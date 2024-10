Soluzione a basso costo per il controllo dei parassiti dell'olivo in fase di sviluppo

È stato costituito un nuovo consorzio spagnolo per sviluppare un sistema automatizzato, semplice da usare, affidabile e poco costoso per rilevare e identificare i parassiti negli uliveti.

Con il sostegno dei governi regionali, nazionali ed europei, il gruppo operativo oliVAr mira a creare questo sistema combinando l'hardware esistente con i recenti progressi nella visione artificiale e nella modellazione dei dati.

Il consorzio è composto dalla Loyola University Andalucía, dalla Fondazione Ayesa, da Opracol Siviglia e dalle Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, per un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro.

Il consorzio mira a sviluppare una piattaforma integrata per individuare la presenza, gli spostamenti e il numero di parassiti tramite una rete di nodi remoti distribuiti nell'oliveto, comprendenti sensori di temperatura, umidità, infrarossi e spettro visibile, tutti collegati in modalità wireless.

Il sistema rileverà quattro dei parassiti più importanti dell'olivo: mosca di frutta d'oliva, la tignola dell'olivo, la psilla dell'olivo e la tignola del gelsomino.

"“La salute degli oliveti e dei loro prodotti è oggi un elemento fondamentale nell’ambito della produzione agricola; i parassiti e le malattie che li colpiscono possono causare gravi perdite di produzione e, quindi, ridurre la competitività del settore olivicolo”, afferma il Consorzio in una nota stampa.

I dati sulle attività dei parassiti e sulle minacce saranno archiviati nei database della piattaforma. Queste informazioni saranno disponibili in tempo reale tramite l'interfaccia utente grafica (incluse le interfacce mobili) e fungeranno da base per le funzioni analitiche all'interno del software.

Queste funzioni includono la creazione di una curva di volo per ciascun insetto bersaglio e la soglia economica in cui si trova il punto di controllo.

La soglia economica indica il momento opportuno per decidere e attuare misure preventive per evitare una riduzione del valore del raccolto superiore al costo del trattamento di controllo, che si traduce in un danno economico: il livello di danno economico.

La soglia economica e il livello di danno sono elementi centrali del programma di gestione integrata dei parassiti (IPM), su cui si basa il sistema oliVAr.

La difesa integrata è stata sviluppata nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale in risposta al costante aumento dell'uso di pesticidi, che ha provocato crisi nel controllo dei parassiti dovute alla crescente resistenza ai pesticidi e alla crescente evidenza e consapevolezza degli impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dell'uso intensivo di pesticidi.

Il consorzio ha osservato che, sebbene il sistema sarà progettato per contrastare parassiti attualmente importanti come la tignola dell'olivo e la mosca dell'olivo, la tecnologia potrebbe essere estesa per monitorare altri organismi in futuro, in particolare invasivo o specie esotiche.

Ciò è visto come sempre più probabile a causa del cambiamento climatico e della natura globalizzata dell'agricoltura e del commercio moderni. Ad esempio, il cimice marmorizzata marrone è stato ora individuato negli uliveti di Italia e Grecia, dopo oltre un decennio di ingenti danni economici a varie colture del Nord America.

Il progetto oliVAr, finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e cofinanziato dal Ministero dell'agricoltura, della pesca, delle risorse idriche e dello sviluppo rurale della Giunta regionale andalusa, è uno dei tanti progetti volti a migliorare la sostenibilità e la fattibilità della produzione agricola alimentare europea attraverso l'innovazione nelle soluzioni tecnologiche.