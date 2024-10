I funzionari spagnoli sono ottimisti in vista del raccolto, mentre i prezzi rimangono elevati

Si prevede che la produzione di olio d'oliva in Spagna riprenderà in modo significativo dopo due raccolti consecutivi storicamente scarsi, portando sollievo lungo tutta la filiera.

Secondo Juan Vilar, amministratore delegato di Vilnius, una società di consulenza, si prevede che la Spagna produrrà tra 1.4 e 1.45 milioni di tonnellate nell'anno di raccolto 2024/25, una revisione al ribasso rispetto alla precedente stima di 1.65 milioni.

Dusan Kaljevic, amministratore delegato di Filippo Berio North America, ha stimato che la Spagna produrrà circa 1.5 milioni di tonnellate.

Il raccolto di quest'anno sarà senza dubbio molto più abbondante di quello dell'anno scorso, ma è ancora troppo presto per (dire quanto migliore). Mancano ancora molti mesi alla fine della campagna. - Andrea López Vericat, Amministratore Delegato, Sucersores de Hermanos López

""L'inverno era il periodo ideale", ha affermato. "Non faceva né troppo freddo né troppo caldo, il che è il massimo per l'incubazione dell'olio d'oliva. Abbiamo avuto molti piccoli frutti in fiore sugli alberi. Ancora più importante, abbiamo avuto un livello perfetto di precipitazioni a gennaio e febbraio."

Di conseguenza, le riserve idriche in Spagna hanno registrato un notevole incremento, il che ha aiutato in particolar modo i numerosi oliveti non irrigati del Paese.

Dopo aver prodotto una media di 1.41 milioni di tonnellate all'anno nei cinque raccolti che hanno preceduto il 2021/22, anni consecutivi di siccità e temperature primaverili elevate hanno portato a una massiccia perdita di frutta in Andalusia e al conseguente crollo della produzione spagnola 665,800 tonnellate nel 2022/23 e 852,600 tonnellate l'anno dopo.

Si prevede che quest'anno l'Andalusia produrrà circa 1.1 milioni di tonnellate di olio d'oliva, con una ripresa significativa a Jaén e Cordova, le due province più grandi produttrici di olio d'oliva della comunità autonoma.

Si prevede che la produzione a Jaén raggiungerà le 445,000 tonnellate, un aumento del 116 percento rispetto all'anno scorso. Anche Córdoba prevede un raccolto di 271,000 tonnellate, un aumento del 79 percento rispetto al 203/24.

Anche Siviglia e Granada hanno visto significativi incrementi nella produzione, con una resa rispettivamente di 125,000 e 103,300 tonnellate. Le altre quattro province della comunità autonoma rappresenteranno 76,700 tonnellate.

Tuttavia, Vilar ha affermato che la mancanza di pioggia alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno, abbinata ad alcuni eventi meteorologici estremi, ha ridotto le previsioni di produzione, precedentemente ancora più ottimistiche.

""C'è stato un problema con la grandine", ha detto. "Poi c'è stato anche un problema con una serie di ondate di calore nei mesi precedenti. Il meteo in Spagna è stato negativo per l'evoluzione del trend del raccolto."

Nonostante le consistenti piogge invernali e primaverili, Vilar ha notato che l'autunno in Andalusia è stato più secco e caldo del solito. "Ciò creerà le condizioni non più idonee per una buona campagna", ha affermato.

Tuttavia, Juan Jimenez, amministratore delegato dell'azienda con sede a Jaén, Azienda di olio d'oliva Green Gold, ha affermato che la pioggia primaverile e invernale hanno fatto la differenza.

La sua azienda ha iniziato la raccolta all'inizio del mese per un marchio di raccolta precoce e terminerà la raccolta quando le altre olive raggiungeranno l'invaiatura, più avanti nel corso dell'anno.

""Il raccolto è notevolmente migliore per diversi motivi", ha affermato Jimenez. "L'oliveto è stato molto riposato dopo due anni senza o con pochi frutti; ci sono state migliori precipitazioni, condizioni meteorologiche meno estreme e nei momenti chiave per l'oliveto (fioritura, allegagione e snocciolatura), il meteo si è comportato come al solito."

