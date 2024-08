Terroir, risultati premiati dall'agricoltura biologica per l'agricoltore siciliano

Nella pittoresca regione siciliana di Agrigento, un'ex specialista in comunicazione e coordinamento di eventi sta usando il suo talento per sostenere l'agricoltura biologica su piccola scala in un mondo in cui l'olivicoltura intensiva è in aumento.

"Naru nasce dall’idea di valorizzare una splendida proprietà acquistata da mio padre più di 20 anni fa… che esercita la professione di medico ma ha sempre avuto una grande passione per la natura e i prodotti che ci regala”, ha affermato la titolare Maria Piscopo.

"Ho iniziato ad acquisire nuovi terreni e a piantare ulivi, scegliendo subito la strada dell’agricoltura biologica e della sostenibilità”, ha aggiunto.

Non mi interessa la produzione su larga scala perché compromette la qualità. -Maria Piscopo, titolare, Naru

Da quando ha intrapreso questo progetto nel 2016, Piscopo ha piantato 22 ettari e ha raggiunto una produzione annua di circa 6,000 litri di organico olio extravergine d'oliva.

Gli oliveti dell'azienda sono costituiti principalmente da olive Biancolilla e Nocellara del Belice.

"Le ho scelte perché sono olive tipiche siciliane, originarie della regione ", ha detto. "Biancolilla produce un olio d'oliva aromatico, molto delicato e leggermente dolce. La Nocellara del Belice, invece, tipica della Valle del Belice nella Sicilia occidentale, ha frutti molto carnosi e produce un olio d'oliva molto intenso.

"Esistono circa 500 varietà di Nocellara e, a mio modesto parere, quella del Belice ha una qualità superiore rispetto alle altre”, ha aggiunto Piscopo.

Il clima e la geografia di una regione sono cruciali nel determinare la qualità e gli attributi salutari delle sue olive. Per Piscopo la posizione di Agrigento, a 600 metri sul livello del mare, nella Sicilia meridionale, è particolarmente vantaggiosa.

"Naro, situata in provincia di Agrigento, gode di un clima tipicamente mediterraneo”, spiega. "Affacciata sul mare, Naro beneficia della brezza marina ad una temperatura leggermente più bassa, circa quattro gradi più fresca; questo contribuisce a conferire agli ulivi e ai loro frutti un aroma particolare.”

Come ogni clima mediterraneo, Piscopo ha affermato che Agrigento ha estati calde e secche e inverni miti e umidi.

"Le alte temperature estive e l'abbondante luce solare favoriscono la fotosintesi, stimolando la crescita degli ulivi e la produzione di olive di alta qualità ", ha affermato. "Il clima caldo e secco delle estati siciliane contribuisce ad una maturazione uniforme e sana dei frutti, esaltando le caratteristiche organolettiche delle olive e, di conseguenza, dell'olio prodotto.

Il clima, il terreno e le varietà di olive autoctone producono le pluripremiate miscele biologiche di Naru. (Foto: Naru)

"L'assenza di elevata umidità durante il periodo estivo riduce significativamente il rischio di infezioni fungine e altre malattie che possono colpire gli olivi, come la maculatura fogliare e la mosca di frutta d'oliva”, ha aggiunto Piscopo. "Le condizioni climatiche di Naro sono ideali per la produzione di oli extravergini di oliva di alta qualità, con un elevato contenuto di polifenoli, che contribuisce alle proprietà antiossidanti dell'olio d'oliva.

Mentre il clima di Agrigento è ben adatto alla coltivazione dell'olivo, ha citato Piscopo cambiamento climatico come una questione significativa, insieme alle sfide annuali di un’attenta fertilizzazione e potatura per ottenere la massima resa e qualità.

"La siccità è un problema significativo in Sicilia e fa parte del più ampio cambiamento climatico in atto”, ha affermato. "Sebbene negli anni precedenti ci sia sempre stata una siccità, certamente non era ai livelli che stiamo vivendo oggi”.

Tuttavia, gli olivi sono una coltura resistente e gli oliveti di Piscopo sono piantati in terreni ben drenati, il che, ha affermato, aiuta a ridurre le conseguenze di siccità.

"Ad altitudini più elevate, l’umidità atmosferica è leggermente più elevata che nelle pianure circostanti”, ha affermato. "Ciò aiuta a mantenere un’umidità relativa più elevata, riducendo così l’evaporazione e il consumo di acqua da parte degli alberi durante i periodi di siccità”.

