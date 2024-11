I produttori in Portogallo prevedono un altro raccolto eccezionale

Con l'inizio della raccolta, gli olivicoltori e i frantoiani del Portogallo prevedono che il Paese raggiungerà la seconda più alta produzione di olio d'oliva nella campagna 2024/25.

Secondo Mariana Matos, segretaria generale dell'associazione di produttori Casa do Azeite, si prevede che il Portogallo produrrà tra 170,000 e 190,000 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2024/25.

Se si concretizzasse, il raccolto supererebbe significativamente la media quinquennale di 146,060 tonnellate, ma si concluderebbe al di sotto del record di 206,200 tonnellate. registrato nel 2021/22.

"La campagna è appena iniziata, ma si prevede una ripresa della produzione nelle regioni più tradizionalmente dedite alla coltivazione dell'olivo, dato che il clima è stato più favorevole durante tutto il ciclo produttivo", ha affermato Matos.

"In particolare, ha piovuto più che nei due anni precedenti", ha aggiunto. "La differenza potrebbe non essere così significativa per quanto riguarda gli oliveti moderni e irrigati.”

Dai tradizionali boschi in forte pendenza di Trás-os-Montes a quelli ad altissima densità piantagioni in Alentejo, i produttori del quarto produttore europeo di olio d'oliva hanno confermato che prevedono che la produzione rimarrà stabile o aumenterà.

Tuttavia, alcuni hanno avvertito che troppa pioggia durante la raccolta potrebbe comportare una produzione di olio d'oliva inferiore alle aspettative e comprometterne la qualità.

La raccolta anticipata è stata ostacolata dalla pioggia che, secondo alcuni produttori, potrebbe avere ripercussioni sulla qualità. (Foto: Acushla)

Alberto Serralha, amministratore delegato di Sociedade Agricola Ouro Vegetal (SAOV) nel Portogallo centrale, ha affermato che la società ha iniziato la raccolta il 24 settembreth e si prevede che lo completerà entro il 10 novembreth.

Sebbene SAOV e i suoi partner stessero raccogliendo più olive, ha affermato che un minore accumulo di olio nel frutto non comportava necessariamente una maggiore produzione di olio d'oliva.

""Il clima è stato più fresco rispetto allo scorso anno, il che ha contribuito alla qualità", ha affermato. "Tuttavia, le piogge ci hanno fatto perdere 12 giorni di raccolto, compromettendo notevolmente le nostre vendite di olio e le operazioni di frantumazione".

Tuttavia, Serralha ha affermato che si prevede un aumento della produzione nella regione più ampia. ""La produzione è superiore a quella dell'anno scorso", ha affermato.

"Ci sono però delle sfide con la qualità, poiché 12 giorni di pioggia persistente hanno innescato antracnosi, colpendo le varietà più sensibili", ha aggiunto Serralha. "Chi ha ritardato la raccolta ora si trova ad affrontare problemi di qualità e perdite di frutti sul terreno".

Ha definito ottimistica la stima di 180,000 tonnellate, aggiungendo che la concomitanza di numerosi fattori in Portogallo rende la previsione della resa finale una pratica altamente speculativa.

"“È difficile stimare una fattoria [e ancora di più] un paese”, ha detto Serralha. "L'espansione permanente degli uliveti in Portogallo rende la cosa ancora più difficile. Considerando le basse rese di olio e il declino della produttività dei vecchi frutteti ad altissima densità, 180,000 tonnellate rientrano nel mio scenario più ottimistico".

"Se l’antracnosi colpisce duramente, potrebbe finire in modo simile all’anno scorso”, quando il Portogallo prodotto 157,600 tonnellate, ha aggiunto. "Nonostante ogni anno vengano aggiunte nuove aree significative, questa sarà la terza stagione al di sotto del record del 2019".

Nella regione settentrionale di Trás-os-Montes, agricoltori e mugnai prevedono un modesto aumento della produzione dovuto alle abbondanti piogge invernali, che hanno interrotto la storica siccità del Paese.

Joaquim Moreira, portavoce di Acusla, ha detto che l'azienda prevede che la produzione di olio d'oliva aumenterà del 15 percento. Ha detto che i nuovi uliveti piantati stanno entrando in maturazione, insieme alla pioggia.

"A Trás-os-Montes l’aumento non sarà così forte, probabilmente solo il cinque percento in più rispetto all’anno precedente”, ha affermato. "Abbiamo avuto condizioni climatiche peggiori."

Moreira ha aggiunto che prevede che la produzione continuerà a crescere ad Acushla e in Portogallo man mano che i nuovi oliveti piantati raggiungeranno la maturità.

