Varietà autoctone e alberi centenari: la formula vincente per gli oliveti

La combinazione della tradizionale coltivazione dell'olivo con una moderna prospettiva di sostenibilità sociale e ambientale ha prodotto risultati pluripremiati per i produttori dietro Boschetti Oliviani.

Fondata nel 2019, l'azienda ha piantato due varietà tradizionali greche, Manaki e Koroneiki, nella fertile penisola del Peloponneso, nel sud della Grecia.

Abbiamo deciso di investire in frutteti tradizionali selezionati, dove con adeguati interventi, abbiamo reso la nostra attività economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile. - Mary Savvas, direttore generale, Olivian Groves

Fin dall'inizio, i produttori hanno abbracciato la lunga storia della coltivazione dell'olivo della regione e il terroir unico offerto dal paesaggio montuoso.

Sebbene il terreno accidentato aumenti enormemente i costi di manodopera, l'azienda ritiene che ciò sia compensato dalle caratteristiche organolettiche uniche fornite ai suoi oli extra vergine di oliva dagli alberi centenari, dal paesaggio e dal clima.

"La coltivazione dell'olivo in Grecia risale a migliaia di anni fa ed è stata tramandata di generazione in generazione, seguendo le stesse procedure", ha affermato Mary Savvas, direttore generale di Olivian Groves.

"Il lavoro manuale era dovuto soprattutto alla natura montagnosa dei boschi”, ha aggiunto. "Ma dal punto di vista qualitativo, questo è il grande vantaggio degli uliveti greci. La maggior parte sono tradizionali, con alberi maturi, a volte vecchi di centinaia di anni. Rappresentano la stragrande maggioranza – oltre l’80% – degli alberi che producono olio extra vergine di oliva”.

Olivian Groves coltiva circa 40,000 alberi di ulivo in due aziende agricole in Argolida e Messenia, avendo introdotto metodi e tecniche di coltivazione moderni messi a punto per promuovere qualità e sostenibilità.

"Guardando al futuro, abbiamo deciso di investire in frutteti tradizionali selezionati, dove, con interventi adeguati, abbiamo reso la nostra attività economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile", ha affermato Savvas. "In questo modo, possiamo fornire olio d'oliva della migliore qualità e trarre altri benefici dalle nostre attività.

Olivian Groves produce il suo marchio Hermione in Argolida, vicino a Hermione, uno degli insediamenti più antichi della Grecia, con una storia che risale al IV o V secolo a.C.

"Hermione era una donna di bellezza unica, figlia di Menelao, re di Sparta, e di sua moglie, Elena di Troia", ha detto Savvas. "In questa terra mitica coltiviamo la varietà Manaki, relativamente rara ma con caratteristiche speciali”.

Il monovarietale Manaki di media intensità ha ottenuto un Silver Award al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Siamo molto orgogliosi di ricevere il premio”, ha detto Savvas. "È la seconda volta che partecipiamo, ma è la prima volta che presentiamo il nostro olio extravergine di oliva premium Hermione single estate, la corona del nostro portafoglio di marchi.

"Il premio ci dà la forza di continuare sulla nostra strada verso la qualità e l’eccellenza, fissando un livello ancora più alto per il futuro”, ha aggiunto.

E' immerso anche il secondo olivicolo dell'azienda Storia dell'antica Grecia. Si trova sulla punta occidentale della penisola del Peloponneso, vicino a Messene, una vasta e antica città i cui resti sono estesi quanto quelli dell'antica Olimpia.

Qui, gli alberi Koroneiki di Olivian Groves producono il suo olio extra vergine di oliva certificato con denominazione di origine protetta Hrysos.

"Hrysos è un olio d'oliva gourmet con un retrogusto piccante da lieve a medio insieme a proprietà antiossidanti e antinfiammatorie ", ha affermato Savvas.

Savvas considera il cambiamento climatico come la sfida più significativa che devono affrontare gli uliveti centenari della Grecia. (Foto: Oliveti Groves)

In linea con la sua visione di produrre olio d'oliva pluripremiato in modo sostenibile, Olivian Groves ha meticolosamente integrato le sue operazioni nell'ambiente circostante, garantendo che vadano a beneficio della terra e della sua gente.

"Sosteniamo la comunità locale, forniamo lavoro alla gente del posto, impediamo l’abbandono dei frutteti tradizionali e la diffusione degli incendi boschivi e sosteniamo l’ambiente avendo un’impronta di carbonio negativa”, ha affermato Savvas.

