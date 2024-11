La Giordania si prepara a un raccolto deludente in mezzo a basse rese di petrolio

Le rese della molitura delle olive inferiori alle aspettative stanno influenzando i volumi di produzione dell'olio d'oliva in Giordania.

Secondo le ultime stime del Ministero dell'Agricoltura, circa 143,000 tonnellate di olive raccolte nel Paese saranno utilizzate per produrre olio d'oliva in questa stagione.

Ayman Al-Oran, assistente segretario generale del Ministero per le risorse vegetali, ha affermato che si prevede che la produzione di olio d'oliva supererà le 26,000 tonnellate, in linea con la media quinquennale di 27,000 tonnellate.

Queste proiezioni rivedono le stime più ottimistiche recentemente suggerite dal Ministro dell'Agricoltura Khaled Al-Hanifat, il quale ha indicato che la produzione potrebbe raggiungere le 30,000 tonnellate nella campagna 2024/25.

Tuttavia, gli agricoltori di alcune regioni segnalano basse rese di conversione, il che significa che la quantità di olio d'oliva estratto dal frutto è inferiore alle aspettative.

Mahmoud Al-Auran, direttore dell'Unione degli agricoltori giordani, ha attribuito parte di questo problema a cambiamento climaticoLe temperature medie sono state costantemente superiori alla norma, influenzando l'accumulo di petrolio.

Nonostante queste sfide, non tutte le aree della Giordania sono state colpite.

""La resa e la qualità sono entrambe buone quest'anno", ha affermato Amelia Bilbeisi, co-fondatrice del pluripremiato produttore di olio d'oliva Al Maida.

La maggior parte dei coltivatori in Giordania non ha dovuto affrontare il eventi meteorologici estremi che hanno colpito altre parti del bacino del Mediterraneo.

""Il tempo è andato come previsto", ha detto Bilbeisi. "I preparativi per la raccolta erano in corso", ha aggiunto.

La presenza del mosca di frutta d'oliva era anche meno significativo rispetto alle altre stagioni.

"In alcune zone della Giordania, abbiamo visto fattorie colpite da malattie durante la stagione, ma noi non siamo stati colpiti", ha detto Bilbeisi.

Nel governatorato di Jerash, una delle principali regioni produttrici di olio d'oliva del Paese, i frantoi lavorano a piena capacità da diverse settimane.

Fayez Al-Khalayleh, direttore dell’agricoltura di Jerash, ha osservato che "alcuni agricoltori hanno iniziato a raccogliere in anticipo, mentre altri hanno aspettato più pioggia."

Le autorità hanno incoraggiato gli agricoltori a ritardare la raccolta per migliorare la resa dell'olio.

Tuttavia, hanno anche emesso Avvertenze ai consumatori circa olio d'oliva contraffatto.

Visti gli alti prezzi dell'olio d'oliva genuino, potrebbero essere venduti prodotti fraudolenti, che potrebbero contenere poco o niente olio d'oliva e potrebbero contenere sostanze nocive.

Le autorità ritengono che gran parte di questa contraffazione sia rivolta a consumatori che non hanno una conoscenza adeguata del prodotto.

Mahmoud Al-Omari, portavoce dell'Associazione dei frantoiani e dei produttori di olio d'oliva, ha dichiarato che si prevede comunque un aumento del 10% nella produzione complessiva di olive rispetto alla scorsa stagione.

Tuttavia, l'associazione ha avvertito che ritardare la raccolta potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità dell'olio.

Bilbeisi ha anche notato una certa pressione sui produttori di alta qualità come Al-Maida. "Avere vinto in precedenza nel NYIOOC aggiunge pressione su di noi come produttori, ma credo che sia positivo. La qualità è sempre la nostra priorità, che ci guida verso il raggiungimento della coerenza", ha affermato.

Nella maggior parte delle regioni della Giordania si prevede che la raccolta delle olive si concluda entro le prime due o tre settimane di dicembre.