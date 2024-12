La carenza di manodopera paralizza il raccolto delle olive spagnole

I responsabili del settore hanno affermato che in Spagna il quindici percento della frutta destinata alla produzione di olive da tavola non viene raccolta a causa della mancanza di manodopera, mentre la campagna delle olive da tavola si avvia alla conclusione.

La maggior parte di queste olive non raccolte si trova nella provincia andalusa di Siviglia e appartengono prevalentemente alle varietà Manzanilla e Gordal.

Grazie ai maggiori livelli di meccanizzazione, la maggior parte delle olive da tavola Hojiblanca è stata raccolta, ma si stima che circa il cinque percento di queste olive non sia stato raccolto a causa della mancanza di manodopera.

""La manodopera è la sfida principale che deve affrontare il settore agricolo, in particolare per le olive da tavola", ha detto alla stazione radio locale Andalucía Capital Gabriel Cabello, presidente delle olive da tavola di Cooperativas Agro-alimentarias.

Altri funzionari di grandi cooperative hanno confermato Olive Oil Times che trovare abbastanza lavoratori per la raccolta sta diventando sempre più difficile, con molti giovani spagnoli che abbandonano le zone rurali per i centri urbani più grandi.

I migranti economici provenienti dal Nord Africa hanno colmato sempre più questo divario, ma i funzionari affermano che spesso dopo il raccolto partono per cercare altre opportunità di lavoro.

Ciò crea un turnover annuale che si aggiunge all'onere economico per i produttori di olive da tavola, i quali non beneficiano della maggiore efficienza di una forza lavoro esperta e devono dedicare tempo alla formazione di nuovi lavoratori.

Mentre un crescente corpo di ricerca in California ha dimostrato che efficienza della meccanica le raccoglitrici di olive da tavola delle varietà Manzanilla e Gordal non possono essere meccanizzate in modo efficace senza danneggiare i frutti e comprometterne la qualità.

Nonostante le perenni sfide causate dalla carenza di manodopera, quest'anno i produttori spagnoli hanno raccolto 480,000 tonnellate di olive da tavola, di cui il 96 percento proveniente dall'Andalusia.

"I risultati della campagna sono stati soddisfacenti", ha detto Cabello, "molto meglio delle previsioni fatte all’inizio della vendemmia.”

Ha aggiunto che la produzione di olive da tavola potrebbe raggiungere le 550,000 tonnellate, superando la previsione di 492,250 tonnellate realizzate a settembre e superando di gran lunga il totale del 2023, pari a 408,790 tonnellate.

La Spagna è il terzo produttore mondiale di olive da tavola dopo Egitto e Turchia, con 197,335 ettari di uliveti dedicati alla produzione di olive da tavola (il quattro percento degli uliveti totali del Paese) e altri 77,650 ettari piantati con varietà a duplice uso.

Cabello ha riconosciuto che entrambi i Paesi sono diventati sempre più competitivi sul mercato mondiale delle olive da tavola, con una produzione in rapido aumento e costi di raccolta inferiori a quelli della Spagna.

Mentre le abbondanti piogge nella penisola iberica hanno permesso la ripresa del raccolto di olive da tavola, Cooperativas Agroalimentarias ha citato il minaccia di tariffe aggiuntive dall'amministrazione entrante del presidente eletto degli Stati Uniti Donald J. Trump come un ulteriore ostacolo che il settore si trova ad affrontare.

Secondo Antonio de Mora, segretario generale dell'Associazione degli esportatori di olive da tavola (Asemesa), il 35 per cento tariffe imposte sulle olive nere da tavola spagnole nel 2017 da parte della precedente amministrazione Trump hanno già causato perdite per 260 milioni di euro.

De Mora ha aggiunto che i dazi hanno riconfigurato in modo permanente il mercato, con i produttori spagnoli che hanno perso il 70 percento della loro quota di mercato negli Stati Uniti e gli esportatori provenienti da Egitto, Turchia e Marocco che sono arrivati ​​a colmare il vuoto.

Trump, che non entrerà in carica prima della fine di gennaio, ha già annunciato piani per imporre tariffe su Canada, Cina e Messico. Durante la campagna, ha detto che pianificato di imporre tariffe compresa tra il 10 e il 20 per cento su tutti i beni importati.

Cabellos ha avvertito che anche le esportazioni spagnole di olive verdi da tavola potrebbero finire nel mirino di una seconda amministrazione Trump.

""Siamo abituati alle tariffe", ha affermato. "Tutti i segnali indicano che Donald Trump continuerà a utilizzare politiche protezionistiche negli Stati Uniti".

"Ricordiamo che le olive verdi da tavola e l'olio d'oliva ha dovuto affrontare una tariffa derivante dal conflitto tra Airbus e Boeing", ha aggiunto Cabellos. "Alcuni degli le tariffe sono state sospese per cinque anni, ma con l'arrivo di Trump non sappiamo cosa potrebbe succedere."