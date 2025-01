L'industria dell'olio d'oliva del Pakistan guadagna slancio

Secondo Muhammad Tariq, direttore nazionale di PakOlive, si prevede che il Pakistan produrrà tra 160 e 180 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2024/25, con un aumento del 20 percento rispetto alla stagione precedente.

Oltre alla quantità, Tariq è soddisfatto anche della qualità di quanto prodotto, attribuendo il successo al duro lavoro dei produttori locali e agli aiuti governativi, tra cui un sussidio del 70 percento sui costi di produzione.

Secondo Tariq, in Pakistan ci sono circa 5.6 milioni di ulivi e ogni anno vengono piantati tra 500,000 e 800,000 nuovi alberi.

"Oltre agli sforzi per le piantagioni di ulivi sparse in possibili aree della nazione, è stato fissato l'obiettivo di installare sistemi di irrigazione a goccia su 10,000 acri (4,050 ettari) di aree soggette a stress idrico", ha affermato. "Questo progetto mira a consentire la coltivazione dell'olivo su terreni marginali e ad aumentare il reddito degli agricoltori vicini".

Tariq ha parlato degli ultimi risultati del raccolto all'Olive Gala Festival del 2024 a Islamabad, la capitale del Pakistan.

I traghetti di evento annuale focalizzata sulla olio extravergine d'oliva, sostenibilità e sviluppo della cooperazione internazionale.

Ha riunito produttori locali, distributori, investitori, funzionari governativi e altri soggetti interessati al nascente settore dell'olio d'oliva del Paese.

""Il governo sta lavorando per sostenere il settore olivicolo del Pakistan", ha affermato Rana Tanveer Hussain, ministro della sicurezza alimentare nazionale e della ricerca, durante il discorso introduttivo al gala.

Rana Tanveer Hussain ha affermato che il governo pakistano è impegnato a promuovere il settore dell'olio d'oliva del Paese. (Foto: Olive Gala Festival)

""Il Pakistan è fortunato ad avere milioni di ulivi selvatici e possibili aree disponibili per ulteriori piantagioni di ulivi, a dimostrazione del fatto che gli sforzi dei nostri specialisti agricoli hanno ora prodotto risultati positivi", ha aggiunto.

Tariq è stato soddisfatto del numero di persone che hanno partecipato all'evento del settore, che ritiene necessario per sviluppare il settore.

""Eventi come questi rappresentano una grande opportunità per tutte le parti interessate", ha affermato. "Questo evento ha offerto una piattaforma alle aziende e ai consumatori e ha aperto le porte a numerose collaborazioni tra aziende".

""La crescita dell'industria olivicola sta dando maggiore potere ai produttori locali, aiutandoli con opportunità e sussidi di produzione su larga scala forniti dal governo", ha aggiunto Tariq. "Ciò promette ulteriormente l'emancipazione economica che intendiamo raggiungere attraverso la crescita dell'industria olearia in Pakistan".

Uno dei modi in cui le autorità pakistane sperano di far crescere il settore è attraverso l'integrazione della tecnologia fin dall'inizio.

Aiza Imran, responsabile senior del marchio e specialista della sostenibilità di Khaity Technologies, ha affermato che il mercato online e l'applicazione mobile dell'azienda stanno contribuendo a migliorare l'efficienza e la condivisione delle conoscenze per gli agricoltori di tutto il Paese.

""L'app Khaity ha avuto un ruolo chiave nel portare il progresso tecnologico nel settore agricolo, in particolare nel settore oleario, con oltre 20,000 utenti registrati", ha affermato. "L'app ha creato un mercato digitale in cui collaboriamo con diversi venditori per fornire prodotti agricoli come fertilizzanti, attrezzi, ecc., che gli agricoltori possono acquistare ovunque in Pakistan. La nostra proposta unica è quella di fornire questi prodotti agli agricoltori entro 24 ore dall'ordine."

"Abbiamo lanciato anche un chatbot AI per gli agricoltori sull'app. Gli agricoltori possono porre domande e richieste da questa app", ha aggiunto. "Questo chatbot può rispondere alle domande in tutte le principali lingue parlate nelle diverse regioni del Pakistan."

Sebbene l'urdu e l'inglese siano le due lingue ufficiali del Paese, altre nove lingue hanno più di un milione di parlanti madrelingua e altre 60 ne hanno meno di un milione.

