Gli agricoltori sudafricani godono della ripresa della produzione

Gli olivicoltori del Sudafrica hanno avuto un raccolto fruttuoso, con volumi di produzione che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi anni.

""La stagione delle olive del 2024 è stata molto positiva per i produttori sudafricani", ha affermato Wendy Petersen, amministratore delegato di SA Olive, un'associazione di settore.

Si stima che la produzione di olio d'oliva in Sud Africa abbia raggiunto 1.6 milioni di litri durante la campagna 2023/24, un aumento significativo rispetto al 1.2 milioni di litri riportato l'anno precedente. La produzione annuale oscilla solitamente tra 1.5 e due milioni di litri.

"Abbiamo visto un aumento medio complessivo da parte dei produttori tra il 20 e il - percento, con la qualità del olio extravergine d'oliva essendo molto buono", ha detto Petersen. "L'eccezionale qualità delle olive da tavola e dell'olio extravergine di oliva di questa stagione mette in risalto la dedizione e il duro lavoro dei nostri produttori".

"Ciò riflette anche le favorevoli condizioni di crescita e la competenza che hanno contribuito al raggiungimento di standard così elevati", ha aggiunto.

La successo crescente dei produttori di olive sudafricani sulla scena internazionale, come ad esempio NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva, indica uno spostamento dell'attenzione verso la qualità.

Questi risultati dimostrano anche la resilienza dell'industria olivicola locale, che ha superato numerose sfide nel corso della stagione.

""Gli elevati costi di input continuano a rappresentare una sfida significativa per i nostri produttori", ha affermato Petersen. ""I costi dell'elettricità e degli input restano ostacoli importanti per l'agricoltura e l'industria olearia non fa eccezione", ha aggiunto, riferendosi alle frequenti interruzioni di corrente che hanno colpito il Paese.

""L'industria olearia richiede anche molta manodopera e questo influisce direttamente sul prezzo del prodotto", ha spiegato Peterson. "Oltre ad avere un impatto sui prezzi, la mancata lavorazione subito dopo la raccolta incide direttamente anche sulla qualità del prodotto finale".

Il Sudafrica importa grandi quantità di olio extravergine di oliva dall'estero e la sua produzione netta è inferiore al consumo.

La concorrenza dei prodotti stranieri esercita un'ulteriore pressione sul mercato locale dell'olio extravergine di oliva.

"In Sudafrica, i nostri produttori non ricevono sostegno dal governo, come accade in altri paesi produttori di olio d'oliva", ha affermato Petersen.

"Queste pressioni sui prezzi hanno fatto sì che gli oli importati fossero più economici e arrivassero sugli scaffali dei rivenditori sudafricani, costringendo i produttori sudafricani a competere con un prodotto importato sovvenzionato, più economico e di qualità standard inferiore", ha aggiunto.

Inoltre, il prezzo degli oli d'oliva sudafricani, in particolare dell'olio extravergine di oliva, è direttamente influenzato dal fatto che questi prodotti non sono soggetti ad aliquota IVA pari a zero.

"Ciò influenza la competitività sul mercato. Altri oli vegetali e di semi sono soggetti a IVA zero, rendendo il confronto sul prezzo un confronto ingiusto", ha aggiunto Petersen, suggerendo che i consumatori sono ancora molto attenti al prezzo.

Brenda Wilkinson ha affermato che la raccolta anticipata di Rio Largo ha evitato alcuni problemi climatici affrontati da altri produttori. (Foto: Rio Largo Olive Estate)

Babilonstoren, un fattoria storica situata ai piedi del monte Simonsberg, nella valle vinicola di Franschhoek in Sudafrica, ha registrato risultati eccellenti per la stagione.

"Nel complesso, sia la quantità che la qualità della produzione sono state ottime", ha affermato Petrus van Eeden, specialista dell'olio d'oliva di Babylonstoren. "Abbiamo assistito a un leggero aumento dei volumi rispetto al 2023, in particolare per quanto riguarda le nostre olive Frantoio, poiché un numero maggiore di alberi ha raggiunto la maturità".

