Incontra la coppia genovese che coltiva olive tradizionali italiane in Uruguay

Dopo oltre quattro decenni trascorsi viaggiando per il mondo e lavorando a progetti di aiuto umanitario e sviluppo, Maria Vittoria Saccarello e Domenico Bruzzone hanno voluto dedicarsi a un nuovo progetto dopo la pensione.

Invece di tornare nella loro terra natale, Genova, dal loro ultimo incarico in Africa occidentale (dopo Vienna, America Centrale, Africa occidentale, Bolivia e Pakistan), iniziarono a cercare un posto dove stabilirsi in America Latina, con un programma operativo.

Vedi anche: Profili del produttore

""Il nostro primo incarico fuori dall'Europa è stato al confine tra Messico e Guatemala", ha detto Bruzzone. "L'America Latina ci ha lasciato un'impressione duratura."

Nello stesso periodo, la coppia si appassionò all'olivicoltura, in parte grazie alla loro educazione ricevuta nel nord Italia e alle esperienze maturate collaborando con il governo italiano per piantare ulivi in ​​Egitto, Libano e Pakistan.

Domenico Bruzzone (terzo da destra) e Saccarello (secondo da sinistra) piantano ulivi nella stazione sperimentale di Bari Chacwal in Pakistan nel 2014. (Foto: Pique Roto)

Alla fine, la coppia ha individuato l'Uruguay come luogo adatto per il loro nuovo progetto, citando l'economia basata sul dollaro, la stabilità politica, la lingua, le somiglianze culturali con l'Italia e il terroir favorevole agli ulivi.

""Abbiamo svolto delle ricerche sulle dimensioni necessarie affinché l'azienda diventasse economicamente autosufficiente e rendesse l'investimento redditizio", ha affermato Saccarello.

La coppia alla fine ha acquistato un appezzamento di terreno di 40 ettari nel dipartimento centrale della Florida, 100 chilometri a nord-est di Montevideo, la capitale dell'Uruguay, nel 2012. Hanno piantato i loro primi ulivi nel 2014 e hanno prodotto olio d'oliva per la prima volta nel 2019.

Pique Roto ha iniziato a piantare 30 ettari di ulivi nel 2012. (Foto: Pique Roto)

Mentre Arbequina, Picual e Coratina sono le varietà dominanti in Uruguay, Saccarello e Bruzzone hanno scelto di importare varietà tradizionali italiane, tra cui Taggiasca, Frantoio, Leccino e Pendolino, da un noto vivaio italiano.

"Quando abbiamo piantato per la prima volta, nessuno conosceva Taggiasca, Frantoio, Leccino e Pendolino in Uruguay", ha detto Saccarello. "Quindi l'agronomo ci ha chiesto di piantare l'Arbequina per confrontare le sue rese con le varietà italiane."

Dopo diverse battute d'arresto, tra cui la morte di metà degli alberi di Arbequina nel primo anno perché le loro radici non erano riuscite ad attecchire, e un tornado che aveva abbattuto circa 500 alberi nel boschetto, ispirando il nome del marchio Pique Roto, ovvero bastone rotto, la coppia ha scoperto che le varietà italiane prosperavano in Uruguay, in particolare la Taggiasca e la Pendolino.

Saccarello ispeziona i vigneti prima della raccolta, che solitamente inizia a fine marzo e termina a metà giugno. (Foto: Pique Roto)

"Le varietà del nord Italia hanno una maggiore affinità rispetto alle varietà spagnole [Arbequina e Picual] perché [la Florida] ha un clima più piovoso, quasi freddo", ha detto Bruzzone.

Anche la combinazione di varietà convenzionali e di uve importate dall'Italia ha portato a un raccolto scaglionato.

""Si inizia a fine marzo o inizio aprile con l'Arbequina, poi si passa al Leccino, a seconda della velocità del ciclo di maturazione dell'oliva, si continua con il Frantoio e si conclude con la Taggiasca a metà giugno", ha detto Bruzzone. "Ciò consente di programmare la raccolta e di armonizzarla se non si verificano eccessi di pioggia.”

