I dati del Consiglio oleicolo mostrano gli ultimi risultati del raccolto e le tendenze emergenti

Il Consiglio oleicolo internazionale prevede che la produzione mondiale di olio d'oliva salirà a 3.38 milioni di tonnellate nella campagna 2024/25, con un aumento del 32% rispetto all'anno scorso e del 13% rispetto alla media quinquennale.

Spagna, Tunisia e Turchia sono state le forze trainanti di questo aumento, con una produzione di olio d'oliva destinata a crescere del 51 percento. 1.3 milioni di tonnellate in Spagna, il 55 per cento a 340,000 tonnellate in Tunisia e il 109 per cento a record alto 450,000 tonnellate in Turchia rispetto all'anno precedente.

I produttori spagnoli hanno attribuito il miglioramento della resa, che ha superato di quasi il 17 percento la media quinquennale, alle buone condizioni del raccolto, tra cui temperature primaverili moderate e un inverno umido che ha rigenerato fiumi e falde acquifere precedentemente aride.

Si prevede che la pioggia tempestiva stimolerà i produttori tunisini a raccogliere un raccolto eccezionale, che si stima sarà il più grande dall'inizio dell' record alto 440,000 tonnellate nel 2019/20, al secondo posto tra i quantitativi più alti di sempre.

Sulla costa nord-orientale del Mediterraneo, i produttori turchi hanno affermato che le condizioni di coltivazione favorevoli e l'assenza di parassiti dell'olivo nella maggior parte delle regioni produttrici sono state responsabili della ripresa del raccolto.

Parallelamente alla significativa ripresa del raccolto in Spagna, anche gli agricoltori e i mugnai di Grecia e Portogallo hanno registrato un aumento della produzione.

Si prevede che la resa dell'olio d'oliva aumenterà del 43 percento in Grecia rispetto al 2023/24, raggiungendo le 250,000 tonnellate, poiché molti oliveti entrano in un '"on-year" nel ciclo naturale alternato di fruttificazione dell'olivo. Tuttavia, c'è preoccupazione che le rese possano essere inferiore a quanto inizialmente sperato.

Anni a fasi alterne Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

Dall'altra parte dell'Europa, gli agricoltori e i mugnai portoghesi prevedono un aumento costante della produzione del 21 percento rispetto alla scorsa stagione, raggiungendo le 195,000 tonnellate, la seconda resa più alta del paese. Similmente alla Spagna, un inverno umido, temperature primaverili moderate e un 'Per molti coltivatori, il "periodo annuale" ha portato a un raccolto eccezionale.

Olio d'oliva dell'Unione Europea la produzione è aumentata del 29 percento rispetto al 2023/24, raggiungendo 1.97 milioni di tonnellate.

Cinque stati membri produttori di olio d'oliva (tra cui Cipro e Slovenia) hanno registrato un aumento dei raccolti; la produzione è rimasta invariata in Croazia, mentre Francia e Italia hanno registrato un calo del raccolto.

Si prevede che la produzione italiana di olio d'oliva scenderà a 224,000 tonnellate, il 32 percento in meno rispetto alla resa dell'anno scorso e il 27 percento in meno rispetto alla media quinquennale.

Mentre agricoltori e frantoiani dell'Italia settentrionale e centrale hanno sperimentato rese di olive inferiori, i produttori del sud hanno raccolto quantità significative di olive. Tuttavia, hanno ricevuto un resa dell'olio molto più bassa del previsto. I produttori siciliani hanno segnalato quantità di olive inferiori a causa del siccità in corso.

Dall'altra parte del Mediterraneo, Marocco, Egitto e Algeria hanno registrato cali nella produzione. Le rese di olio d'oliva marocchino sono diminuite per il terzo anno di raccolto consecutivo, scendendo del 15 percento a 90,000 tonnellate.

Altrove nel Nord Africa, la produzione in Algeria è scesa di quasi il nove percento a 85,000 tonnellate. Nel frattempo, l'Egitto ha prodotto 40,000 tonnellate, un calo dell'11 percento rispetto all'anno scorso.

Da un punto di vista più ampio, i dati IOC dimostrano come il mondo dell'olio d'oliva stia cambiando. A livello globale, la produzione di olio d'oliva è aumentata dello 0.9 percento da una media annuale di 2.97 milioni di tonnellate dal 2014/15 al 2018/19 a 3.00 milioni negli ultimi cinque anni di raccolto.

Nonostante il leggero incremento, si sono verificati cambiamenti radicali nella coltivazione delle olive e nella distribuzione della molitura.

Negli ultimi cinque anni, i paesi produttori tradizionali hanno registrato una crescita stagnante e un calo della produzione rispetto ai cinque anni precedenti (dal 2014/15 al 2018/19).

Le rese di olio d'oliva in Spagna e Grecia sono diminuite rispettivamente del 16 percento e di poco più del 3.9 percento in quel periodo. Nel frattempo, la produzione di olio d'oliva in Italia, Marocco e Siria ha visto una crescita molto più bassa, rispettivamente del 1.1 percento, 0.2 percento e - percento.

