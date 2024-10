L'aumento dei prezzi accompagna il raccolto fuori stagione in Australia

Extra vergine prezzi dell'olio d'oliva in Australia hanno raggiunto recentemente livelli senza precedenti.

Una visita agli scaffali dei supermercati di Melbourne ha rivelato che la qualità media olio extravergine d'oliva può ora costare più di 25 dollari australiani (15 €) al litro.

Negli ultimi mesi, il prezzo dell'olio extravergine di oliva importato ha notevolmente superato i prezzi dei prodotti realizzati in Australia, invertendo una tendenza di mercato in atto da tempo.

Vedi anche: Aggiornamenti del raccolto 2024

Tuttavia, ci sono segnali che indicano che questa tendenza al rialzo dei prezzi potrebbe presto attenuarsi, tra cui una resa favorevole per la maggior parte dei produttori di olio d'oliva australiani nell'ultimo raccolto e una prevista ripresa della produzione europea di olio d'oliva per la prossima stagione.

"La vendemmia era vicina cosa ci si aspettava,” ha detto Michael Southan, amministratore delegato dell’Australian Olives Association (AOA), Olive Oil Times.

""È stato un anno negativo, quindi ci aspettavamo rese inferiori, ma è stato migliore rispetto all'anno negativo precedente nel 2022", ha spiegato Southan, riferendosi al ciclo naturale di alternanza di frutti dell'olivo.

Anni a fasi alterne Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

"In alcune zone, le gelate o i venti caldi durante la fioritura hanno portato a una scarsa o nessuna allegagione, ma fortunatamente, questo non è stato il caso delle principali aree di coltivazione dell'olivo", ha aggiunto.

Alcuni danni sono stati causati dal cimice di pizzo verde olivaSebbene l'insetto possa causare la perdita delle foglie negli ulivi, il suo impatto è stato più lieve del previsto.

""È stato un problema soprattutto per alcuni piccoli boschi, poiché in passato questo parassita non li aveva mai colpiti", ha affermato Southan. "Tuttavia, è un insetto autoctono che esiste da molti anni. L'estate precedente, più fresca e umida, ha favorito l'aumento del numero di esemplari della cimice olivastra."

Mentre i grandi produttori di olio d'oliva possono trarre vantaggio dalle economie di scala per compensare l'aumento dei costi di produzione, i produttori più piccoli spesso si trovano ad affrontare una situazione diversa.

Gli eventi naturali sono solo una delle tante sfide che i produttori australiani di olio d'oliva di alta qualità hanno dovuto affrontare.

I costi della manodopera continuano a creare problemi ai piccoli produttori in tutta l'Australia. (Foto: Ashbolt Farm)

"Il raccolto è stato più piccolo rispetto alla maggior parte degli anni. Ciò è dovuto alla siccità e al maltempo che ha colpito la fioritura. Oltre a ciò, l'anno scorso abbiamo fatto una potatura importante", ha affermato Anne Ashbolt, comproprietaria di Ashbolt Farm, nell'isola della Tasmania, nell'Australia meridionale.

"In Australia, si tratta sempre della manodopera e dei costi della potatura e del raccolto", ha aggiunto. "I frutteti più grandi possono usare le enormi macchine Colossus. I frutteti più piccoli come il nostro, raccolgono le olive con rastrelli portatili."

Anche molti altri produttori di olio extravergine di oliva di alta qualità hanno sottolineato l'aumento dei costi di produzione come una sfida che hanno dovuto affrontare quest'anno.

pubblicità

pubblicità

"Dopo il Covid, la sfida più grande è stata quella di restare entro il budget, in particolare con l'aumento dei costi di manodopera e materiali di consumo", hanno affermato Stephen e Sui Tham, proprietari di Tenuta di ulivi di Cape Shanck.

Anche la fattoria, situata nell'estremità sud-orientale dell'Australia continentale, nello stato di Victoria, ha dovuto far fronte a condizioni meteorologiche avverse.

"Il forte acquazzone di fine primavera ha coinciso con il periodo di fioritura. Ciò ha avuto un impatto notevole sulla quantità di frutta sugli alberi", ha affermato Tham. "Dopo un'estate secca e piuttosto calda, le temperature sono crollate e sono state accompagnate da frequenti e occasionali piogge intense che hanno influenzato la maturazione dei nostri frutti."

È interessante notare che la raccolta è iniziata più tardi del solito, a metà maggio con i primi alberi di Leccino.

""La quantità raccolta è stata generalmente inferiore rispetto agli anni precedenti, cosa non inaspettata dati gli effetti delle piogge primaverili", ha affermato Tham.