Andrea López Vericat, amministratore delegato di Successori dei Fratelli López nella vicina provincia di Cordova, ha detto che si aspetta un "raccolto medio” quest’anno dopo che l’azienda di famiglia ha sperimentato il suo "il peggior raccolto degli ultimi 20 anni” l’anno scorso.

""Il raccolto di quest'anno sarà senza dubbio molto più abbondante rispetto a quello dell'anno scorso, ma è ancora troppo presto per dire quanto sarà migliore", ha affermato. "Mancano ancora molti mesi alla fine della campagna e ci sono sempre variabili che possono modificare la produzione di petrolio: il meteo, i parassiti e le prestazioni industriali".

A seconda delle condizioni meteorologiche, Sucersores de Hermanos López prevede di iniziare la raccolta alla fine del mese.

Sebbene il raccolto rimarrà al di sotto dei massimi storici della fine dell'ultimo decennio, Vilar ha affermato che porterà un notevole sollievo lungo tutta la catena di fornitura.

""La prossima campagna sarà molto positiva per tutti gli operatori della supply chain", ha affermato. "Gli agricoltori sono relativamente felici. Anche i frantoi sono relativamente felici. Gli imbottigliatori avranno una maggiore disponibilità. I ​​consumatori avranno prezzi migliori, e i grandi rivenditori guadagneranno perché sarà disponibile più petrolio."

Secondo il Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione spagnolo, la Spagna ha concluso la campagna agricola 2023/24 il 30 settembreth con 186,303 tonnellate di scorte di olio d'oliva.

Asaja Jaén, un sindacato di agricoltori, ha affermato che questa quantità basterà a soddisfare la domanda fino a quando il primo olio d'oliva dell'attuale raccolto non sarà disponibile nei serbatoi di stoccaggio, tra la fine di novembre e dicembre.

Da parte sua, Vilar ha detto che si aspetta che le fluttuazioni dei prezzi all'origine rispecchino il meteo. Da quando hanno raggiunto livelli record a gennaio, i prezzi dell'olio extravergine, vergine e lampante sono scesi in modo significativo.

Il calo più netto si è verificato a marzo, dopo che piogge sostenute e temperature stagionali hanno portato a condizioni eccellenti di fioritura e allegagione. I prezzi sono saliti costantemente durante la primavera, poiché le vendite di olio d'oliva sono rimaste elevate e le scorte sono diminuite.

Si prevede che Jaén raggiungerà le 445,000 tonnellate, con un aumento del 116 percento rispetto alla campagna di raccolto 2023/24. (Foto: Sucersores de Hermanos López)

Le prime stime di potenziali 1.65 milioni di tonnellate a metà giugno hanno portato i prezzi ai livelli più bassi da luglio 2023.

In effetti, il clima più secco e le notizie di eventi estremi a Jaén e in Catalogna hanno fatto sì che i prezzi tornassero a salire, per poi scendere all'inizio di ottobre, quando sono iniziati i raccolti anticipati in Spagna e Portogallo.

"In Portogallo la raccolta non inizierà prima di metà ottobre e si prevede che la produzione sarà di 180,100 tonnellate", ha affermato. "La raccolta in Spagna non inizierà prima del 15 novembreth, quindi per tutto ottobre dovremo utilizzare le scorte di olio d'oliva in Spagna fino a novembre. A seconda del clima, i prezzi potrebbero aumentare leggermente prima dell'inizio della raccolta."

Secondo InfaOliva, l'olio extravergine prezzi dell'olio d'oliva sono attualmente €6.733 al chilogrammo, il 25 percento in meno rispetto al massimo di gennaio. I prezzi dell'olio d'oliva vergine e lampante sono scesi in modo simile.

López e Jimenez non vedono l'ora che i prezzi all'origine tornino a livelli più normali. Entrambi i produttori hanno affermato di aver notato che alcuni clienti hanno smesso di acquistare olio extravergine d'oliva mentre i prezzi salivano a livelli record.

""Dovremmo essere in grado di sfruttare questo momento per sviluppare questi nuovi progetti ed espandere i nostri mercati e la penetrazione dei clienti", ha affermato Jimenez.

"Se i prezzi si moderano, sarà importante che le persone che hanno smesso di acquistare olio extravergine di oliva ricomincino a consumarlo e, in generale, sarà un prodotto che non mancherà nel carrello della spesa", ha concluso López.