Piscopo ritiene che migliorare la salute del suolo e seguire le migliori pratiche sostenibili siano strumenti che gli agricoltori possono utilizzare per contrastare il problema impatti del cambiamento climatico.

"Naru si concentra sulle pratiche agricole sostenibili dare priorità alla salute del suolo, "Ha detto. "Ciò include l’uso di fertilizzanti organici e compost per migliorare la fertilità del suolo in modo naturale piuttosto che fare affidamento su sostanze chimiche sintetiche che possono degradare la qualità del suolo nel tempo. Il mantenimento di un terreno sano garantisce che i nostri ulivi ricevano un'alimentazione ottimale e siano meno suscettibili a malattie e parassiti.

"La promozione della biodiversità è fondamentale per il nostro approccio agricolo, che crea habitat naturali che sostengono gli insetti utili, uccelli e altri animali selvatici”, ha aggiunto Piscopo. "Questa biodiversità aiuta a mantenere l’equilibrio ecologico, a migliorare i tassi di impollinazione e a eliminare la necessità di interventi chimici”.

La tempistica del raccolto, diventata molto più impegnativa negli ultimi anni, in parte a causa degli impatti dei cambiamenti climatici, è stata un’altra sfida significativa per il produttore.

"Raccogliere le olive al punto di maturazione ottimale è fondamentale per produrre olio extra vergine di oliva di alta qualità ", ha affermato. "Proteggere il prodotto dall’ossidazione e dalla luce durante lo stoccaggio e l’imballaggio per preservarne la freschezza è fondamentale, attraverso la pulizia regolare delle attrezzature essenziali”.

Qualità per chiunque pluripremiato produttore di olio d'oliva inizia con l'oliva sull'albero. Da quel momento in poi la qualità potrà ridursi solo durante la raccolta e la molitura. Di conseguenza, Piscopo ha affermato che la raccolta è la fase più cruciale del processo a Naru.

"La raccolta è programmata con attenzione per garantire che le olive vengano raccolte nello stadio ottimale di maturazione ", ha affermato. "Questa fase varia a seconda delle caratteristiche desiderate dell'olio d'oliva (ad esempio, fruttato, robusto o delicato).”

Piscopo insiste su una raccolta tradizionale, con le olive raccolte a mano o con scuotitori elettrici per staccarle dall'albero e trasportarle al frantoio in modo rapido ma delicato per preservare le olive ed evitare di stressare l'albero.

La qualità inizia dalle olive, per questo Piscopo presta meticolosa attenzione ai tempi di raccolta e alla cernita dei frutti. (Foto: Naru)

"Gli operatori utilizzano le reti e poi spostano le olive in contenitori molto grandi che contengono stuoie per olive ", ha affermato. "Dopo circa un paio d'ore di lavoro, ci rechiamo subito al frantoio per iniziare la frangitura (mentre il resto della squadra continua a raccogliere), evitando così la fermentazione delle olive, che danneggerebbe notevolmente la qualità del prodotto finale. Procediamo quindi con la raccolta e la frangitura circa tre volte al giorno”.

La molitura delle olive entro poche ore dalla raccolta aiuta a ridurre al minimo l'ossidazione e preserva i sapori e gli aromi dell'olio risultante.

"I moderni frantoi utilizzano spesso metodi di estrazione efficienti, come la centrifugazione, per estrarre l'olio riducendo al minimo l'ossidazione ", ha affermato Piscopo. "Il controllo della temperatura durante la lavorazione è essenziale per prevenire la degradazione dei sapori e degli aromi dell'olio. I metodi di spremitura a freddo o la lavorazione a temperature controllate [sotto i 27 ºC] aiutano a mantenere la qualità dell'olio."

"Ciò aiuta a preservare i composti volatili e le sostanze nutritive presenti nelle olive, mantenendo il sapore, l'aroma e le proprietà nutrizionali dell'olio ", ha aggiunto.

Una volta prodotto, l'olio extravergine di oliva viene stoccato in serbatoi di acciaio inox e imbottigliato al momento.

"L'olio d'oliva non è mai preconfezionato ", ha affermato Piscopo. "Ogni volta che un cliente effettua un ordine, il tipo di imballaggio scelto viene riempito e l'ordine viene immediatamente spedito. Questo garantisce che il sapore dell’olio rimanga costante durante tutto l’anno, preservando tutte le sue caratteristiche, cosa che non sarebbe possibile se l’olio fosse preconfezionato”.

