio scopo era il contrario, ovvero aiutare la comunità a prosperare”.

Nel corso degli anni hanno recuperato più di 5,000 alberi di varietà locali, tra cui Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco e diversi ecotipi sconosciuti, da cui producono monovarietali e blend.

pubblicità

pubblicità

La protezione della biodiversità locale è un obiettivo fondamentale di Abandoned Grove, che si concentra sulla gestione sostenibile del territorio e sui processi di produzione di qualità.

"Il punto è che anche se un uliveto è privato, è un bene comunitario ", ha detto Pagliai. "Gli ambiti ambientale, territoriale e sociale sono strettamente connessi e tutto ciò che riguarda la terra condivide la stessa sorte. Pertanto, è nostro dovere prenderci cura di queste terre trascurate”.

"Quando ho iniziato a lavorare in questo settore nel 2008, il mio primo obiettivo non era quello di acquistare terreni ma di riportare in vita gli uliveti abbandonati, improduttivi e mal curati di Bagno a Ripoli”, ha aggiunto. "Con il mio ex socio abbiamo iniziato con due appezzamenti per un totale di circa dieci ettari. Man mano che il lavoro andava avanti ci dava grandi soddisfazioni e il numero di persone che ci offrivano le loro terre cresceva in maniera esponenziale”.

L'impegno sociale di Pagliai è iniziato quando un'amica gli ha regalato due ettari di terreno dove impiegava qualcuno in un progetto di agricoltura sociale.

Pausa caffè durante la vendemmia nell'oliveto di Balatro. (Foto: Fil Bucchino)

"Mi ha detto che mi avrebbe lasciato la terra solo se avessi continuato a lavorare con quelle persone”, ha detto. "Ho accettato e ho iniziato a produrre ortaggi per diversificare la produzione e garantire ai lavoratori un'occupazione tutto l'anno. Mi sono appassionato e ho realizzato il progetto. Poco dopo Fil [Bucchino] mi ha chiesto di unire le forze”.

Dal 2014, Abandoned Grove ha impiegato 57 persone attraverso progetti sociali. Alcuni lavoratori hanno problemi di salute mentale o di abuso di sostanze.

L'iniziativa coinvolge anche le persone che sono state rilasciate dal carcere e necessitano di assistenza per reintegrarsi nella società. La maggior parte dei progetti sono seguiti da Coop21, cooperativa sociale specializzata in formazione e servizi educativi e culturali.

"Molte persone si sono reintegrate con successo e alcune sono diventate nostri dipendenti”, ha affermato Pagliai. "Oggi sei persone lavorano con Abandoned Grove attraverso un progetto Coop21”.

"L’agricoltura è intrinsecamente una questione sociale, poiché forniamo lavoro alla popolazione locale salvaguardando al tempo stesso la terra e promuovendo un’economia circolare”, ha aggiunto. "I prodotti vengono acquistati da consumatori che comprendono che non stanno sostenendo solo un'impresa, ma l'intera economia locale e l'inclusione sociale. Abandoned Grove riunisce tutti questi elementi”.

Uno dei valori fondamentali dell'azienda è che il processo di produzione, compreso l'imbottigliamento, l'etichettatura e il confezionamento, viene svolto nella comunità vicino ai frutteti.

"Faccio tutto vicino ai boschetti anche se costa di più”, ha detto Bucchino. "Ciò aiuta la comunità locale e consente di ottenere un olio che interpreti al meglio l’essenza della stagione del raccolto e lo spirito della comunità”.

Nel 2019 ha coprodotto "Ossessionato dall'olio d'oliva”, un documentario pluripremiato ispirato alla sua esperienza, che sostiene la qualità e racconta le storie di persone le cui vite sono state influenzate positivamente dall'olio extra vergine di oliva.

"Vengo dalla musica punk, che riguarda la comunità e la sfida allo status quo", ha detto. "Quando la musica punk ha guadagnato popolarità, non è stato perché il punk è cambiato; è stato perché il mondo finalmente ha preso piede. Oggi siamo uniti da una missione e credo che questo stesso principio valga anche per l’alta qualità”.

