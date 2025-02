I prezzi dell'olio d'oliva spagnolo scendono mentre la produzione si riprende

Secondo il Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione del Paese, la Spagna ha prodotto 1.38 milioni di tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2024/25, e la maggior parte delle olive è stata raccolta e molita.

Sebbene la resa di quest'anno non raggiungerà i 1.65 milioni di tonnellate previsti prima dell'inizio del raccolto in ottobre, è significativamente superiore a quella 665,800 tonnellate prodotto nel 2022/23 e 852,600 tonnellate l'anno dopo.

La Spagna lo era pronto per un raccolto abbondante dopo un inverno umido e temperature primaverili miti. Tuttavia, la mancanza di pioggia alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno, eventi meteorologici estremi, tra cui grandine, e carenza di manodopera ha comportato una produzione totale inferiore.

La comunità autonoma spagnola meridionale dell'Andalusia ha aperto la strada, con una produzione che ha raggiunto quasi 981,000 tonnellate entro la fine di gennaio, poco prima che venissero pubblicati gli ultimi dati sulla produzione nazionale. A titolo di confronto, l'Andalusia ha prodotto 574,295 tonnellate nell'anno di raccolto precedente.

Gli incrementi più significativi si sono registrati nella provincia di Jaén, dove la produzione è più che raddoppiata, passando da 205,387 tonnellate nel 2023/24 a 469,562 tonnellate a fine gennaio.

""Abbiamo ancora febbraio e parte di marzo, il che potrebbe aggiungere qualche tonnellata in più alla produzione totale", ha affermato Luis Carlos Valero, responsabile e portavoce dell'Associazione dei giovani agricoltori di Jaén (Asaja-Jaén).

Altri incrementi degni di nota si sono registrati nelle province limitrofe di Cordova (da 150,084 a 245,205 tonnellate) e Granada (da 55,314 a 105,222 tonnellate).

Anche la seconda e la terza regione spagnola produttrice di olio d'oliva, Castiglia-La Mancia ed Estremadura, hanno registrato un aumento significativo della produzione.

Comunità Aut. 2024/25 provv. (mT) 2023/24 (sett.) Variazione% Andalusia; 980,994 574,295 71 Aragona 7,152 17,573 -59 Isole Baleari; 244 1,247 all'80 ottobre Paese Basco 122 105 16 Castiglia-La Mancia 130,672 108,620 20 Castiglia e León 1,429 1,497 all'0.3 ottobre Catalogna; 14,852 32,057 all'44 ottobre Estremadura 76,442 68,721 11 Galizia - 6 - Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcia; 4,209 7,828 all'46 ottobre Navarre 7,041 6,521 8 Valencia 4,919 22,498 all'78 ottobre Fonte: Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione

Entro la fine di gennaio, gli agricoltori e i mugnai della Castiglia-La Mancia hanno prodotto 130,672 tonnellate, rispetto alle 108,620 tonnellate del 2023/24.

Julián Martínez Lizán, ministro regionale dell'Agricoltura, ha detto ai media locali che si aspettava che il raccolto finisse "superiore alla media dell'ultimo decennio", attestandosi a 140,000 tonnellate.

Nel frattempo, la produzione nella vicina Estremadura è aumentata da 68,721 tonnellate nel 2023/2Da 4 a 76,442 tonnellate nei primi quattro mesi dell'anno di raccolto, iniziato il 1° ottobrest.

Grazie all'eccezionale raccolto, le scorte di olio d'oliva sono aumentate a 865,176 tonnellate e le autorità spagnole prevedono che la Spagna concluderà la campagna 2024/25 a settembre con 295,389 tonnellate.

A titolo di paragone, la Spagna ha chiuso gennaio 2024 con 733,900 tonnellate e la campagna 2023/24 con 190,389 tonnellate di scorte di olio d'oliva.

Il ritorno a un raccolto medio e il recupero delle scorte di olio d'oliva hanno portato a un drastico calo dei prezzi all'origine, con un calo più graduale dei prezzi al dettaglio.

I dati di InfaOliva mostrano che olio extravergine d'oliva i prezzi sono scesi notevolmente dal massimo storico di 8.988 € al chilogrammo nel gennaio 2024 ai 3.933 € al momento in cui scriviamo.

Allo stesso modo, i prezzi dell'olio extravergine di oliva sono scesi da 8.717 a 3.663 euro al chilogrammo, mentre quello dell'olio lampante è sceso da 8.563 a 3.490 euro.

Secondo quanto riportato da Las Provincias, anche i prezzi degli oli extravergini di oliva sono diminuiti in diverse grandi catene di supermercati, passando da un calo di 0.20 € per un litro a un calo di 0.60 € per tre litri.

Victor Roig, direttore generale di Deoleo in Spagna, ha detto Las Provincias che prevede che la produzione in Spagna raggiungerà 1.4 milioni di tonnellate, con una persistente pressione al ribasso sui prezzi.

"Quando non c'è prodotto, questo si riflette sui prezzi, e allora c'è, si nota nel calo molto significativo che si vede chiaramente sugli scaffali, ed è la tendenza che continuerà fino al prossimo raccolto", ha detto.

""La cosa logica è che passiamo ai prezzi del 2021 e del 2022, tra i 3 e i 4 euro", ha aggiunto Roig. "Il contesto nel suo complesso è positivo sia per la categoria che per il consumatore.”