Saccarello ha aggiunto che altri produttori solitamente raccolgono tutto prima per evitare l'umidità invernale e aumentare il potenziale di sviluppo delle olive antracnosi, con conseguenti difetti nell'olio.

Anche se un quinto dei loro alberi è Arbequina, Bruzzone e Saccarello si concentrano principalmente sulle varietà italiane e inizialmente vendevano Arbequina olio extravergine d'oliva all'ingrosso. "Con la vendita dell'Arbequina, in genere, finanziamo l'intero raccolto", ha affermato Bruzzone.

La coppia produce due oli extravergine di oliva: Tosca, un blend toscano di Frantoio, Leccino e Pendolino, e un monovarietale Taggiasca.

pubblicità

pubblicità

""Non produciamo Tosca nel frantoio. In un anno, Tosca potrebbe avere più Frantoio, il che la rende più fruttata e verde, più piccante e più amara", ha detto Saccarello. "Un altro anno, potrebbe avere più Leccino, che fornisce un'interessante nota dolce. Tosca è un prodotto di ciò che la terra ci dà."

D'altro canto, il monovarietale Taggiasca è un olio d'oliva tardivo unico nel suo genere e si è aggiudicato uno dei quattro primi posti ai Premi Mario Solinas 2024, ospitati in Uruguay.

Saccarello e il suo agronomo (a sinistra) ispezionano gli uliveti con una delegazione del Consiglio oleicolo internazionale e dell'Associazione olivicola uruguaiana (Asolur). (Foto: Pique Roto)

""Ovviamente questo ci motiva molto", ha detto Bruzzone. "È il riconoscimento di dieci anni di duro lavoro."

Ha aggiunto che il premio è stato particolarmente gratificante dopo il raccolto nuvoloso e piovoso del 2024, che ha reso la raccolta delle olive e gli altri sapori negli oliveti molto intensi.

""La quantità di pioggia è stata enorme; non si è quasi mai fermata", ha detto Bruzzone. "Eravamo anche preoccupati per la qualità dell'olio, poiché le olive avevano avuto pochissima esposizione alla luce solare prima della raccolta".

Nel frantoio, racconta Saccarello, ogni giorno bisognava regolare la taratura del decanter, la velocità di gramolatura e i tempi in base alla quantità di acqua contenuta nelle olive, per evitare che la pasta diventasse un'emulsione acquosa.

Nonostante queste sfide, Pique Roto ha raccolto 193 tonnellate di olive, una quantità notevolmente superiore alle 53 tonnellate raccolte nel 2023 durante la storica siccità dell'Uruguay.

Nel complesso, i dati preliminari sul raccolto del settore privato mostrano che l'Uruguay ha prodotto 614 tonnellate di olio d'oliva nel 2024, con Pique Roto come una delle poche aziende che ha registrato un aumento della produzione rispetto al 2023.

Sebbene la pioggia sia stata la sfida principale per l'azienda nel 2024, trovare abbastanza lavoratori per svolgere la raccolta manuale e lavorare nel mulino è sempre una sfida.

Nonostante le difficoltà lavorative, Saccarello afferma di preferire la raccolta manuale a quella meccanica, poiché le consente di controllare la quantità di frutta portata al frantoio.

Saccarello macina meno di cinque tonnellate di olive al giorno, il che le consente di garantire un'elevata qualità. (Foto: Pique Roto)

L'azienda dispone di attrezzature Mori-Tem in grado di elaborare 500 chilogrammi all'ora.

"L'obiettivo è di non macinare più di cinque tonnellate di olive al giorno perché questa quantità ci consente di avere il massimo controllo di qualità possibile", ha affermato.

Guardando avanti al Vendemmia 2025Bruzzone e Saccarello prevedono un raccolto abbastanza buono, stimando che sarà compreso tra 150 e 170 tonnellate di olive.

""Ci sono piante cariche di frutti e piante che non hanno niente", ha detto Saccarello. "Comunque vedremo come prosegue la crescita delle olive."