"Ho iniziato questo progetto per non scendere mai a compromessi sulla qualità, sulle persone o sul pianeta”, ha aggiunto Bucchino. "Certo, non è facile. Sono un idealista, ma comincio a vedere che le persone stanno gradualmente riconoscendone il valore, e sempre più stanno diventando consapevoli di cosa significano veramente qualità e sostenibilità. Mettiamo a disposizione solo l'olio di nostra produzione. Non posso lasciare andare la visione di creare un olio che possa toccare la vita di qualcuno così profondamente come ha fatto con la mia."

Ora, Abandoned Grove prevede di espandersi in altre comunità in diversi paesi e di entrare in contatto con mugnai e coltivatori più impegnati dal punto di vista ambientale e sociale che puntano alla qualità.

Abbandonato Grove ha recuperato più di 5,000 ulivi abbandonati in Toscana. (Foto: Fil Bucchino)

I frutti degli ulivi recuperati vengono consegnati e franti presso il frantoio Pruneti a Greve, nel Chianti. Gestisce insieme al fratello Paolo l'azienda di famiglia, che produce olio extravergine di oliva e iris.

"La collaborazione con Abandoned Grove è nata in modo naturale, poiché mi sono immediatamente connesso alla visione dietro il progetto. È stato un viaggio bellissimo e spero che il progetto continui a crescere perché ha un grande valore su più fronti”, ha affermato Pruneti.

"Il recupero di questi uliveti trascurati è fondamentale perché quando gli spazi agricoli vengono abbandonati perdiamo la bellezza del paesaggio e la cultura locale", ha aggiunto. "In ogni stagione del raccolto, assistiamo a come la produzione di olio d'oliva diventa una celebrazione per l'intera comunità.

Tra gli ulivi recuperati predomina la varietà Moraiolo. Questo albero robusto prospera sulle colline terrazzate della Toscana. L'olio extravergine di oliva di questa varietà, diffusa nel centro Italia, offre note di carciofo, erbe aromatiche e mandorla, con fruttato da medio a intenso.

"Noi olivicoltori consideriamo questa varietà come la 'vecchio olivo del contadino,' che richiede molta cura a causa della sua tendenza a crescere verso l'alto”, ha spiegato Pruneti. "A causa della sua forma di coltivazione impegnativa, che richiede più manodopera, spesso è la prima ad essere abbandonata”.

"All’inizio di ogni nuova produzione mi chiedo sempre come posso aggiungere valore dal mio punto di vista come operatore di cartiera”, ha affermato. "Questi oli hanno un carattere proprio, modellato dal terreno collinare da cui provengono gli alberi e dal lavoro manuale richiesto per la potatura e la raccolta, poiché non possono essere meccanizzati."

"Il valore aggiunto sta nel produrre oli extra vergini di oliva decisamente caratteristici da queste varietà uniche ", ha aggiunto Pruneti. "Dobbiamo quindi gestirli con attenzione dalla raccolta, calcolando i tempi di maturazione ottimali, fino al frantoio, dove, tra l’altro, dobbiamo impostare le temperature e i tempi di gramolatura adeguati per ottenere oli dal carattere forte e deciso”.

Una delle ultime storie di successo di Abandoned Grove, come descritta dal fondatore, è la rinascita di un uliveto con più di 260 alberi di Moraiolo secolari a Bagno a Ripoli, che era diventato una foresta impenetrabile.

"L’abbiamo riportato in vita in tre anni e l’anno scorso abbiamo completato la prima vendemmia”, ha detto Bucchino. "La cosa incredibile è che abbiamo scoperto che l'oliveto aveva subito non solo le gelate storiche del 1956 e del 1985 ma anche un incendio. Ora gli alberi sono di nuovo vitali e produttivi, dimostrando la straordinaria forza e resilienza di questa specie straordinaria”.