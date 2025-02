Salvaguardia delle tradizioni uniche dell'olivicoltura nell'isola italiana di Pantelleria

L'olivicoltura presenta caratteristiche uniche nell'isola siciliana di Pantelleria, la regione italiana più vicina all'Africa.

L'olivo viene coltivato secondo un sistema particolare, che ne favorisce la crescita orizzontale.

Il sistema impedisce che l'altezza degli alberi superi quella del muro a secco adiacente, consentendo loro di ottimizzare l'uso dell'acqua e di resistere al vento.

Per proteggere meglio questi alberi, molti dei quali sono secolari, e questa pratica agricola sostenibile e resiliente è necessaria una fonte di reddito economico per i piccoli produttori dell'isola. - Gianpaolo Rampini, presidente Resilea

Per secoli, questa pratica agricola ha permesso la coltivazione dell'ulivo e la produzione di olio d'oliva nel clima estremo dell'isola vulcanica, caratterizzato da siccità e tempeste.

Questo sistema di coltivazione dell'olivo rischia di scomparire a causa della mancanza di ricambio generazionale.

L'associazione Resilea, che ha tra i suoi obiettivi la ricostruzione e il rafforzamento delle comunità locali, collabora con l'Università di Palermo per preservare e diffondere il sistema di conoscenze che sta dietro questa pratica agricola, nota anche come "L’arte dell’ulivo prostrato (o strisciante) di Pantelleria.”

"Dopo aver lavorato per diversi anni nei Paesi in via di sviluppo, nel 2013 ci siamo stabiliti in Italia, a Pantelleria, con l’intento di preservare la conoscenza alla base di questo metodo di adattamento all’ambiente locale ideato anni fa dai coltivatori dell’isola”, racconta Gianpaolo Rampini, presidente di Resilea. Olive Oil Times.

Durante il suo lavoro all'estero, Rampini ha affermato che la scomparsa delle comunità rurali e delle loro culture a livello globale rappresenta una minaccia significativa per la diversità culturale.

"Il nostro obiettivo è salvaguardare l'insieme di elementi teorici e pratici non scritti, definiti dalla ricerca come conoscenza ecologica locale, che è la pietra angolare delle comunità rurali", ha affermato.

Il sistema di potatura e allevamento dell'olivo di Pantelleria prevede tecniche di coltivazione a secco. Previene gli effetti di ''matticate', termine del dialetto locale che indica le forti raffiche di vento che soffiano dal mare verso l'entroterra durante le tempeste.

"Questa pratica di resilienza climatica emerge oggi come un elemento di interesse nel quadro delle attuali cambiamento climatico", ha detto Rampini. "Ciò divenne necessario in passato, poiché l'isola non aveva laghi e fiumi e nemmeno un impianto di desalinizzazione dell'acqua come oggi, e ogni abitante raccoglieva l'acqua piovana attraverso il tetto della propria casa. 'dammuso, la casa tradizionale dell'isola.”

""La limitata disponibilità di acqua ha reso difficile o addirittura impossibile portare avanti la tradizionale coltivazione dell'olivo", ha aggiunto.

La pratica consiste inizialmente nel forzare i rami degli ulivi appena piantati o molto giovani verso il terreno, utilizzando corde e pietre, finché non assumono la direzione orizzontale.

Man mano che spuntano i nuovi germogli, quelli che crescono verso l'alto devono essere potati, mentre quelli che crescono verso il basso devono essere lasciati crescere.

"Alcuni ritengono che sia necessario lasciare che i germogli crescano lungo tutti i rami principali, mentre altri li lasciano solo nella parte finale dei rami principali", ha affermato Rampini.

"Queste variazioni fanno parte del patrimonio di informazioni che Resilea e l’Università di Palermo intendono raccogliere e trasmettere alle nuove generazioni attraverso un progetto attualmente in corso”, ha aggiunto. "Ci sta dando grandi soddisfazioni, perché gli studenti coinvolti sono entusiasti e imparano velocemente.”

Sulla base di un approccio multidisciplinare ed esperienziale, gli studenti dai 17 ai - anni imparano la tecnica di coltivazione dell'olivo da coltivatori anziani, con il supporto del team universitario che raccoglie le informazioni.

I supervisori stilano relazioni e producono documentari durante le attività sul campo dedicate agli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore.

"“Gli studenti capiscono subito che si tratta di un contesto agricolo peculiare, modellato da terrazzamenti e muri a secco, e che gli ulivi prostrati sono incastonati in esso”, ha affermato Antonio Motisi, professore di arboricoltura all’Università di Palermo e coordinatore del progetto.

"“In effetti, non possiamo pensare all’ulivo e alle altre specie arboree dell’isola senza tenere conto della presenza dei muri a secco”, ha aggiunto.

Pantelleria è disseminata di terrazzamenti delimitati da muri a secco, costruiti nel corso dei secoli utilizzando le pietre vulcaniche prelevate dal terreno per renderlo coltivabile.

Insieme al giardino di Pantesco, un recinto utilizzato per coltivare agrumi, e l' dammuso, entrambi realizzati in pietra, il muro a secco è emblematico dell'architettura locale.

"In sostanza, un piccolo microcosmo climatico è formato dal muro di un metro che delimita la terrazza e dall'ulivo al suo interno", ha detto Motisi. "Non conosciamo alcun tipo di coltivazione dell'olivo paragonabile nel Mediterraneo."

La maggior parte degli ulivi sono biancolilla, e alcune varietà, probabilmente anch'esse provenienti dalla Tunisia, devono ancora essere identificate.