Bruzzone e Saccarello hanno affermato che l'azienda prevede di lanciare un marchio monovarietale Pendolino dopo aver lanciato il loro ultimo bivarietale, Sur, una miscela di Arbequina e Coratina, quest'ultima comune in Uruguay.

Mentre la maggior parte degli uliveti uruguaiani si trovano vicino alla costa, il clima dell'entroterra della Florida favorisce le varietà italiane settentrionali, più adatte al freddo. (Foto: Pique Roto)

"Vogliamo sperimentare un Pendolino monovariabile, cosa piuttosto rara anche in Italia", ha detto Saccarello.

""Il Pendolino è un albero molto interessante che il nostro agronomo è convinto vada ampliato", ha aggiunto Bruzzone. "È un olio molto forte e la pianta è maestosa."

A seconda dell'esito dell'olio e della reazione del mercato, la coppia deciderà se conservare una quantità significativa del lotto o se miscelarlo in una vasca con Tosca.

Sebbene la produzione di olio d'oliva sia la loro passione, Saccarello ha affermato che la chiave del successo dell'azienda è l'introduzione sul mercato di una gamma di prodotti, sviluppando ulteriormente quelli più accattivanti e raddoppiando gli altri.

I fondatori di Pique Roto ritengono che i produttori debbano offrire sul mercato una gamma di prodotti a base di olive. (Foto: Pique Roto)

""Si tratta di un complemento economico molto importante per la piantagione", ha affermato Bruzzone.

Oltre all'olio d'oliva, la coppia produce olive da tavola in salamoia con un trattamento tradizionale di nove mesi. La maggior parte delle olive da tavola in Uruguay vengono importate dall'Argentina e trattate con liscivia, il che determina un profilo aromatico notevolmente diverso.

"“Quasi tutti gli elementi nutrizionali dell'oliva, le sue proprietà organolettiche e i probiotici vengono persi [quando trattati in liscivia]", ha detto Bruzzone.

Saccarello, che ama cucinare nel tempo libero, ha detto che l'azienda vende anche una gamma di paté di olive, preparati nel suo laboratorio con vista sugli ulivi.

"Quando abbiamo iniziato con le olive da tavola, ho notato che sul mercato non c'era più il paté di olive", ha detto. "Così ho iniziato a realizzare una linea di prodotti chiamata 'passioni regionali' che si basano su ricette tradizionali della Dieta mediterranea dalle diverse regioni d’Italia.”

""Stiamo attualmente lavorando su due prodotti prima di introdurli sul mercato", ha affermato. "A volte non prendono piede subito, ma il più delle volte funzionano."

Un altro aspetto del settore olivicolo uruguaiano su cui Pique Roto sta lavorando per entrare è oleotourism.

Bruzzone ritiene che il posto migliore per spiegare le straordinarie qualità dell'olio extravergine di oliva sia l'oliveto. (Foto: Pique Roto)

Bruzzone ha affermato che l'oleoturismo offre ai produttori un'eccellente opportunità per educare i consumatori sulle proprietà dell'olio extravergine di oliva benefici alla salute e a sostenibilità sviluppando al contempo la volontà di pagare.

""Non c'è modo migliore per spiegare al consumatore i pregi dell'olio d'oliva che una visita a una piantagione, dove può capire cos'è questo albero, come si sviluppa, come viene curato e quanto lavoro ciò comporta", ha affermato.

Poiché Pique Roto concentra i suoi sforzi sul mercato interno, sebbene l'azienda abbia già esportato Arbequina in grandi quantità, Saccarello ha sottolineato che è necessario portare gli uruguaiani negli uliveti e spiegare la differenza tra la produzione locale e le importazioni da grandi produttori e imbottigliatori spagnoli, italiani e argentini.

"Bisogna mostrare l'ulivo al consumatore e dire: '"Guarda quell'albero, è responsabile del bag-in-box da tre litri che hai comprato la settimana scorsa", ha detto, sottolineando che è più difficile concettualizzare l'aspetto di dieci chilogrammi di olive rispetto a un litro di olio. "Questo li aiuta a capire", ha detto.