Khaity Technologies ha collaborato anche con i governi provinciali su diversi progetti.

"Abbiamo collaborato con il governo provinciale del Punjab al progetto della valle degli ulivi, in cui abbiamo piantato 1.3 milioni di piante di ulivo nella regione di Potohar. Punjab", ha detto Imran. "Queste piante sono state fornite a un tasso sovvenzionato per aiutare gli agricoltori. Abbiamo anche fornito agevolazioni tramite sussidi sulle fonti idriche, come la tecnologia di irrigazione a goccia".

Oltre alle aziende tecnologiche, all'evento hanno partecipato anche produttori e agricoltori, che hanno potuto socializzare con i colleghi e pubblicizzare i loro prodotti.

Muhammad Azeem Tariq, responsabile del progetto Loralai Olives, lanciato di recente, ha condiviso il suo obiettivo di iniziare a esportare olio extravergine di oliva pakistano.

Loralai Olives sta lavorando per esportare il suo olio extravergine di oliva pakistano. (Foto: Olive Gala Festival)

""Il nostro obiettivo è produrre olio extravergine di oliva di qualità internazionale e portare il prodotto pakistano sui mercati internazionali", ha affermato. "Stiamo lavorando per ottenere certificazioni internazionali come quelle dell'Unione Europea e quelle asiatiche per poter esportare i prodotti a livello internazionale."

Oltre a concentrarsi su monovarietali di alta qualità, Azeem Tariq vede la necessità di un packaging accattivante: le olive Loralai hanno recentemente vinto un premio per il branding e il marketing.

Ha inoltre elogiato il ruolo degli eventi nazionali del settore olivicolo nel riunire il settore, condividere conoscenze ed esperienze e mantenere vivo lo slancio.

""Quest'anno è stato straordinario per l'industria olivicola", ha affermato Azeem Tariq. "Abbiamo assistito a un aumento non solo nella fruttificazione, ma anche nella passione degli agricoltori verso la produzione di olive".

"Attraverso eventi come questi, vogliamo sensibilizzare i produttori sulla qualità del raccolto, ad esempio su come prevenire eventuali danni durante la raccolta delle olive dagli alberi, ha aggiunto. "Inoltre, istruiamo anche gli agricoltori in merito alla conservazione della frutta secondo gli standard internazionali. Inoltre, abbiamo istruito gli agricoltori a inviare la frutta dalla raccolta all'estrazione entro 24 ore per aumentarne la qualità seguendo questi parametri".

Anche altri olivicoltori presenti al gala hanno condiviso le loro recenti esperienze e hanno elogiato l'evento come un modo per concludere accordi con fornitori e clienti.

"Questi eventi ci consentono di presentare i nostri prodotti a un pubblico più vasto, di entrare in contatto con potenziali acquirenti e di imparare dai leader del settore", ha affermato Sabir Sultan, un produttore pioniere in Hazara Provincia. "Si tratta di un passo significativo verso l'espansione della nostra portata e la costruzione di un futuro sostenibile per l'industria olivicola locale".

Arshad Qadri, un altro produttore che gestisce la Boston Farm, ha sottolineato la necessità di diversificare e vendere vari prodotti derivati ​​dall'olivo.

""Siamo un'azienda agricola con sede a Kalar Kahar", ha affermato. "Abbiamo 12,000 ulivi e dieci diverse varietà di frutta da cui abbiamo creato 17 prodotti diversi, tra cui olio extravergine di oliva, tè, ecc."

"Siamo soddisfatti della crescita dell'industria olearia. L'ambiente favorevole della nostra regione ha contribuito al successo del raccolto", ha aggiunto Qadari. "Solo l'anno scorso abbiamo prodotto 55 tonnellate di prodotto... Eventi come questi sono un ottimo mezzo per collaborare con altre piattaforme e raggiungere direttamente il consumatore".

I produttori hanno anche sottolineato le difficoltà legate al processo produttivo, dovute al numero limitato di stabilimenti presenti nel Paese.

Tuttavia, Tariq ha affermato che il governo sta lavorando per affrontare queste sfide e continuare a promuovere le olive come una valida opzione per lo sviluppo economico.

"Provincia del Belucistan ha mostrato una crescita esponenziale", ha affermato. "Nonostante la crisi idrica, la regione ha registrato una crescita nella piantagione di ulivi."