Promessa di trattamenti biologici contro Xylella

Abbiamo seguito negli anni gli sviluppi di uno studio per il contenimento del Xylella fastidiosa (Xf) batteri guidati dal direttore della ricerca del Centro olivicolo, degli alberi da frutto e degli agrumi del Consiglio per la ricerca agricola e l'analisi dell'economia agricola (CREA) a Roma e Caserta, Marco Scortichini, in collaborazione con altri istituti di ricerca italiani tra cui l'Università di Salento a Lecce, e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti del Servizio di ricerca agricola, in California.

La ricerca è stata condotta per valutare, sia in vitro che sul campo, l'attività battericida di un composto brevettato contenente zinco e rame con idracidi di acido citrico per il controllo del fitopatogeno.

I risultati preliminari della ricerca sono stati presentati due anni fa durante a seminario organizzato dal CIOe i risultati finali sono stati recentemente pubblicati nella rivista peer-reviewed dedicata alla patologia vegetale, Fitopatologia Mediterranea.

Marco Scortichini

I ricercatori hanno effettuato una prova sul campo di tre anni in un uliveto a Veglie, in provincia di Lecce, contenente ulivi adulti di Cellina di Nardò e Ogliarola salentina, che prima della sperimentazione erano stati ufficialmente dichiarati infetti da Xylella fastidiosa subsp. pauca e ha mostrato sintomi di sindrome del declino rapido dell'oliva (OQDS o CoDiRO).

"Le prove sperimentali sul campo sono il nucleo fondamentale della ricerca poiché ci permettono di capire come funziona un fenomeno, ma una fase molto importante è la successiva implementazione della sperimentazione, che in questo caso ci ha dato risultati incoraggianti ”, ha detto Scortichini. "Ora, il nostro protocollo è attualmente seguito da alcuni agricoltori nelle aree infette come pratica per contenere la malattia ".

Il ricercatore ha detto che i coltivatori hanno chiesto volontariamente di seguire la procedura, dopo aver partecipato alle riunioni pre-trial, poiché il loro uliveto presentava forti sintomi della malattia. Pertanto, ad aprile 2016 hanno iniziato ad attuare il protocollo, rimuovendo prima le porzioni degli ulivi interessati dall'essiccamento, quindi applicando il trattamento.

"Al momento, i loro ulivi sono pieni di olive in ottima salute ", ha osservato Scortichini. "Per fare un esempio, due settimane fa abbiamo contato in alcuni casi 16-18 olive in fase di sviluppo su un ramo da 12 a 13 centimetri ".

Ogni anno durante la sperimentazione, dall'inizio di aprile a ottobre, il composto è stato applicato mediante sei trattamenti spray sulle corone degli ulivi. I risultati della ricerca hanno dimostrato che il composto ha ridotto la gravità dei sintomi in entrambe le cultivar. Mentre la maggior parte degli alberi non trattati è morta entro la fine del processo, tutti gli alberi trattati sono sopravvissuti con un buono stato vegetativo, secondo l'NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), come registrato all'inizio di ottobre 2017.

La PCR quantitativa in tempo reale (Polymerase Chain Reaction) è stata eseguita da giugno 2016 a settembre 2017, seguendo le procedure ufficiali stabilite dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO). L'analisi ha rivelato una diminuzione statisticamente significativa della densità delle cellule di Xylella fastidiosa all'interno delle foglie degli alberi trattati.

Olivo in piena produzione nel terzo anno della prova sul campo

"La riduzione del batterio non è impossibile: la coesistenza è qualcosa che può essere raggiunto ”, ha detto Scortichini Olive Oil Times giornalista, Caino Burdeau nel terzo articolo della sua serie investigativa su Xylella.

Secondo il nostro ricercatore, poiché il batterio è presente su un'area enorme, in questo momento l'unica soluzione è imparare a conviverci. "Per fare ciò abbiamo sviluppato un metodo volto a promuovere l'equilibrio vitale degli ulivi e del territorio, compreso il suolo ”, ha sottolineato, aggiungendo che ritengono fondamentale reintrodurre fattori stabilizzanti nel sistema ambientale, attraverso lo sviluppo di pratiche organiche e sostenibili.

(Un ulteriore dibattito riguarda il opposizione a questo tipo di approccio da coloro che vedono una soluzione per Xf nei pesticidi.

"Pertanto, i risultati promettenti che abbiamo ottenuto suggeriscono che una gestione integrata che include la potatura regolare degli ulivi; terreno straziante verso la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, per ridurre le popolazioni di vettori di insetti che sopravvivono sulle erbacce; e i trattamenti spray con questo composto sulle corone degli ulivi dalla primavera alla fine dell'autunno potrebbero controllare efficacemente la malattia ", ha concluso Scortichini.