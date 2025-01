I produttori marocchini affrontano il terzo anno consecutivo di calo della produzione 

Il Marocco sta affrontando un calo significativo della produzione di olio d'oliva a causa della persistente siccità e delle elevate temperature durante il periodo della fioritura.

Secondo le stime preliminari del Consiglio oleicolo internazionale, il Marocco produrrà 90,000 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2024/25, una quantità notevolmente inferiore alla media quinquennale di 141,600 tonnellate.

"Il Marocco sta affrontando una grave siccità che dura ormai da sei anni", ha detto un contadino locale che ha rifiutato di essere identificato Olive Oil Times. "Questo prolungato periodo di siccità ha causato notevoli difficoltà al nostro settore agricolo, influendo sulle rese delle colture e sulla disponibilità di acqua".

Secondo Rachid Benali, presidente della Federazione interprofessionale dell'olivo marocchino, ""varie fluttuazioni climatiche" sono responsabili dei problemi di produzione in corso nel Paese. "Il problema non si limita alla siccità", ha detto all'agenzia di stampa Blady.

Anche altri produttori del Paese hanno confermato che le alte temperature hanno determinato rese di olive inferiori rispetto agli anni precedenti.

"La produzione di un singolo ulivo rispetto all’anno precedente è diminuita di circa la metà, influendo sulla quantità di olio estratto da questi bassi raccolti”, afferma Mustapha Jabri, proprietario di un frantoio nel Marocco centrale, ha detto Belpresse.

Il drastico calo della produzione ha portato a un aumento dei prezzi locali, che il governo marocchino ha affrontato sospendendo i dazi all'importazione su olio extravergine d'oliva e introducendo normative sulle esportazioni attraverso licenze specifiche.

Il ministero prevede che i prezzi potrebbero salire fino a 150 dirham (14 €) al litro, rispetto ai 90-100 dirham (8.60-9.55 €) registrati all'inizio della raccolta. Dati analizzati dalla Lloyds Bank hanno dimostrato che lo stipendio medio mensile in Marocco è di 1,793 dirham (171 €).

Anche i gruppi locali di tutela dei consumatori sono preoccupati per l’aumento prezzi dell'olio d'oliva attirerà ulteriori speculazioni.

"«L’intervento degli intermediari prima e dopo il raccolto, volto a monopolizzare il mercato, ha amplificato l’aumento dei prezzi», ha detto a Hespress Bouazza Kherrati, presidente della Federazione marocchina dei diritti dei consumatori.

Nel frattempo, Ali Chtour, presidente dell'Associazione marocchina per la difesa dei diritti dei consumatori, teme che i prezzi più alti aumenteranno frodi di olio d'oliva.

Ha chiesto al governo di aumentare i controlli sulle importazioni di olio d'oliva. "La crisi climatica non deve diventare un pretesto per pratiche speculative che danneggiano i cittadini", ha affermato ad Agrimaroc.

Secondo il CIO, negli ultimi cinque anni il Marocco ha consumato in media 148,000 tonnellate di olio d'oliva all'anno e si prevede che nel 140,000/2024 ne consumerà 25.

Di conseguenza, il ministero ha annunciato l'intenzione di consentire l'importazione di 30,000 tonnellate di olio di oliva vergine ed extra vergine nel 2024 e nel 2025 per contribuire a stabilizzare i prezzi; si prevede che le spedizioni provengano da Brasile, Italia, Spagna, Tunisia e Turchia.

Nel frattempo, gli olivicoltori sono preoccupati che la bassa produzione possa indurre i consumatori a rivolgersi a alternative all'olio d'oliva se c'è una carenza significativa. Di conseguenza, hanno accolto con favore l'annuncio di maggiori importazioni, ma hanno lamentato che la decisione non fosse stata presa prima.

"Il ministero sta lavorando instancabilmente per trovare soluzioni, implementare tecniche di risparmio idrico e supportare i nostri agricoltori. Ma è una battaglia in salita", ha aggiunto l'agricoltore locale. "Lo stress è palpabile in tutta la nazione mentre affrontiamo queste condizioni senza precedenti e ci sforziamo di garantire la sicurezza alimentare e pratiche agricole sostenibili".