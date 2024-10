La produzione in Italia destinata a un forte calo, in calo di un terzo

"Abbiamo assistito in prima persona a come cambiamento climatico ha avuto un impatto sempre maggiore sul nostro lavoro quotidiano nei boschi negli ultimi anni", ha affermato Pietro Nicotra, comproprietario di agrestis, una cooperativa olearia siciliana.

La persistente siccità sottopone i nostri ulivi a uno stress enorme, rendendo difficile la produzione di frutti abbondanti -Pietro Nicotra, Agrestis

Ancora una volta, il cambiamento climatico sta influenzando gravemente la produzione di olio d'oliva italiano. I funzionari hanno confermato che l'anno di raccolto 2024/25 subirà un calo significativo della produzione.

Secondo un nuovo rapporto Secondo le stime dell'Istituto nazionale di servizi per il mercato agricolo e alimentare (Ismea), la produzione totale potrebbe scendere tra le 215,000 e le 235,000 tonnellate.

Una stima leggermente più cauta dell'Associazione Italiana Industria Olivicola (Assitol) prevedeva una resa di sole 200,000 tonnellate.

A titolo di confronto, Ismea ha segnalato che l Anno del raccolto 2023/24 ha prodotto più di 328,000 tonnellate, il 32 percento in più rispetto alla produzione prevista per la prossima stagione. Ismea ha osservato che la produzione media nelle ultime cinque stagioni è stata di 307,000 tonnellate.

Alla luce di questi dati, l'Ismea lancia l'allarme: l'Italia rischia di scendere dal secondo al quinto posto tra i maggiori produttori mondiali di olio d'oliva.

Sia Ismea che Assitol attribuiscono il calo della produzione principalmente alla prolungata siccità, che ha colpito in particolar modo le regioni meridionali.

Inoltre, hanno notato che quest'anno è principalmente un '"fuori stagione" nel ciclo naturale di alternanza produttiva degli ulivi.

Anni a fasi alterne Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

Si prevede che le rese varieranno notevolmente in tutto il Paese, con le regioni settentrionali e centrali meno colpite dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Ismea prevede che Toscana, Lazio e Umbria vedranno rimbalzi di produzione di oltre il 70 percento rispetto alla scorsa stagione. Nel nord Italia, si prevede che il rimbalzo supererà il 74 percento, nonostante un problema non identificato che ha portato a caduta misteriosa della frutta in alcuni boschetti.

Siccità e ondate di calore hanno avuto l'impatto più grave sulle principali regioni produttrici di olive, tra cui Sicilia, Calabria e Puglia, che rappresentano la maggior parte della produzione italiana di olio d'oliva.

In queste zone, come in Sardegna, Basilicata, Campania, Marche e Molise, si prevede un calo delle rese di almeno il 41%.

La cooperativa Agrestis in Sicilia prevede un calo della produzione dell'80 percento quest'anno a causa delle condizioni meteorologiche estreme. (Foto: Agrestis)

La pluripremiata cooperativa Agrestis di Buccheri, in Sicilia, ha dovuto superare diversi anni difficili, dimostrando la resilienza dei produttori di alta qualità.

Nel corso degli anni, la cooperativa ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la qualità del suo olio d'oliva, tra cui numerosi Gold Awards al NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva dal 1991.

"La persistente siccità mette a dura prova i nostri ulivi, rendendo difficile la produzione di frutti abbondanti", ha affermato Nicotra.

Durante il periodo della fioritura, la primavera insolitamente calda e le temperature estreme di maggio hanno avuto un impatto diretto sulla produzione degli ulivi di Agrestis.

""L'oscillazione delle temperature tra il giorno e la notte, insieme all'umidità che si deposita sulle piante, ha causato la bruciatura dei fiori", ha affermato Nicotra. "Di conseguenza, abbiamo subito una devastante perdita dell'80 percento del raccolto di quest'anno".

"Nonostante tutte queste sfide, restiamo impegnati", ha aggiunto. "Sebbene la quantità sia bassa, l'olio d'oliva che produciamo incarna le nostre tradizioni e le cultivar autoctone che caratterizzano questa terra da secoli."

Anche molti produttori pugliesi hanno segnalato un calo significativo della produzione, sebbene in alcune zone le perdite siano state minori.

La Puglia è la regione produttrice di olio d'oliva più importante d'Italia. (Foto: Voglia di Puglia)

"Quest'anno è stato particolarmente impegnativo. Stiamo uscendo da una stagione di bassa produzione, che ha influenzato di nuovo l'allegagione quest'anno, seguita da una grave siccità. Anche durante l'inverno, le precipitazioni sono state scarse", ha affermato Nicola Lamedica, specialista di olivi presso Voglia di Puglia fattoria, situata nella parte più settentrionale della regione meridionale.

""La nostra strategia si basa sull'irrigazione a goccia e sui metodi tradizionali di olivicoltura per combattere le avverse condizioni climatiche che stiamo affrontando", ha aggiunto Lamedica. "Grazie a tecniche di potatura all'avanguardia e alla cura costante delle piante, siamo riusciti a mantenere frutti di alta qualità, che ora sono in condizioni eccellenti".

Nella zona centrale dell'Umbria, i produttori affermano che questa stagione sembra molto più fruttuosa della precedente.

"La scorsa stagione è stata molto impegnativa. Abbiamo appena iniziato, ma questa nuova ci rende estremamente ottimisti", hanno affermato Miriam Cinaglia e Sergio Rutili, proprietari e direttore generale del pluripremiato Centombria.

""La materia prima è eccellente e, dalle nostre prime impressioni, il profilo organolettico sembra molto promettente", hanno spiegato.

"Da una prospettiva quantitativa, ci aspettiamo una forte produzione in Umbria questa stagione. A differenza dell'anno scorso, le drupe sono più ricche di polpa, il che fa sperare in ulteriori miglioramenti nella qualità del prodotto finale", hanno aggiunto Cinaglia e Rutili.

Si prevede che il Nord e il Centro Italia avranno una buona stagione dopo un raccolto scarso nell'annata 2023/24. (Foto: Centumbrie)

Più a nord, Casale 3 Danesi, nei pressi di Lucca, in Toscana, gestisce un uliveto di 450 alberi e prevede un raccolto molto più abbondante questa stagione rispetto alla scorsa.

""Quest'anno il meteo è stato perfetto per tutta la stagione", ha affermato Henrik Jorgensen, proprietario della fattoria. "Di solito affrontiamo numerose sfide meteorologiche, come il caldo primaverile seguito da gelate improvvise, che causano la perdita di fiori. Ma quest'anno, abbiamo evitato questi problemi".

Inoltre, il produttore biologico ha beneficiato dell'assenza di mosca di frutta d'oliva quest'anno.

"Una gelata che dura almeno tre giorni in inverno di solito uccide la maggior parte delle mosche sotto la superficie del terreno. Quest'anno non abbiamo avuto mosche dell'olivo, il che è un grande sollievo", ha detto Jorgensen.

"Quando è presente la mosca dell'olivo, possiamo utilizzare solo trappole tradizionali perché siamo produttori biologici", ha aggiunto.

Secondo Ismea, in Italia ci sono più di 619,000 aziende agricole legate all'olivicoltura e 4,327 frantoi attivi.

Degli 1.16 milioni di ettari di uliveti italiani, 247,000 ettari, più del 21 per cento, sono coltivato biologicamente.