Queste condizioni insolite hanno avuto ripercussioni anche su altri aspetti essenziali della produzione di olio extravergine di oliva. "In generale, gli oli d'oliva delle nostre cinque varietà erano più delicati, cosa insolita per le varietà Picual e Picholine. Potrebbe certamente soddisfare alcuni palati", ha detto Tham.

Nel Victoria settentrionale, i coltivatori hanno dovuto affrontare episodi di gelate primaverili che hanno avuto un impatto negativo sulla produzione.

"Il nostro raccolto è stato soddisfacente", ha affermato John Symington, proprietario di Oasi di olive. "La scorsa primavera avevamo perso molta fioritura a causa del gelo, quindi avevamo aspettative inferiori al solito e il raccolto è arrivato con un risultato nella fascia più bassa dell'intervallo delle aspettative".

Il gelo durante la fioritura ha ridotto la resa per i produttori di Oasis Olives. (Foto: Oasis Olives)

"Il clima è sempre un fattore complicato, perché è diverso ogni anno. Questa stagione è un'estate molto benigna, perché la frutta è maturata, dando origine a oli più delicati del solito", ha aggiunto Symington. "Il clima è fuori dal nostro controllo, ma cerchiamo di cambiare il mix di varietà nei nostri migliori oli d'oliva per renderli un po' più complessi o robusti a seconda delle condizioni".

Symington ha osservato che le difficili stagioni dell'olivo aggiungono ulteriore complessità alla produzione di olio d'oliva.

"Cercare di garantire la qualità comporta sempre dei compromessi. Se si tratta di scegliere tra raccogliere prima per la qualità o dopo per la quantità, siamo felici di scegliere la qualità, ma non è sempre così netto", ha affermato.

"Se raccogliamo le nostre varietà premium come Coratina o Picual molto presto per un olio d'oliva particolarmente buono, ritardando altre varietà, potremmo aumentare il rischio di antracnosi declassando l'olio d'oliva di alcune varietà sensibili come Leccino o Barnea", ha aggiunto il produttore.

""Non è logisticamente possibile raccogliere tutto così rapidamente come vorremmo, quindi dobbiamo scendere a compromessi", ha spiegato Symington.

Dall'altra parte del Paese, nell'Australia Occidentale, gli agricoltori hanno dovuto affrontare condizioni meteorologiche del tutto insolite, simili a quelle verificatesi negli ultimi anni nell'Europa meridionale, con temperature in aumento e grave siccità.

Ian Wildly, il proprietario di Sherwood Springs, gestisce circa 1,000 ulivi dal 1999, anno in cui l'azienda agricola ha piantato le varietà di olive Frantoio, Leccino, Pendolino e Minerva.

""L'ultimo raccolto di maggio 2024 è stato ben al di sotto delle aspettative", ha affermato Wildly. "Le precipitazioni degli ultimi due inverni sono state ben al di sotto della media e, mentre gli alberi vengono irrigati durante l'estate, la mancanza di umidità del terreno ha comportato una minore crescita del fogliame primaverile. La fioritura è stata leggera e a chiazze."

"Ci aspettiamo un clima caldo e secco in estate. Ma il 2023/24 è stato eccezionale", ha aggiunto. "Nessuna precipitazione da ottobre 2023 a maggio 2024 e giornate prolungate con temperature superiori a 40 ºC."

Wildly ha anche sottolineato un problema emergente: i danni causati dai pappagalli dal collo ad anello di Port Lincoln.

"È originario dell'Australia e vive nelle foreste del sud-ovest, nutrendosi di fiori e frutti di alberi di eucalipto", ha affermato. "Di recente, hanno scoperto che le olive sono una fonte di cibo facile. I pappagalli staccano il ramo fruttifero quando le olive maturano, nutrendosi dei frutti e dei semi sul terreno."

""Non è solo il raccolto dell'anno in corso a essere perso, ma anche il ramo fruttifero dell'anno successivo", ha aggiunto. "Anche la mancanza di potature adeguate nel corso degli anni ha contribuito. Questo è stato affrontato con uno sforzo concertato per cimare uno o due rami di impalcatura su ogni albero. I primi segnali sono incoraggianti con una forte nuova crescita."

""Il mercato locale è forte, ma le scarse rese hanno generalmente fatto aumentare i prezzi, forse al punto che alcuni consumatori passano a un'alternativa più economica, come l'olio di canola", ha avvertito Wildly.

Secondo Southan, "le maggiori opportunità con gli attuali prezzi dell'olio extravergine di oliva sono per le grandi aziende agricole di diversificare le loro operazioni con grandi piantagioni di uliveti, in particolare dove hanno acqua disponibile per l'irrigazione."

""Esistono sfide per le piccole imprese in cui l'economia di scala non è sufficiente per essere redditizie come vorrebbero nella produzione di olio extravergine di oliva", ha concluso. "Le olive da tavola rappresentano per loro una grande opportunità."