Manuel Norte Santo prevede che la produzione sarà simile alla resa dell'anno scorso, che è stata la seconda più alta nella storia del paese. (Foto: Est. Manuel Silva Torrado)

I produttori si aspettano anche un altro buon raccolto nella vasta regione meridionale dell'Alentejo, che è responsabile della stragrande maggioranza della produzione portoghese di olio d'oliva. Tuttavia, non tutti i produttori si aspettano che la resa di quest'anno superi quella dell'anno scorso.

"La situazione è abbastanza simile a quella dell'anno scorso", ha affermato Manuel Norte Santo, responsabile delle esportazioni di Est. Manuel Silva Torrado. "Tuttavia, negli oliveti tradizionali, questa pioggia tardiva ha creato alcune difficoltà con i parassiti e alcune olive hanno iniziato a cadere".

Norte Santo prevede che l'azienda, che vanta 200 ettari di oliveti e acquista olive da altri agricoltori, produrrà in modo costante grazie ai suoi oliveti ad altissima densità.

"Nella coltivazione tradizionale c'è una maggiore volatilità, ma quest'anno le previsioni dovrebbero essere come quelle dell'anno scorso", ha aggiunto. "Tuttavia, come il prezzo dell'olio d'oliva sarà inferiore a quello dell'anno scorso, alcuni produttori con piccole superfici di coltivazione potrebbero non raccogliere le loro olive, causando un leggero calo dei numeri".

Di conseguenza, Norte Santo ha concordato con Serralha sul fatto che le attuali previsioni di produzione potrebbero essere ottimistiche e ha affermato che il quadro diventerà più chiaro con il proseguire della raccolta.

Altrove in Alentejo, 4 C Azeiti l'amministratore delegato Francisco Lopes ha detto che la sua raccolta è già in corso e si aspetta che la produzione sia simile a quella degli anni precedenti. La società prodotti 6,900 litri di olio d'oliva nella campagna 2023/24.

I produttori dell'Alentejo prevedono che il raccolto di quest'anno sarà simile a quello dell'anno scorso o leggermente migliore. (Foto: 4 C Azeites)

"In Alentejo, l'anno si prospetta promettente, con volumi leggermente superiori rispetto al 2023, grazie all'aumento delle superfici coltivate a uliveti superintensivi che entreranno in produzione", ha affermato.

Mentre alcuni produttori dell'Alentejo prevedono un raccolto simile, altri hanno riscontrato un aumento della produzione man mano che i nuovi uliveti maturano e altri uliveti entrano in una fase di '"annuale" nel ciclo naturale di alternanza produttiva dell'oliveto.

Anni a fasi alterne Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

Teresa Teixeira, vicedirettrice di Olivum, un'associazione di produttori di olive, ha confermato che i suoi membri prevedono un aumento della produzione del 20 percento rispetto allo scorso anno.

""L'anno scorso, la produzione di olio d'oliva dei membri di Olivum è stata di 105,000 tonnellate", ha affermato. "Quest'anno prevediamo che la produzione sarà nell'ordine delle 125,000 tonnellate. Quindi, 180,000 tonnellate è più o meno quanto avevamo previsto per la produzione nazionale."

Sebbene agricoltori e mugnai abbiano potuto godere di condizioni favorevoli prima del raccolto, Matos ha avvertito che i produttori avrebbero probabilmente dovuto affrontare una sfida consueta man mano che la raccolta avanzava.

"Durante la raccolta, una delle sfide principali è la questione della manodopera, che può essere un problema in alcune regioni, soprattutto negli uliveti più tradizionali... dove la raccolta meccanica è impossibile", ha affermato Matos. "In Portogallo, questi uliveti si trovano nelle regioni settentrionali e centrali."

"Negli oliveti moderni della regione di Alqueva, in Alentejo, questi problemi non sono così urgenti, poiché sono irrigati e la raccolta è completamente meccanizzata", ha aggiunto.

Oltre alla mancanza di manodopera, Teixeira ha aggiunto che la proliferazione di oliveti ad alta e altissima densità ha portato a un aumento esponenziale della produzione di sansa di oliva senza un corrispondente aumento delle infrastrutture per il trattamento e lo smaltimento del sottoprodotto della produzione di olio di oliva.

""Negli ultimi anni c'è stato un enorme aumento della produzione e le industrie estrattive non hanno la capacità di ricevere tutta la sansa di oliva", ha affermato. "Un altro problema è la mancanza di manodopera specializzata per le nuove tecnologie".