I marchi sudafricani brillano di nuovo alla Mondo Competition

I produttori di olio d'oliva del Sud Africa stanno celebrando il loro secondo miglior risultato al NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva, ottenendo 12 premi (sette Gold e cinque Silver) tra 19 candidature.

I partecipanti provenienti dal paese più a sud dell'Africa hanno consolidato la loro posizione nella competizione, migliorando lentamente ma costantemente la loro classifica tra i paesi dell'emisfero australe.

Sebbene il paese sia ancora un produttore relativamente piccolo rispetto ad altri paesi al di sotto dell'equatore, i sudafricani si concentrano sempre di più su prodotti di alta qualità olio extravergine d'oliva: l'anno scorso, i produttori hanno guadagnato un 16 record tra i 16 partecipanti al Concorso Mondo.

Secondo la South African Olive Industry Association (SA Olive), il 95 percento dell'olio d'oliva prodotto ogni anno in Sud Africa è classificato come extra vergine.

La qualità raggiunta dai produttori di olio d'oliva sudafricani nel corso degli anni ha catturato anche l'attenzione dei professionisti locali alla ricerca dei migliori oli per le loro attività.

""Otteniamo prodotti artigianali e fantastici", ha affermato lo chef e ristoratore di Città del Capo Christophe Dehosse. "Non c'è motivo di acquistare un olio d'oliva che proviene dall'Europa, a 10,000 chilometri di distanza."

Vedi anche: Il miglior olio extra vergine di oliva del Sud Africa

Anche gli agricoltori del Paese hanno abbracciato la coltivazione degli ulivi, rendendo l'olivicoltura il sottosettore agricolo in più rapido sviluppo nel Paese, con un tasso di crescita annuale del 20%.

Nel Anno di raccolto 2024, che si è svolto all'incirca da metà marzo a inizio luglio, gli agricoltori e i frantoiani del Sudafrica hanno potuto beneficiare di un raccolto di olio d'oliva eccezionale, pari a 1.6 milioni di litri (circa 1,760 tonnellate), e di oli freschi di alta qualità nella maggior parte delle regioni produttrici del Paese.

Tuttavia, il settore ha dovuto superare le sfide create da condizioni meteorologiche imprevedibili e frequenti interruzioni di corrente dovute a crolli della rete elettrica del paese. Ciò ha costretto i produttori a progettare ed eseguire attentamente le loro operazioni per garantire la corretta raccolta e molitura delle olive.

Situato tra la città storica di Stellenbosch e la valle di Banhoek nella regione del Capo Occidentale del paese, Olive Tokara ha sfidato le condizioni sfavorevoli durante la vendemmia per vincere il Gold Award per la sua omonima miscela biologica di uve di qualità media, ottenuta da varietà italiane.

Tokara Olives ha vinto il Gold Award per la sua miscela media realizzata con varietà di olive italiane. (Foto: Tokara Olives)

"Il team Tokara è molto emozionato, perché è stato un grande risultato vincere il Gold Award al NYIOOC", ha affermato Gert van Dyk, responsabile operativo dell'azienda. "È un momento fantastico per celebrare il successo e motivare tutti a continuare a impegnarsi per raggiungere l'eccellenza in futuro".

Van Dyk ha osservato che quest'anno il cammino verso il successo di Tokara è stato accidentato, a causa delle condizioni meteorologiche estreme e della mancanza di pioggia che hanno avuto ripercussioni sul raccolto di olio d'oliva dell'azienda.

""La natura ha contribuito a un paio di sfide estreme durante il raccolto, poiché abbiamo subito ingenti perdite di raccolto a causa di una forte tempesta di vento all'inizio di aprile, mentre le nostre normali precipitazioni invernali sono state assenti durante il raccolto", ha affermato.

"Questi fenomeni hanno contribuito ad accelerare la maturazione del nostro raccolto di olive, costringendo il nostro frantoio a lavorare un volume di olive al giorno maggiore del normale", ha aggiunto van Dyk.

Investimenti Mardouw, un altro produttore con sede nel Capo Occidentale, dove viene prodotto il 95 percento dell'olio d'oliva del Paese, ha bissato il successo ottenuto nella competizione dell'anno scorso, aggiudicandosi quest'anno un altro paio di Gold Award.

