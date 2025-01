La produzione di olio d'oliva di Roma in un'azienda agricola pubblica sostiene la comunità e la sostenibilità

La città di Roma produce olio extravergine d'oliva da 1,500 ulivi secolari immersi nella Tenuta di Castel di Guido, l'azienda agricola pubblica più grande d'Europa con i suoi 2,000 ettari.

Il blend biologico, ottenuto dalle varietà tipiche locali, Frantoio, Pendolino e Leccino, è stato presentato al pubblico in occasione della prima festa dell'olio tenutasi presso la tenuta il 15 dicembreth.

E' stata anche l'occasione per celebrare il premio ricevuto di recente Olio di Roma IGP certificazione.

L'olio extravergine di oliva viene utilizzato in parte per progetti di solidarietà, mentre il resto viene venduto. I ricavi delle vendite vengono reinvestiti nella gestione e manutenzione dell'azienda agricola.

"La raccolta delle olive nella Tenuta di Castel di Guido ha un grande significato per Roma, in quanto è un raro esempio di città che ha una propria produzione di olio extravergine di oliva", ha detto Sabrina Alfonsí, assessore all'agricoltura del Comune di Roma. Olive Oil Times.

"Il valore di questo prodotto risiede, da un lato, nella sua elevata qualità e, dall’altro, nel suo essere uno strumento per implementare progetti di inclusione e ambiente”, ha aggiunto.

In base a un accordo rinnovato annualmente, Roma produce da tempo olio d'oliva nella tenuta Castel di Guido, di proprietà della regione Lazio. Tuttavia, l'autorità cittadina ha recentemente firmato un nuovo accordo con il consiglio regionale e ha ottenuto la gestione a lungo termine dell'azienda agricola.

In una nota, il consiglio comunale ha affermato che l'amministrazione diretta pluriennale dell'immobile consentirà una migliore organizzazione delle attività, aprendo la possibilità di interventi di riqualificazione, tra cui la costruzione di un frantoio.

La casa colonica con il museo dell'eredità contadina nella Tenuta di Castel di Guido a Roma (Foto: Dipartimento Agricoltura del Comune di Roma)

Sono già in corso diversi nuovi progetti. Fonti di energia rinnovabile alimenteranno presto la fattoria e verrà applicato un sistema di riciclaggio e compostaggio per ridurre a zero i rifiuti.

Oltre all'olio d'oliva, la Tenuta di Castel di Guido produce frutta, verdura, cereali e latte biologici. È utilizzata per l'allevamento di bovini e la sua area di pascolo ospita la più grande mandria di mucche maremmane del Lazio. La tenuta comprende una varietà di ecosistemi, tra cui boschi e macchia mediterranea.

Le origini della tenuta risalgono all'epoca romana, quando la zona era già dedicata alle attività agricole. Nel corso dei secoli, la tenuta è passata sotto il controllo di vari proprietari, tra cui la chiesa cattolica e il governo nazionale.

L'oliveto di 30 ettari confina con una fattoria che ospita un piccolo museo del patrimonio rurale. La struttura, costruita nei primi anni '1940, in precedenza aveva scopi molto diversi: è stata utilizzata come dormitorio per prigionieri e civili internati durante il regime fascista, quando la fattoria fu trasformata in un campo di lavoro.

Oggi tutti gli edifici della tenuta ospitano attività didattiche e iniziative di associazioni e organizzazioni non-profit. Tra queste, la LIPU, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, che gestisce 250 ettari.

L'uliveto secolare della Tenuta di Castel di Guido a Roma (Foto: Ylenia Granitto)

Ricca di specie di flora e fauna, la Tenuta di Castel di Guido fa parte della rete Natura 2000, una rete di aree protette creata dall'Unione Europea per conservare le specie e gli habitat più preziosi e minacciati.

Grazie a questo status, l'area è soggetta a rigide normative per proteggere la sua biodiversità. Tuttavia, i visitatori possono visitare liberamente la tenuta e partecipare a visite guidate.

""L'agricoltura a Roma significa partecipazione, crescita della comunità, solidarietà e sostenibilità", ha affermato Alfonsi. "Questa è una realtà in diverse zone della città, come nei quartieri Nuova Tor Vergata e Torre Spaccata, dove le associazioni cittadine si prendono cura della ulivi nei parchi pubblici e distribuire l'olio ricavato alle persone bisognose."

""L'agricoltura biologica di qualità contribuisce in modo significativo alla tutela dell'ambiente, del suolo e del paesaggio", ha aggiunto. "Inoltre, l’ottenimento della certificazione Olio di Roma IGP dimostra che i prodotti del nostro territorio possono essere riconosciuti come eccellenze, rappresentando un volano per lo sviluppo economico e turistico.”