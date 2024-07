Il nuovo processo aumenta la sostenibilità, il profilo fenolico degli estratti di foglie di olivo

I ricercatori dell'Università di Barcellona hanno scoperto un nuovo metodo ecologico per l'estrazione polifenoli dalle foglie di olivo.

In un studio recentemente pubblicato su Food Chemistry, gli scienziati hanno dettagliato un nuovo metodo di estrazione utilizzando solventi eutettici profondi naturali (NaDES).

L’obiettivo del nostro gruppo di ricerca è promuovere la sostenibilità nel settore dell’olio d’oliva integrando gli scarti delle olive nell’economia circolare. - Sónia Sentellas, ingegnere chimico, Università di Barcellona

Il metodo di estrazione è fondamentale perché influenza i costi e la fattibilità della lavorazione delle foglie di olivo su larga scala al di fuori del laboratorio.

Inoltre, influisce sulla composizione delle sostanze estratte e sulle loro potenziali applicazioni.

I ricercatori hanno creato il NaDES da componenti naturali, combinando una sostanza liquida simile al glicerolo con il cloruro di colina, un sale solido utilizzato nei mangimi per animali.

"Quando si combinano queste due sostanze, si forma un nuovo solvente", ha affermato Sónia Sentellas, ricercatrice presso il dipartimento di ingegneria chimica e chimica analitica dell'università e coautrice dello studio.

"È una sostanza naturale che non ha effetti tossici sulla salute umana”, ha detto Olive Oil Times.

Il primo passo per produrre l'estratto è frantumare le foglie fino a ridurle in una polvere fine.

"Successivamente, mescoliamo una proporzione specifica di questa polvere con il solvente a 80 ºC per due ore e aspettiamo che venga prodotto l'estratto", ha detto Sentellas.

"L’intero processo è simile alla preparazione del tè”, ha aggiunto. "Le foglie di tè vengono immerse in acqua calda, che agisce come solvente. Dopo un po’ si ottiene l’acqua colorata con alcuni componenti del tè, e poi si separano le foglie dal liquido”.

I ricercatori hanno scoperto che l'utilizzo di NaDES ha migliorato l'efficienza di estrazione rispettando al tempo stesso pratiche rispettose dell'ambiente.

Lo studio ha identificato diversi polifenoli negli estratti di foglie di olivo, tra cui idrossitirosolo, luteolina e oleuropeina.

Questi composti, presenti anche in olio extravergine d'oliva, sono noti per le loro proprietà antiossidanti e la capacità di proteggere la salute cardiovascolare e cerebrale.

Mentre i ricercatori stanno ancora esplorando potenziali applicazioni, questo processo di estrazione potrebbe apportare benefici alla produzione di olio d'oliva, all'imballaggio alimentare e ai cosmetici.

Inoltre, la produzione su larga scala di estratti di foglie di olivo potrebbe avere un impatto significativo sullo smaltimento delle foglie di olivo.

L'utilizzo di solventi naturali, rispettosi dell'ambiente e non tossici amplia il profilo applicativo delle sostanze ottenute.

"Alcune ricerche sono dirette a capire come tali estratti potrebbero essere aggiunti all'olio d'oliva migliorare il suo profilo sano e assaggiare”, ha detto Sentellas.

Lontano dall'olio d'oliva, i ricercatori stanno studiando come gli estratti potrebbero essere utilizzati in altre applicazioni, tra cui l'estensione della durata di conservazione dei prodotti alimentari confezionati e come agente antimicrobico.

"All’interno del nostro gruppo di ricerca a Barcellona, ​​stiamo anche lavorando allo sviluppo di film”, ha detto Sentellas. "Questi sono basati su materiali biodegradabili e arricchiti con l’estratto di polifenoli, che apre l’opportunità di utilizzare questi film per prolungare la durata di conservazione degli alimenti e prevenire la crescita batterica”.

Il team di ricerca si è concentrato sui metodi per massimizzare la purificazione degli estratti per ampliare la portata delle applicazioni degli estratti. Inoltre, stanno lavorando al riciclaggio del solvente utilizzato nel processo di estrazione.

"Riciclare il solvente non solo è conveniente ed ecologico, ma rende anche l’intero processo più attraente per l’industria”, ha affermato Sentellas.

La Spagna è il più grande produttore mondiale di olio d'oliva. Durante la raccolta delle olive e la successiva potatura viene creata una biomassa significativa, comprese le foglie di olivo. Secondo alcune stime, le aziende agricole ad alta e altissima densità producono ogni anno in Spagna 30 tonnellate di biomassa da potatura di olivo per ettaro.

"L'obiettivo del nostro gruppo di ricerca è promuovere la sostenibilità nel settore dell'olio d'oliva integrando gli scarti delle olive nell'economia circolare ", ha affermato Sentellas. "In questa ricerca miriamo a recuperare composti per creare un estratto ricco con benefici per la salute, aggiungendo valore a questo residuo”.

"Ciò è in linea con i principi dell’economia circolare, in cui i rifiuti sono ridotti al minimo e le risorse vengono riutilizzate in modo efficiente”, ha aggiunto. "Portare il processo di estrazione a livello industriale potrebbe trasformare il modo in cui l’industria dell’olio d’oliva gestisce i propri rifiuti”.

Il processo è attualmente in fase di test in un ambiente di laboratorio. "Il prossimo passo è preparare un impianto pilota per vedere come il nostro lavoro di laboratorio può essere portato a livello industriale”, ha concluso Sentellas.