Mardouw Investments ha ricevuto riconoscimenti da Mondo Competition in ciascuno degli ultimi sei anni. (Foto: Mardouw Investments)

Mardouw è stato premiato per il suo omonimo blend medio di olive Favolosa e Coratina e per il suo monovarietale di olive Frantoio, prolungando la sua serie di vittorie nel concorso Mondo.

""Per noi i premi sono tutto", ha affermato il direttore generale Philip King. "Abbiamo sempre creduto di produrre olio extravergine di oliva di livello mondiale e di aver ricevuto due Gold Awards in una competizione così prestigiosa come NYIOOC di nuovo è un grandissimo onore. Anche questo dimostra la nostra coerenza poiché siamo stati premiati per sei anni consecutivi dal 2019."

La varietà relativamente nuova Favolosa, FS17, è stata inizialmente sviluppata in Italia negli anni '1980 dalla cultivar Frantoio ed è considerata resistente al batterio Xylella fastidiosa. I frutti della cultivar sono di medie dimensioni, rosso vino quando sono maturi e hanno un contenuto di polifenoli medio-alto.

King ha affermato che Mardouw sta anche cercando di aumentare le sue esportazioni e sta pianificando di utilizzare il NYIOOC premi ricevuti come nuovo ariete di mercato.

""Vogliamo espandere la nostra attività di esportazione concentrandoci strategicamente sulla costa orientale degli Stati Uniti", ha affermato. "Sono convinto che la nostra costanza nel mantenere buoni risultati nel NYIOOC gli ultimi sei anni ci aiuteranno a penetrare il nostro mercato di riferimento."

Per Loyiso Manga, 39 anni, il proprietario di Ubuntu dalla capitale del paese, Città del Capo, vincendo un premio dalla NYIOOC è stato il sogno di una vita che si è avverato.

Il padre della democrazia sudafricana Nelson Mandela ha reso famosa la parola Ubuntu, che significa compassione e gentilezza. (Foto: Ubuntu)

""Sono emozionato e orgoglioso", ha detto Manga dopo ricevere un Silver Award per una miscela delicata, commercializzata in una bottiglia decorata in modo distintivo con motivi tradizionali africani.

"Questa vittoria è per tutti i giovani disoccupati e per coloro che desiderano seguire i propri sogni", ha aggiunto Manga. "Lo abbiamo fatto e abbiamo appena iniziato."

Ubuntu, che prende il nome da una parola resa famosa da Nelson Mandela che significa compassione e gentilezza, è la prima azienda produttrice di olio d'oliva di proprietà di neri in Sudafrica.

Appassionato di agroalimentare e filantropia, Manga ha trascorso due anni alla ricerca di un'azienda agricola dedicata alla coltivazione dell'olivo e ha dato vita alla sua visione fondando infine Ubuntu nel 2019.

""L'olio extravergine di oliva Ubuntu non è solo un fuoco di paglia", ha affermato. "è la storia di un sogno che diventa realtà attraverso il duro lavoro e l'attenzione ai benefici che porterà alle persone con cui entrerà in contatto."

La gioia di vincere al NYIOOC si è diffuso anche nella vicina valle del fiume Breede, dove Oliveto Rio Largo è stato nuovamente nominato tra i migliori produttori di olio d'oliva al mondo.

"Vincere un premio al NYIOOC, il più grande concorso internazionale per oli extravergini di oliva, è un risultato significativo che vale la pena celebrare", ha affermato la comproprietaria Brenda Wilkinson. "Questo riconoscimento non solo accresce la notorietà del nostro marchio, in particolare su scala globale, ma funge anche da parametro di riferimento per la nostra qualità rispetto ai leader del settore".

Vincitore più volte della Mondo Competition, quest'anno il Rio Largo ha ricevuto il Silver Award per una miscela media e ha vinto premi nelle sei edizioni precedenti della competizione.

""Questo premio conferma la nostra posizione di attore competitivo sul mercato, ispirando fiducia nei nostri prodotti e aprendo nuove opportunità di crescita", ha concluso Wilkinson.