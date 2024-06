La cooperativa da 1,000 membri affronta il terreno impegnativo del Portogallo settentrionale

Circa 1,000 agricoltori portoghesi hanno festeggiato la notizia di due premi all'edizione 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Gli agricoltori sono membri della Cooperativa agricola degli olivicoltori di Murça (CAOM), che ha ottenuto il Premio Argento per la miscela di media intensità e il delicato Cordovil al Concorso Mondiale.

La ricerca dell'alta qualità è stata la risposta alle sfide di questa regione e ai maggiori costi associati all'ambiente montano. - Francisco António Vilela Ribeiro, presidente del consiglio di amministrazione della CAOM

"Il nostro obiettivo nella partecipazione al NYIOOC era quello di informare le persone sulla straordinaria qualità del nostro marchio Azeite Porca de Murça e sul lavoro che sta dietro tale eccellenza”, ha affermato Francisco António Vilela Ribeiro, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa.

"NYIOOC è un concorso con criteri di analisi molto esigenti e ottimi feedback”, ha aggiunto. "Ci sono tanti concorsi nazionali e internazionali, ma vincere a New York è speciale”.

Vedi anche: Profili del produttore

Sebbene la CAOM abbia costantemente ottenuto successi al Concorso Mondiale dal 2020, la cooperativa unisce una grande comunità di agricoltori nella regione portoghese nord-orientale di Trás-os-Montes dal 1956.

"Tutto ebbe inizio negli anni '1990, quando la Cooperativa si concentrò sulla produzione di alta qualità olio extravergine d'oliva", ha detto Vilela Ribeiro.

"La ricerca dell’alta qualità è stata la risposta alle sfide di questa regione e ai costi più elevati associati all’ambiente montano, ai frutteti estesi e alle pratiche agricole delle zone aride”, ha aggiunto.

La cooperativa vende ora più di 500,000 litri del suo marchio Azeite Porca de Murça a livello nazionale e internazionale.

Nessuno dei quasi 1,000 soci della cooperativa ha uliveti irrigati, tutti tradizionalmente distanziati. La CAOM ha stimato che, in media, questi coltivatori sostengono tre volte le spese del coltivatore superintensivo medio.

Queste condizioni hanno portato la CAOM a sviluppare flussi di entrate alternativi, incluso il suo museo dedicato, punto di partenza per le visite guidate della cooperativa.

"La sfida principale per questi produttori è educare i nuovi consumatori sui vantaggi del consumo di oli di oliva vergini invece di altri oli vegetali ", ha affermato Vilela Ribeiro.

"L'olio extra vergine di oliva è unico e nessun alimento o medicinale può sostituirlo ", ha aggiunto. "È fondamentale per la nostra salute. Abbiamo bisogno di più consumatori che siano meglio informati a riguardo”.

Valorizzare il rapporto unico tra la terra e il lavoro degli agricoltori è fondamentale per il presente e il futuro della cooperativa.

"Con costi di produzione più elevati, dare valore al nostro lavoro significa mantenere aree già spopolate e spopolate rischiano di essere abbandonati", ha detto Vilela Ribeiro.

Il museo della CAOM costituisce un'altra fonte di entrate per la cooperativa mentre istruisce i visitatori sulla produzione di olio d'oliva. (Foto: CAOM)

Gli uliveti della cooperativa sono distribuiti su un'area di 189 chilometri quadrati nel comune di Murça. Il CAOM si concentra sulle quattro varietà locali – Cordovil, Cobrançosa, Madural e Verdeal – incluse nella certificazione di Denominazione di Origine Protetta (DOP) Trás-os-Montes rilasciata dall'Unione Europea.

Secondo il sintesi tecnica pubblicato dalla Commissione Europea, l'olio extravergine di oliva Trás-os-Montes DOP è equilibrato, con aromi e sapori di frutta fresca e talvolta di mandorla. L'olio è particolarmente dolce, verde, amaro e piccante, caratteristiche che lo distinguono dagli altri oli d'oliva del paese.

pubblicità

pubblicità

"L'olio d'oliva che produciamo ha un'identità molto specifica - il suo terroir - perché Murça è l'epicentro dei tre microclimi della regione Transmontana: Terra Quente, Terra Fria e Terra de Montanha ", ha affermato Vilela Ribeiro.

"Ciò significa che abbiamo tre regioni con climi molto distinti, che vanno dalle strette valli dei fiumi Tua e Tinhela, con gli uliveti che confinano con i vigneti della regione delimitata del Douro, alle zone più montuose dove gli uliveti competono con la coltivazione delle castagne ", ha aggiunto.

Lo ha notato Vilela Ribeiro "la cooperativa è stata un pioniere” grazie al controllo verticalmente integrato dell'intera catena di produzione negli ultimi 30 anni, garantendo che ogni passaggio dalla raccolta al confezionamento sia svolto secondo gli standard più elevati.

Il fulcro dell'attività è stato il frantoio comunale, avviato dai soci della cooperativa al momento della sua fondazione.

"È diventato fondamentale per l’economia di un comune dell’entroterra del Portogallo, con una topografia impegnativa per l’agricoltura”, ha affermato Vilela Ribeiro. "Consente inoltre ai piccoli produttori di olive di espandersi, cosa altrimenti impossibile.

Secondo CAOM, la cooperativa dimostra la qualità di livello mondiale dell'olivicoltura tradizionale grazie alla sua cultura ispirata alla comunità e al lavoro di squadra.

"Il fatto che i nostri membri coltivino veramente uno spirito cooperativo di solidarietà e condivisione ci ha reso l'unico caso in Portogallo in cui la valutazione di ciò che producono non si basa solo sulla resa delle olive ma sulla qualità effettiva del frutto stesso ", ha affermato Vilela Ribeiro .

"Osservando i frutti possiamo anche decidere quando è il momento migliore per iniziare la raccolta", ha aggiunto. "Grazie al nostro moderno frantoio riusciamo a programmare il lavoro per consegnarci il frutto in meno di 24 ore dalla raccolta.”

Tuttavia, il clima non è sempre dalla parte dei coltivatori.

"Quest'anno, a causa di cambiamento climatico e i fenomeni meteorologici estremi verificatisi in tutta la regione del Mediterraneo, nonché un autunno con abbondanti piogge, la produzione è stata inferiore e più difficile", ha affermato Vilela Ribeiro.

"In media, abbiamo bisogno di 1.5 chilogrammi di olive in più per produrre lo stesso litro di olio d'oliva ", ha aggiunto. "Rispetto alla stagione precedente, la produzione è stata ancora bassa, con rese inferiori, che hanno ulteriormente influito sulla produzione totale nella regione".

Guardando al raccolto 2024/25, Vilela Ribeiro ha affermato che prevede di affrontare anche ulteriori sfide.

"Fenomeni estremi come forti piogge, grandinate o ondate di caldo mettono a repentaglio sia la fioritura che l'allegagione, rendendo difficile prevedere qualsiasi scenario per la prossima stagione delle olive ", ha affermato.