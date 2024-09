Raccolta leggera in Argentina accompagnata da costi di produzione in aumento

Dopo un raccolto record che superare le aspettative nel 2023, la produzione di olio d'oliva in Argentina è diminuita sostanzialmente nel 2024.

Il più grande paese produttore di olio d'oliva al mondo al di fuori del bacino del Mediterraneo ha prodotto 40,000 tonnellate di olio d'oliva nel 2023, coronando tre anni consecutivi di raccolti abbondanti.

Sebbene i dati ufficiali non siano ancora stati pubblicati, Julián Clusellas, presidente della Valle de la Puerta con sede a La Rioja e membro del consiglio direttivo della Federazione oleicola argentina, ha stimato che il raccolto del 2024 rappresenterà il 30 percento del raccolto del 2023, ovvero circa 12,000 tonnellate.

"La produzione è stata inferiore rispetto al 2023", ha confermato Guillermo Kemp, direttore commerciale della Solfrut di San Juan e membro del consiglio direttivo dell'AOF. "Non abbiamo ancora dati ufficiali da tutte le province, ma quel numero potrebbe essere una buona approssimazione".

"Alla Solfrut abbiamo avuto un anno di produzione inferiore rispetto allo scorso anno, il che è in linea con quanto accaduto in tutto il Paese", ha aggiunto. "Stiamo lavorando duramente nelle nostre aziende agricole per raggiungere livelli di produzione significativi entro il 2025".

Clusellas ha affermato che il calo del raccolto di quest'anno era previsto dopo la resa record, con molti degli uliveti del paese che entravano in una '"fuori stagione" nel ciclo naturale di alternanza produttiva dell'olivo.

Anni a fasi alterne Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

Frankie Gobbee, ha detto il co-fondatore e amministratore delegato di Argentina Olive Group, con sede a La Rioja, il più grande produttore argentino Ai due lati del tavolo, un podcast, che quest'anno la resa del petrolio è stata notevolmente inferiore.

""In media, qui si tratta del 16 o 17 percento", ha affermato. "Quest'anno, quando abbiamo iniziato a raccogliere, non ha raggiunto più del dieci o dell'undici percento. C'erano basse rese di olio in tutto il paese".

Nel frattempo, la presidente di Sierra Pura, Veronica Ortega, ha confermato un calo della produzione nella provincia di Córdoba, nell'Argentina centrale, ma ha sottolineato che la qualità è rimasta elevata.

""Il raccolto del 2024 è stato molto positivo in termini di qualità della frutta, anche se con una produttività moderata", ha affermato. "Quest'anno abbiamo dovuto affrontare una bassa umidità dovuta alla mancanza di pioggia, il che ha reso la gestione dell'irrigazione una sfida, soprattutto perché dipendiamo dalle pendenze naturali delle montagne".

Tuttavia, la produzione di olio d'oliva in Argentina è in calo. tendenza al rialzo mentre i produttori sostituiscono i boschi a media e alta densità con boschi ad altissima densità di Arbequina, Arbosana, Koroneiki e Hojiblanca. Altri sono piantare nuovi ulivi a diverse scale.

Mentre le rese dell'olio d'oliva sono diminuite per molti produttori, i costi di input sono aumentati drasticamente. Dopo la sua elezione nel dicembre 2023, il presidente Javier Milei ha preso azione per ridurre la spesa pubblica inflazione più bassa.

Una delle sue prime decisioni è stata quella di eliminare i sussidi all'elettricità e al carburante, che hanno avuto un impatto profondo sui numerosi coltivatori del Paese che dipendono dall'irrigazione. "Il costo dell'elettricità è passato da 300 dollari (270 euro) all'ettaro a una media di 800-900 dollari (715-805 euro) all'ettaro", ha affermato Clusellas.

I costi di macinazione sono aumentati nel 2024 dopo che il governo del presidente Javier Milei ha rimosso i sussidi per l'elettricità e il carburante. (Foto: Solfrut)

L'aumento dei prezzi dell'elettricità ha fatto aumentare anche i costi di gestione dei frantoi, il più grande dei quali è in funzione 24 ore al giorno durante la raccolta.