L'azienda si prende cura degli alberi tutto l'anno, sapendo che un boschetto ben curato mitiga il impatti degli incendi.

"Gli ulivi potati correttamente creano una barriera naturale al fuoco perché sono piante frondose che trattengono l'umidità ", ha affermato. "I camion dei pompieri possono pompare direttamente l’acqua dai serbatoi che abbiamo costruito nei nostri uliveti a scopo di irrigazione”.

Sono state adottate anche tecniche di agricoltura di precisione, consentendo all’azienda di ridurre significativamente l’acqua necessaria per irrigare i suoi alberi.

"I sistemi di raccolta dati meteorologici installati nei nostri oliveti ci forniscono dati riguardanti l’evapotraspirazione e la quantità di precipitazioni”, ha affermato Savvas. "Questo ci permette di utilizzare la minor quantità di acqua possibile per irrigare gli alberi. Di conseguenza, l’anno scorso, la quantità di acqua pompata è stata ridotta di circa 80 milioni di litri”.

Olivian Groves partecipa anche a programmi pilota per monitorare i parassiti dell'olivo, come il mosca di frutta d'oliva, raccogliendo e analizzando i dati provenienti dalle trappole di monitoraggio per attuare adeguate misure di controllo dei parassiti.

Il produttore del Peloponneso ha anche fatto il possibile per accogliere i lavoratori che raccolgono le olive ogni anno, costruendo un complesso di appartamenti negli uliveti dell'azienda.

"Sosteniamo le esigenze dei nostri dipendenti e il loro benessere”, ha affermato Savvas. "Un esempio recente di ciò è la costruzione di nuovi alloggi moderni per i nostri lavoratori agricoli, offrendo loro condizioni di vita che ci rendono orgogliosi”.

Durante l' Anno del raccolto 2023/24, Olivian Groves ha affrontato le stesse sfide che hanno afflitto l'industria globale dell'olio d'oliva, dalle condizioni meteorologiche avverse alle aumento dei costi di produzione e la scarsità di manodopera.

"Il 2023 è stato un anno difficile”, ha confermato Savvas. Il nostro volume di produzione è stato ridotto, ma fortunatamente senza compromettere la qualità”.

Ha aggiunto che il mancanza di lavoratori è stato uno dei maggiori problemi con il meccanismo della Grecia per l’approvvigionamento di manodopera da paesi terzi, come l’Egitto, che ha fornito una soluzione parziale.

"Tuttavia, l'inerzia burocratica delle agenzie governative complica il processo e mette in pericolo la coltivazione dell'olivo", ha affermato Savvas.

Anche se gli elevati costi di produzione rappresentavano una sfida significativa per l'azienda, Savvas ha osservato che la preoccupazione più importante di Olivian Groves è cambiamento climatico, che ha avuto un impatto su quasi tutti i raccolti negli ultimi anni.

"Potenzialmente, la questione più importante è l’enorme impatto del cambiamento climatico”, ha affermato. "Gli ultimi anni hanno visto inverni caldi, siccità e fenomeni meteorologici gravi come alluvioni e grandine. "

"Di conseguenza, assistiamo allo scoppio di malattie che creano seri problemi agli ulivi ", ha aggiunto Savvas. "Sfortunatamente, ci sono pochi e costosi rimedi che il produttore può utilizzare per proteggere il raccolto”.

"A meno che i leader di tutti i paesi [produttori di olio d'oliva] non attuino misure significative, il futuro dei nostri uliveti sembra molto cupo ", ha continuato.

In qualità di produttore di olio d'oliva orientato all'esportazione, Olivian Groves fa affidamento sulla qualità per controbilanciare eventuali fluttuazioni della domanda causate da livelli senza precedenti prezzi globali dell’olio d’oliva.

Savvas ha affermato che l’aumento dei prezzi e l’incertezza ad essi associata hanno reso molto più difficile penetrare in nuovi mercati e concludere nuovi accordi.

"Le nostre armi per superare questi ostacoli sono i nostri standard di alta qualità”, ha aggiunto. "Una volta che i consumatori conosceranno i nostri prodotti, apprezzeranno il fatto che seguiamo una politica dei prezzi equilibrata che corrisponde all’alto valore dei nostri marchi assorbendo le forti fluttuazioni dei prezzi di mercato”.

"Ma, soprattutto, scopriranno un'esperienza di gusto diversa con il nostro olio d'oliva premium ", ha concluso Savvas.