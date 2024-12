L'IUCN studia i compromessi tra oliveti intensivi e tradizionali

A studio pubblicato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha esaminato i profili di sostenibilità di diversi tipi di oliveti e li ha confrontati con altre colture di semi oleosi.

Sin dalla sua fondazione nel 1948, l'IUCN è stata in prima linea negli sforzi di conservazione globali, fornendo approfondimenti critici sulla salute del nostro pianeta. Ha esaminato i risultati della ricerca accademica su diverse aree di coltivazione dell'olivo e tipi di gestione e i loro impatti sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici e sulle rese.

Lo studio ha raccomandato di adottare un approccio sistemico, che dovrebbe includere l' "il modo in cui queste colture vengono prodotte, commercializzate e consumate e il contesto socioeconomico in cui sono inserite queste catene del valore".

Non c'è molta differenza tra l'impatto della coltivazione tradizionale (monocoltura) e quello della coltivazione intensiva e superintensiva sulla biodiversità. Negli ultimi due casi, si ottiene solo una maggiore superficie coperta. - Beatriz Lozano, ricercatrice del suolo, Università di Cordova

Secondo articoli accademici esaminati da un esperto di coltivazione dell'olivo appositamente selezionato, gli uliveti tradizionali possono avere una biodiversità più elevata, ma di solito si ottengono rese inferiori. Inoltre, è stata riscontrata una ricchezza di specie vegetali superiore del 40 percento in contesti biologici rispetto ai sistemi convenzionali.

D'altro canto, lo studio ha evidenziato che la coltivazione intensiva (ad alta densità) dell'olivo ha un impatto più significativo impatto negativo sulle specie di uccelli svernanti, la cui ricchezza è diminuita in modo significativo nei frutteti superintensivi (ad altissima densità).

Lo studio IUCN ha sottolineato la crescita iniziale più lenta dell'olivo perenne, con un tempo medio fino alla produzione iniziale tra i tre e i cinque anni, e la sua elevata suscettibilità a parassiti e malattie come svantaggi rispetto alle colture annuali di olio. Tuttavia, con una lunga durata di vita (500 anni in media), gli ulivi possono tollerare la siccità e i terreni poveri.

Vedi anche: Gli antichi uliveti di Capri sono serbatoi di biodiversità

Lo studio si è anche concentrato sull'aspetto vitale del fabbisogno idrico. Tra le colture oleaginose considerate, gli uliveti hanno l'impronta idrica più elevata, con una quantità annua di 14,500 metri cubi di acqua necessari per produrre una tonnellata di olio. Seguono il lino con 9,400 metri cubi, l'arachide con 7,500 metri cubi e il girasole con 6,800 metri cubi all'anno.

Gli uliveti tradizionalmente non sono irrigati e presentano alberi molto distanziati (da 80 a 120 per ettaro), come avviene tipicamente nella regione mediterranea.

Grazie al loro profondo sistema di radici, gli ulivi sono altamente tolleranti alla siccità. Tuttavia, sono altamente sensibili alla quantità di pioggia ricevuta durante l'inverno.

Lo sviluppo ottimale delle drupe dell'olivo non può essere garantito in caso di prolungata scarsità d'acqua e temperature estreme, come quelle sperimentate in primavera e in estate in tutta la Spagna e in gran parte del resto del bacino del Mediterraneo. 2022 e 2023, quando la produzione di olio d'oliva è scesa a minimi storici.

In effetti, la scarsità d'acqua è un rischio crescente per le colture oleaginose a causa del cambiamento climatico. Lo studio sottolinea anche gli effetti negativi delle monocolture estensive di colture oleaginose sui modelli di pioggia e clima in tutto il mondo, con "eventi meteorologici estremi si prevede che diventeranno significativamente più frequenti, portando a sostanziali riduzioni nella produzione di colture oleaginose".

"Non bisogna dimenticare che il paesaggio tradizionale degli uliveti spagnoli è una monocoltura, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la biodiversità. Il suo impatto ecologico è considerevole", ha affermato Beatriz Lozano, membro del team di ricerca sull'uso sostenibile e la gestione dei suoli presso il Dipartimento di chimica agraria, edafologia e microbiologia dell'Università di Cordova.

L’introduzione crescente della coltivazione intensiva (da 200 a 600 alberi per ettaro) e superintensiva (da 1,000 a 2,000 alberi per ettaro), con il loro uso diffuso dell’irrigazione, è stata un tendenza al rialzo in Spagna nell'ultimo decennio, in particolare nella provincia andalusa di Jaén.

Questa intensificazione riduce i costi di raccolta, aumenta la produzione e attenua l'impatto della naturale alternanza produttiva dell'olivo.