La produzione di olio d'oliva nell'UE è scesa da una media di 1.99 milioni di tonnellate annue dal 2014/15 al 2018/19 a 1.83 milioni di tonnellate negli ultimi cinque anni di raccolto.

' Media 19-'23 ' Media 14-'18 % chg Croazia 3,860 3,780 2 Cyprus 4,200 5,780 all'27 ottobre Francia 4,740 4,480 6 Grecia 260,400 269,200 -3 Italia 307,680 296,280 4 Portogallo 146,720 94,920 55 Slovenia 540 480 13 Spagna 1,105,420 1,317,640 all'16 ottobre Unione Europea 1,833,500 1,992,500 -8 Fonte: Consiglio oleicolo internazionale

Unità: tonnellate metriche

Nello stesso arco di tempo, l'UE è passata dal 67% al 61% della produzione mondiale di olio d'oliva.

Parte di questa produzione in calo è stata compensata dagli 11 paesi produttori di olio d'oliva del Nord Africa e del Medio Oriente, che sono passati dal 29% al 34% della produzione mondiale di olio d'oliva.

La crescita della produzione nella regione è stata trainata da Turchia e Tunisia, con una produzione media annua in aumento del 40% in Turchia e del 20% in Tunisia tra gli ultimi cinque anni e i cinque anni precedenti.

' 19-'23 Avg ' Media 14-'18 % chg Algeria 91,900 78,800 17 Egitto 44,200 28,800 53 Israele 19,800 17,100 16 Giordania 26,600 22,900 16 Libano 18,400 20,700 all'11 ottobre Libia 16,300 16,700 -2 Marocco 141,600 140,000 1 Palestina 23,000 20,000 15 Siria 116,000 115,800 0.2 Tunisia 251,400 209,000 20 Turchia 264,900 188,900 40 Fonte: Consiglio oleicolo internazionale

Unità: tonnellate metriche

Anche l'Egitto ha registrato un incremento significativo nella produzione di olio d'oliva, con rese aumentate da 28,800 tonnellate a 44,200 tonnellate nello stesso periodo.

Incrementi più modesti sono arrivati ​​da Algeria (17 percento), Israele (16 percento), Giordania (16 percento) e Palestina (15 percento). Il Libano è stato l'unico paese della regione a registrare un calo significativo, con un calo della produzione dell'11 percento durante l'intervallo.

Anche la produzione di olio d'oliva è aumentata del 13 percento in Sud America, passando da una media annua di 50,100 tonnellate dal 2014/15 al 2018/19 a 56,700 tonnellate.

' 19-'23 Avg ' Media 14-'18 % chg Argentina 33,600 30,200 11 Brasil 270 35 673 Cile 21,200 19,300 10 Uruguay 1,641 577 184 Fonte: Consiglio oleicolo internazionale, Olive Oil Times

Unità: tonnellate metriche

La crescita più significativa è arrivata dall'Argentina (11 percento) e dal Cile (- percento). Al contrario, Brasile e Uruguay hanno visto l'aumento più drammatico, con la produzione sestuplicata nel primo e triplicata nel secondo nello stesso intervallo.

Gli incrementi più significativi nei singoli paesi sono stati registrati dai produttori emergenti al di fuori del bacino del Mediterraneo, tra cui Albania, Cina, Iran e Arabia Saudita.

In Arabia Saudita, la produzione di olio d'oliva è passata da una media di 3,000 tonnellate annue dal 2014/15 al 2018/19 a 14,500 tonnellate negli ultimi cinque raccolti, con un aumento del 380%.

' 19-'23 Avg ' Media 14-'18 % chg Albania 19,700 11,200 76 Cina 8,200 4,800 71 Iran 10,700 6,300 70 Arabia Saudita 14,500 3,000 383 Fonte: Consiglio oleicolo internazionale

Unità: tonnellate metriche

Il CIO stima che il regno produrrà la quantità record di 33,500 tonnellate di olio d'oliva nel 2024/25.

Allo stesso modo, la Cina ha visto la produzione annuale di olio d'oliva aumentare del 71 percento nello stesso periodo, raggiungendo le 8,200 tonnellate, mentre l'Iran ha registrato un aumento della produzione di olio d'oliva del 70 percento, raggiungendo le 10,700 tonnellate.

Nel bacino del Mediterraneo, anche l’Albania ha visto un aumento drammatico della produzione. Il piccolo paese dell'Europa meridionale è passato da una produzione media di 11,200 tonnellate dal 2014/15 al 2018/19 a 19,700 tonnellate nei cinque anni di raccolto precedenti. Inoltre, il CIO stima che l'Albania produrrà 30,000 tonnellate di olio d'oliva nel 2024/25.

Tutti e quattro i paesi hanno assistito a iniziative sostenute dai governi per incrementare la coltivazione dell'olivo e la produzione di olio d'oliva, con Cina e Arabia Saudita che hanno piantato nuovi oliveti ad altissima densità e ad alta densità.