""La svolta è stata migliore del previsto", ha aggiunto. "La qualità era eccellente, l'olio soddisfaceva i nostri elevati standard e dimostrava caratteristiche promettenti in termini di profilo aromatico".

L'azienda agricola ha dovuto affrontare diverse sfide, tra cui il caldo prolungato dell'estate e le piogge tardive dell'inverno. ""Il caldo ha creato stress ai raccolti, mentre le piogge tardive hanno avuto un impatto sulla seconda parte del raccolto, rendendo difficile completarlo come previsto", ha affermato van Eeden.

A Rio Largo, un pluripremiato produttore di olio d'oliva nella valle di Scherpenheuwel, nel Capo Occidentale, l'azienda prevedeva un raccolto più lento rispetto al raccolto record del 2023.

""La qualità era eccezionale e siamo riusciti a raccogliere il raccolto in anticipo, prima delle forti piogge invernali", ha affermato la comproprietaria Brenda Wilkinson. "Alcuni dei nostri colleghi produttori con raccolti abbondanti sono stati colpiti da inondazioni e condizioni meteorologiche umide più avanti nella stagione, con conseguenti effetti negativi sulla qualità".

"I nostri oli d'oliva hanno mostrato risultati migliori polifenoli ma è rimasto equilibrato con ottime rese di petrolio", ha aggiunto. "Nel complesso, i nostri oli d'oliva hanno prodotto buoni aromi e una sensazione in bocca molto pulita con una piccantezza persistente."

Come molti altri, anche Rio Largo ha dovuto fare i conti con le interruzioni di corrente, un eufemismo per indicare i blackout a rotazione programmati dallo Stato.

""Questa è una sfida per la maggior parte dei sudafricani", ha affermato Wilkinson. "Nel nostro caso, questo problema è stato superato grazie alla produzione di energia tramite energia solare e un generatore diesel nella tenuta".

Il maltempo e i servizi inaffidabili hanno avuto un impatto più grave in alcune regioni. In quelle aree, le aspettative erano più alte dei risultati effettivi.

Mentre molti produttori hanno avuto un raccolto abbondante, i problemi meteorologici hanno portato a una resa inferiore alle aspettative per alcuni. (Foto: Darling Olives)

""È stata una stagione di raccolta impegnativa in un periodo di forte domanda di oli d'oliva", ha affermato Nicole Koen, responsabile della produzione presso Darling Olives. "Il raccolto è stato molto più piccolo di quanto sperassimo."

Darling Olives, situata a circa 70 chilometri a nord di Città del Capo, è un noto produttore di olio extravergine di oliva e olive da tavola.

""La sfida più grande per noi è stata raccogliere volumi sufficienti per servire il mercato", ha affermato Koen.

Ha aggiunto che aumentare la consapevolezza dei consumatori è fondamentale per il mercato dell'olio d'oliva di qualità superiore.

"Sebbene i prezzi dell'olio extravergine di oliva rimangano più alti del solito, vediamo che i consumatori continuano ad acquistare oli extravergine di oliva di alta qualità", ha osservato Koen.

Van Eeden di Babylonstoren ha anche sottolineato come la consapevolezza del consumatore debba essere al centro dell'attenzione dei produttori di alta qualità.

""C'è ancora spazio per una maggiore istruzione e impegno", ha affermato. "Man mano che le persone diventano più attente alla salute e curiose della qualità culinaria, iniziano ad apprezzare i benefici e la versatilità dell'olio d'oliva".

Lo specialista dell'olio d'oliva dell'azienda ha avvertito che il prezzo ha spinto alcuni clienti a provare alternative più economiche, come l'olio di avocado.

""Credo che l'oleoturismo potrebbe aumentare significativamente la consapevolezza su scala più ampia offrendo esperienze di apprendimento pratico e degustazioni, che approfondirebbero l'apprezzamento da parte dei consumatori", ha affermato van Eeden.

""In definitiva, la passione per l'olio d'oliva, condivisa attraverso storie ed esperienze autentiche, porterà a una maggiore consapevolezza e fedeltà dei consumatori", ha concluso.