Ciclo di cuscinetti alternati Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

Però, "“Non c’è molta differenza tra l’impatto della coltivazione tradizionale e quello della coltivazione intensiva e superintensiva sulla biodiversità”, ha affermato Lozano. "Negli ultimi due casi, si ottiene solo una maggiore superficie coperta.”

Lo studio IUCN ha inoltre sottolineato che, in quanto coltura perenne, le olive possono ridurre al minimo la perdita di ecosistemi naturali e biodiversità se coltivate in policoltura, consentendo così lo sviluppo di una vegetazione complessa nell'oliveto. Pertanto, le olive possono svolgere un ruolo cruciale nel mantenimento della qualità degli habitat.

L'integrazione degli ulivi e delle colture come parte di un sistema di coltivazione silvoarabile a vicoli è stato scoperto che fornisce servizi ecosistemici, ovvero benefici che le persone ottengono dagli ecosistemi, come il ripristino del suolo, la conservazione dell'acqua, la regolazione del clima e il miglioramento della biodiversità.

Nel 2022, Lozano e il suo team hanno condotto uno studio sulla consociazione negli uliveti mediterranei non irrigati nell'ambito del progetto Diverfarming dell'Unione Europea, dove "lo scopo delle colture di copertura era quello di migliorare la biodiversità e la qualità del suolo, nonché di incrementare i profitti dei coltivatori."

Misure sostenibili di conservazione del suolo come la consociazione dello zafferano (crocus sativus) o lavanda (Lavanda x intermedia) negli oliveti non irrigui "può essere molto efficace nel prevenire l'erosione del suolo e nel migliorarne le proprietà", ha affermato Lozano.

Tuttavia, ha anche avvertito che "le variabili climatiche possono avere un impatto profondo, soprattutto sul sistema tradizionale di coltivazione dell'olivo", e "il raccolto di una coltura di copertura potrebbe non essere garantito." Inoltre, "è molto difficile ottenere un ritorno finanziario positivo da una seconda coltura coltivata in vicoli di uliveti non irrigati.”

"In periodi di grave carenza idrica, che colpisce anche gli ulivi molto resistenti alla siccità, le colture di copertura difficilmente riescono a resistere alla mancanza di acqua e spesso si sono rivelate insostenibili come fonte di reddito aggiuntiva per gli olivicoltori", ha aggiunto Lozano.

Nonostante i rischi associati alla vitalità delle colture di copertura negli oliveti non irrigati, "in generale, di recente si è assistito a un’espansione delle colture di copertura negli oliveti spagnoli, stimolata da specifici sussidi dell’UE”, ha affermato Lozano.

In effetti, i dati ufficiali sulla superficie degli uliveti con colture di copertura intercalari mostrano un aumento impressionante da 1.4 milioni di ettari nel 2022, prima dell’ultima iterazione del Politica agricola comune (PAC) è entrata in vigore nel 2023, raggiungendo quota 2.4 milioni di ettari nel marzo 2024.

Come esempi pratici, due progetti in Spagna hanno riguardato l’intercoltura negli uliveti, compresi gli sforzi per promuovere la biodiversità attraverso l’apicoltura, la coltivazione della lavanda e il turismo rurale nella 'Olivares de Miel' progetto e 'Olivares Vivos,' che, con il suo Progetto LIFE Olivares Vivos+, si è esteso oltre la Spagna in Italia, Grecia e Portogallo – hanno lo scopo di aumentare la biodiversità, ridurre l’erosione del suolo e rendere redditizio l’investimento nelle colture di copertura.

Questo obiettivo può essere raggiunto principalmente attraverso una formazione aggiuntiva e completa sulle colture intercalari e sforzi dedicati per migliorare le strategie di marketing, comunicazione e branding per vendere prodotti di alta qualità e valore aggiunto a consumatori attenti all'ambiente.

La Commissione per la sopravvivenza delle specie dell’IUCN ha dichiarato nel suo rapporto pubblicato nel giugno 2024 che "la transizione verso pratiche più sostenibili, come l’agricoltura biologica e l’uso di colture di copertura, è essenziale per ridurre l’impatto ambientale della produzione di olio d’oliva.”

Questo obiettivo è stato rafforzato dalle nuove disposizioni stabilite nella PAC dell'UE, che durerà fino al 2027, vale a dire l'introduzione di regimi ecologici (per la Spagna, come specificato nella Piano strategico della PAC spagnola e l'UE Strategia sulla biodiversità per il 2030), con il riconoscimento dell'elevato valore ecologico e sociale delle azioni di conservazione ambientale intraprese dagli olivicoltori consapevoli, per maggiori benefici non legati alle materie prime.