Per far fronte al problema dell'aumento dei costi dell'elettricità, Valle de la Puerta intende costruire un parco solare da due megawatt per alimentare l'intera attività agricola e molitoria.

Le misure di riduzione dei costi del governo Milei comprendevano anche l'eliminazione di centinaia di controlli sui prezzi, con conseguente aumento drastico del costo di quasi tutti i beni di consumo.

Di conseguenza, il consumo è ora limitato alle classi medio-alte e alte, con olio extravergine d'oliva prezzi che raggiungono gli 8 o 9 euro sugli scaffali dei supermercati.

""Non c'è un consumo significativo", ha detto Clusellas. "Non è un prodotto che fa parte del paniere giornaliero dell'argentino."

Gobbee stima che il consumo pro capite in Argentina sia compreso tra 200 e 300 grammi.

A causa del basso consumo interno, l'Argentina esporta la maggior parte del suo olio d'oliva, di cui circa il 90% è extra vergine, in Brasile, Europa e Stati Uniti.

Il raccolto del 2024 nella valle Traslasierra, nell'Argentina centrale, è stato influenzato dalla mancanza di pioggia. (Foto: Sierra Pura)

Da anni consecutivi di raccolti scarsi nel Mediterraneo ha portato storicamente alti prezzi dell'olio d'oliva, i produttori argentini hanno registrato ricavi più elevati e sono riusciti per ora a far fronte ai costi di produzione più elevati.

""Il fatto che i prezzi siano rimasti ai livelli dell'anno scorso e rimangano elevati oggi rappresenta senza dubbio un'opportunità per i produttori argentini", ha affermato Kemp.

"Abbiamo approfittato dei prezzi degli ultimi due anni e continuiamo a sfruttarli perché il prezzo è ancora molto alto", ha aggiunto Clusellas. "Ma non appena i prezzi torneranno alla normalità, cosa prevista per il prossimo anno, le cose si complicheranno".

Sebbene preveda che il breve e il medio termine rappresentino una sfida immensa per i produttori di olio d'oliva in tutta l'Argentina, Clusellas ritiene che altre riforme aiuteranno i produttori nel lungo periodo.

Ha citato le riforme del lavoro, che daranno ai produttori maggiore flessibilità nell'assumere lavoratori temporanei per la raccolta, e la liberalizzazione delle restrizioni all'importazione come due misure che nel tempo ridurranno i costi.

Ortega ha aggiunto che gli sforzi del governo Milei per rimuovere i controlli valutari e ridurre l'inflazione, che ha raggiunto il picco del 211% nel 2023, migliorerebbero le prospettive economiche per gli olivicoltori.

""La graduale apertura all'importazione di input critici per la nostra produzione, insieme alla riduzione dell'inflazione e al calo del valore del dollaro statunitense, ha generato una maggiore stabilità e ci consente di pianificare meglio la produzione, il che avvantaggia il nostro settore", ha affermato.

Si prevede che la produzione di olio d'oliva in Argentina aumenterà con la piantagione di nuovi oliveti ad alta densità. (Foto: Solfrut)

Guardando al 2025, i produttori hanno aspettative contrastanti. Alcuni prevedono che la produzione riprenderà ma non raggiungerà la resa record del 2023.

Secondo Gobbee, le temperature rigide e le gelate invernali (da giugno ad agosto nell'emisfero australe) e all'inizio della primavera potrebbero avere un impatto negativo su alcuni boschi, limitando il rifornimento di acqua.

""Dovremo aspettare e vedere quale impatto avrà sul raccolto successivo", ha affermato. "È anche importante ricordare che questo [clima invernale] ha portato anche acqua e speriamo in un altro buon raccolto nel 2025."

Clusellas ha detto che la prima vera indicazione del prossimo raccolto si avrà a fine settembre, quando gli alberi inizieranno a fiorire. Tuttavia, ritiene che il freddo e il gelo abbiano danneggiato alcuni boschi.

""Non ci sarà un raccolto molto buono l'anno prossimo perché la primavera è stata molto fredda e ci sono state gelate molto forti", ha detto. "Ci aspettiamo un raccolto che potrebbe essere descritto come l'80 percento di un raccolto molto buono."