La potatura viene effettuata in inverno e in estate e svolge un ruolo fondamentale nel sistema di coltura dell'olivo. a differenza di metodi di potatura convenzionali, questa tecnica esclude i tagli di ritorno.

L'obiettivo è quello di evitare un eccessivo stress idrico sull'olivo durante lo sviluppo di nuovi germogli.

""Dopo aver eseguito la potatura convenzionale, emergono germogli e polloni vigorosi", ha affermato Motisi. "In questo caso, invece, il legno dei rami principali viene lasciato invecchiare proprio per contenere quello sviluppo vigoroso e per evitare che la pianta vada in sofferenza durante l'estate. E questo favorisce la fioritura e l'allegagione della pianta.”

A causa dello sviluppo orizzontale dell'albero, è richiesto un sistema di allevamento particolare. I rami principali vengono lasciati crescere lunghi e, quando stanno per toccare terra, viene posta una pietra tra il legno e il terreno per evitare il contatto.

Al contrario, i rami degli alberi molto grandi possono spesso essere incoraggiati a toccare il terreno e a mettere radici per rinvigorirsi.

"In questo caso, quando un ramo raggiunge una certa lunghezza, come quattro o cinque metri, la parte che tocca il terreno verrà interrata, in modo che una nuova radice attecchisca nel punto sotterraneo e rivitalizzi il ramo mentre continua a crescere", ha spiegato Motisi.

Nei suoi 85 chilometri quadrati, Pantelleria comprende una montagna alta 836 metri e varie condizioni pedoclimatiche a cui gli agricoltori si sono adattati. A seconda della zona, vengono utilizzati diversi approcci di potatura e allevamento.

""La regola generale prevede diverse eccezioni", ha affermato Rampini. "Ad esempio, a Sibà, uno dei distretti più alti, alcune piante hanno rami a spirale, il che probabilmente ha permesso ai contadini di guadagnare spazio. Gli ulivi sono di 150 metri quadrati in altre zone, a volte si estendono su più terrazze.”

Le grandi pensiline ricoprono la superficie della terrazza, proteggendo il terreno dall'insolazione e limitando l'evaporazione dell'umidità, riducendo così il consumo di acqua.

"In questo contesto, tutto è finalizzato a ridurre il consumo di acqua da parte dell'albero", ha affermato Motisi. "Anche il muro a secco svolge un ruolo, poiché mitiga l'effetto del vento rallentando il flusso dell'aria e di conseguenza limitando le perdite d'acqua dovute alla traspirazione."

"Inoltre, probabilmente induce dinamiche microclimatiche che favoriscono la condensazione dell'umidità nell'aria, un aspetto molto complesso che stiamo studiando", ha aggiunto.

Rami prostrati di un ulivo coltivato secondo la tecnica ideata dai coltivatori dell'isola di Pantelleria. (Foto: Gianpaolo Rampini)

Secondo i dati disponibili, la superficie coltivata di Pantelleria è scesa da oltre l'80 per cento a metà del secolo scorso a meno del 20 per cento oggi, il che suggerisce che molti frutteti sono abbandonati.

Resilea si è impegnata a recupero abbandonato uliveti e produzione olio extravergine di oliva da diversi anniOra l'associazione sta progettando di creare un'azienda comunitaria.

""Riteniamo che sia necessario un reddito economico per i piccoli produttori dell'isola per proteggere meglio questi alberi, molti dei quali sono secolari, e questa pratica agricola sostenibile e resiliente", ha affermato Rampini. "Lavorare in un ambiente così particolare richiede molto impegno e costi elevati, poiché non è possibile utilizzare mezzi meccanici e tutto viene fatto a mano."

"Il nostro obiettivo è rendere questa pratica economicamente sostenibile, consentendo ai produttori di supervisionare l'intera filiera produttiva", ha aggiunto.

Anche il trasporto delle olive, che vengono spedite via nave a Trapani, in Sicilia, poche ore dopo la raccolta e la spremitura in un frantoio locale, comporta dei costi aggiuntivi.

Anche gli agricoltori dell'isola sono a rischio se il traghetto viene cancellato per giorni a causa del maltempo, ritardando la consegna della frutta e riducendone la qualità.

Il piano di Resilea prevede la costruzione di un impianto di macinazione di proprietà aziendale per prevenire questi problemi e garantire una maggiore funzionalità.

""A Pantelleria c'è un buon mulino, ma per i nostri scopi abbiamo bisogno di attrezzature diverse", ha detto Rampini. "Vogliamo creare una tecnologia bifase all'avanguardia che possa funzionare bene con piccoli volumi di olive, combinata con un impianto di stoccaggio, un macchinario per l'imbottigliamento e un sistema di riutilizzo dei sottoprodotti".

Avendo come punto centrale il valore della sostenibilità e l'ambizione di essere esaustivo, il progetto include una componente di ricerca.

"Stiamo agendo in conformità con i principi dell'economia circolare", ha affermato Rampini. "Tra i player che lavorano per creare la community company c’è PlantaRei Biotech, una startup diretta da Elena Sgaravatti focalizzata su prodotti ad alto valore aggiunto da scarti di produzione. Attualmente sta studiando le foglie di ulivo di questi alberi per l’estrazione di polifenoli. "

""Siamo lieti di dire che le istituzioni pubbliche locali sostengono il nostro progetto", ha concluso. "Possiamo produrre olio extravergine di oliva di alta qualità, contribuendo allo sviluppo sostenibile. I ricavi delle vendite saranno reinvestiti per dare potere ai piccoli produttori e per salvaguardare un patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale così prezioso".