Sebbene Piscopo creda che la produzione di olio d'oliva biologico sia la cosa eticamente giusta da fare, pensa anche che aiuti il ​​suo marchio a distinguersi.

"Aderisco a ciò che la natura offre e mi oppongo all'uso di qualsiasi fertilizzante che possa aumentare la produzione ma non garantisca la qualità o la tutela della salute dei consumatori", ha affermato. "Non mi interessa la produzione su larga scala perché compromette la qualità”.

"Questo approccio monorigine garantisce tracciabilità e autenticità, consentendo ai consumatori di sapere esattamente da dove proviene il loro olio d'oliva ", ha aggiunto Piscopo.

Insieme alla produzione biologica, Piscopo ha abbracciato il suo ruolo di marchio guidato da donne in un settore ancora dominato principalmente da uomini.

Maria Piscopo ha trascorso otto anni trasformando il boschetto di suo padre in un marchio pluripremiato. (Foto: Naru)

"Un altro punto di forza del mio prodotto è che si tratta di un’azienda guidata da donne”, ha affermato. "L’ho sempre considerato un punto di forza notevole. Fortunatamente, molte donne lavorano nel settore dell'olio d'oliva, ma credo che dovrebbero essercene di più.

"Secondo me la presenza delle donne in questo ambiente prevalentemente maschile ha portato tanti vantaggi e attenzioni, ed è una cosa che mi rende molto orgoglioso”, ha aggiunto Piscopo.

All'inizio di quest'anno, gli sforzi meticolosi di Piscopo sono stati ripagati con il suo debutto nel NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva, il più grande concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva, guadagnato un Silver Award.

"Vincere il NYIOOC mi riempie di gioia e onore”, ha detto. “È stata immensamente soddisfacente per me ottenere questo premio. Tutti i sacrifici e i miglioramenti fatti da me e dal mio piccolissimo team hanno portato a questo risultato”.

Oltre all'aspetto agronomico, Piscopo ha affermato che commercializzare con successo in un settore altamente competitivo è anche una sfida, soprattutto per i piccoli produttori.

"Lavoro per evidenziare l'autenticità del mio prodotto", ha affermato Piscopo. "Ho lavorato duramente per stabilire l'identità di Naru senza alcuna assistenza esterna, dedicando tempo ai consumatori e ai clienti, costruendo ogni anno una rete di persone che credono in me e in Naru."

"Fin dall’inizio ho puntato a una forte posizione di mercato per il mio prodotto e credo di averla raggiunta”, ha aggiunto. "Tuttavia, penso sempre che ci sia spazio per migliorare anno dopo anno, come è stato il caso di Naru. Ho lavorato duro per migliorarne la qualità”.

Piscopo ha aggiunto che i social media sono diventati una parte significativa dei suoi sforzi di marketing. Le consente di mostrare i prodotti e i premi di Naru educando i consumatori sul cambiamento climatico e cucinare con olio d'oliva.

"Ho anche sottolineato la storia e la tradizione", ha detto. "Attraverso i canali social, cerco nel mio piccolo di educare al cambiamento climatico e alle misure che adotto per limitarne gli effetti. Mi concentro sulla sostenibilità e sulle pratiche agricole volte alla conservazione e al rispetto dell’ambiente, punto fermo della mia attività agricola.”

"Ho creato collaborazioni e partnership con operatori del settore alimentare per rafforzare l'immagine del prodotto”, ha aggiunto Piscopo. "Ho optato per la vendita diretta online tramite il sito Naru. Partecipo a eventi e fiere di settore per incontrare direttamente i consumatori, fargli assaggiare il prodotto e raccontare la storia della mia ancora giovane azienda”.

Guardando al futuro, Piscopo ha dichiarato di voler costruire uno stabilimento dedicato per l’azienda, garantendo un ulteriore controllo del processo produttivo e una nuova sede.

"C'è un antico casale che intendo trasformare nella sede stabile dell'azienda”, ha detto. "Il mio obiettivo è che questa struttura sia autosufficiente e autosufficiente in termini di acqua, elettricità e riscaldamento, nel pieno rispetto dell’ambiente e ecologica al 100%”.