Lo studio fa luce sulla riduzione dei costi di raccolta per i produttori di olive da tavola

Ricerche recenti suggeriscono che un abbacchiatore meccanico per olive da tavolo che combina lo scuotimento del tronco e della chioma è più efficiente di entrambi i metodi presi singolarmente.

I studio hanno scoperto che il metodo ha migliorato l’efficienza – misurata come percentuale di frutta rimossa dall’albero nel tempo – della raccolta meccanica del 75% e ha prodotto frutti di qualità superiore.

Negli ultimi anni, la produzione di olive da tavola californiane è diminuita in modo significativo. Lo studio ha rilevato che ciò è dovuto ai costi della raccolta manuale, che spesso superano il 60% del rendimento lordo.

Di conseguenza, il metodo di raccolta meccanica potrebbe ridurre significativamente i costi di raccolta e aumentare la redditività economica del settore statale delle olive da tavola.

"Ebbene, nulla nella produzione di alberi rappresenta un grande passo avanti; si tratta piuttosto di un progresso lento e costante”, ha affermato Louise Ferguson, autrice dello studio e professoressa presso il Dipartimento di Scienze Vegetali dell'Università della California – Davis.

"Il primo passo o progresso è che possiamo utilizzare scuotitori a doppia faccia per pistacchi/prugne in modo abbastanza economico per raccogliere le olive da tavola, che vengono raccolte fisiologicamente immature e hanno una forza di rimozione dei frutti di circa 0.5 chilogrammi.

Successivamente, Ferguson ha affermato che i ricercatori stanno studiando l'Accede, un composto che rilascia etilene prodotto da Valent Chemical. Questo composto sembra anche aumentare l'efficienza della mietitrice che scuote il tronco.

Lo studio ha valutato l'efficienza della mietitrice confrontando uno scuotitore sperimentale a contatto con la chioma e uno scuotitore commerciale per il tronco. Entrambi hanno dimostrato una bassa efficienza di raccolta e nessuna differenza significativa nell'efficienza della mietitrice tra i due, con una media non superiore all'8%.

Tuttavia, la combinazione simultanea di entrambi i metodi di scuotimento ha aumentato il prezzo per tonnellata guadagnato dal produttore del 63% rispetto allo scuotimento del tronco e del 35% rispetto allo scuotimento della chioma.

Sebbene il nuovo metodo di raccolta rappresenti un potenziale punto di svolta per le olive da tavola, Ferguson ha affermato che non aumenterebbe in modo significativo l'efficienza della raccolta delle olive per l'olio d'oliva.

"Le olive da olio sono fisiologicamente mature e hanno una forza di rimozione del frutto molto inferiore ", ha affermato. "Le macchine a contatto del tetto sembrano essere altamente efficienti, quindi lo scuotitore del tronco non è un'innovazione per loro. Le attuali cultivar di olio d'oliva sono state selezionate per agitatori a contatto sopra la tettoia altamente efficienti.

"Tuttavia, Accede potrebbe molto probabilmente essere qualcosa che potrebbero utilizzare poiché, anche con l'elevata efficienza della raccoglitrice, ottenere anche dal 2 all'8% in più di olive dall'albero al momento della raccolta sarebbe significativo", ha aggiunto Ferguson.

La raccoglitrice scuotitore utilizzata nella ricerca è disponibile per l'acquisto o la raccolta a contratto, ma Accede è ancora in fase di prova sul campo.

Secondo studi sui costi dalla UC Davis, la raccolta manuale può rappresentare fino all'80% del lavoro svolto per le olive da tavola e il 60% dei costi di produzione.

I risultati del nuovo studio potrebbero invertire il declino della principale oliva da tavola della California, Manzanillo, che è diminuita negli ultimi tre decenni a causa dell'aumento del costo del lavoro e della maggiore scarsità.

Tuttavia, è necessaria un'attenta pianificazione per trasferire un uliveto dalla raccolta manuale alla raccolta meccanica.

Secondo Amanda Bailey, amministratore delegato dell'Olive Center con sede in Australia, il cambiamento comporta un cambiamento sostanziale nella raccolta e nella potatura e nella gestione della logistica della lavorazione, un aumento significativo della frutta in un periodo di tempo più breve - circa 500 chilogrammi all'ora.

Sebbene la raccolta meccanica prometta rendimenti maggiori, non può avvenire in modo isolato. "Non esiste raccolta meccanica senza adattamento del frutteto e della chioma”, ha affermato Ferguson, parafrasando l’ingegnere israeliano della raccolta meccanica Yoav Sarig.

Innanzitutto, gli alberi devono essere piantati in siepi più vicine: da 200 a 250 alberi per acro (da 490 a 620 alberi per ettaro) rispetto ai tradizionali 96 alberi per acro (237 alberi per ettaro).

Gli alberi devono essere potati meccanicamente per mantenere l'altezza, la larghezza e il volume raccoglibili. Inoltre, è necessario effettuare una potatura manuale minima per consentire alla luce di penetrare nella chioma e produrre fiori e frutti.

"Abbiamo dimostrato che la raccolta meccanica produce la massima efficienza; tuttavia, l’industria petrolifera non ne ha bisogno e nessun produttore produrrà una nuova macchina per l’industria della tavola da 12,400 acri (5,020 ettari)”, ha affermato Ferguson.

"In conclusione… entrambe le industrie stanno lottando per ottenere le cinque tonnellate per acro (12 tonnellate per ettaro) necessarie per la sostenibilità economica”, ha aggiunto. "Ecco perché sono così interessanti una raccolta meccanica efficiente e possibili agenti di abscissione che riducono la forza di rimozione dei frutti e aumentano l’efficienza della raccoglitrice”.