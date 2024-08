La grave siccità italiana danneggia gli ulivi prima del raccolto

A siccità incessante insieme alle estese ondate di caldo stanno colpendo gravemente gli uliveti italiani un paio di mesi prima della raccolta anticipata.

Le regioni meridionali, responsabili della maggior parte della produzione italiana di olio d'oliva, sopportano il peso maggiore di queste dure condizioni meteorologiche.

Lo ha fatto Coldiretti Puglia, importante associazione di agricoltori avvertito che la produzione di olio d'oliva della regione potrebbe diminuire di oltre il 50%.

Abbiamo già perso l'intera produzione di olive per la stagione in corso. Inoltre, se queste condizioni meteorologiche dovessero persistere, anche la produzione della prossima stagione potrebbe essere a rischio. - Paolo Colonna, presidente Associazione produttori olivicoli della Basilicata

Numerosi ulivi non irrigati in Puglia mostrano segni di stress idrico, con molte olive che si seccano sui rami.

Nelle regioni in cui è possibile l’irrigazione, l’acqua rimane scarsa. I serbatoi idrici della Puglia sono diminuiti del 57% rispetto alla stagione precedente, provocando perdite significative in tutto il settore agricolo.

"Una siccità grave e prolungata sta costringendo gli agricoltori a intraprendere l’irrigazione di emergenza a costi esorbitanti, spinti dagli alti prezzi del carburante necessario per estrarre l’acqua dai pozzi e trasportarla tramite cisterne”, ha avvertito la Coldiretti. "I pozzi artesiani stanno crollando, mentre i pozzi meno profondi stanno scomparendo, prosciugandosi”.

Vedi anche: I produttori italiani rivelano le loro strategie vincenti alla competizione mondiale

Le temperature sono costantemente aumentate al di sopra delle medie stagionali, spingendo i servizi di previsione meteorologica dell’aviazione militare italiana a mettere ripetutamente in guardia su ondate di caldo straordinarie.

Il comportamento delle specie protette di storno è cambiato a causa del caldo, esacerbando le sfide affrontate dagli olivicoltori.

Grandi stormi di questi uccelli sono ormai una presenza persistente nelle campagne, causando danni significativi all’agricoltura locale. La Coldiretti ha osservato che ogni volatile può consumare fino a 20 grammi di olive al giorno.

Per alleviare la pressione nelle zone olivicole già pesantemente colpite dalle condizioni meteorologiche, il consiglio regionale ha temporaneamente revocato le misure di protezione degli uccelli, consentendo la caccia allo storno durante il periodo di punta della raccolta delle olive, quando il danno è più grave.

Oprol, l'associazione dei produttori olivicoli della Basilicata, ammonito che la condizione critica degli uliveti osservata dallo scorso anno è degenerata in una fase di emergenza più intensa.

"Abbiamo già perso l’intera produzione di olive per la stagione in corso”, disse Paolo Colonna, presidente dell'associazione. "Inoltre, se queste condizioni meteorologiche dovessero persistere, anche la produzione della prossima stagione potrebbe essere a rischio".

Altrettanto drammatica è la situazione in Sicilia. Le piogge scarse e leggere avvenute in alcune zone nelle ultime due settimane non hanno alleviato il terreno arido. Il clima secco sta facendo sì che gli ulivi in ​​diverse parti dell'isola cadano prematuramente le olive, una risposta naturale allo stress estremo.

L'agricoltura dell'intera regione è in stato di emergenza, con le riserve idriche che stanno crollando ai minimi storici.

Ove possibile, il governo locale si impegna a fornire qualche aiuto alle aziende agricole, garantendo allo stesso tempo un’adeguata disponibilità di acqua per la popolazione. La marina italiana ha consegnato rifornimenti idrici all'isola.

Allo stesso tempo, gli incendi sono dilaganti, ponendo nuovi rischi per le aree forestali e la popolazione e complicando gli sforzi di soccorso in caso di siccità.

pubblicità

pubblicità

Secondo la Coldiretti gli incendi hanno già devastato 5,800 ettari di territorio siciliano. Si prevede un crollo della produzione di olive, frutta e vino, con danni per gli agricoltori locali che potrebbero raggiungere i 3 miliardi di euro.

Condizioni di siccità e temperatura leggermente meno gravi hanno colpito anche le regioni centrali, tra cui Lazio e Umbria, sede di molte importanti aziende olearie italiane.

In Umbria, le piogge primaverili e la buona fioritura avevano inizialmente fatto sperare in una stagione di successo nonostante quest'anno fosse un'annata 'fuori anno' nel ciclo naturale di produzione alternata degli olivi.

Tuttavia, i forti venti, le temperature estremamente elevate e il clima secco stanno mettendo a dura prova gli olivicoltori locali. A Trevi, una delle zone storiche di produzione olivicola dell'Umbria, molte olive mostrano segni di disidratazione.

"L'attuale siccità sta allarmando tutti i produttori di olive della regione", Paolo Morbidoni, presidente della Le Strade dell'Olio Umbro, ha detto al telegiornale della RAI. "In questo momento, tutti i coltivatori devono essere cauti e agire per mitigare il più possibile gli impatti della siccità".

"La situazione nella nostra zona rimane gestibile, anche se il caldo sta mettendo a dura prova la resistenza degli ulivi", Luca Perotti, amministratore delegato del pluripremiato produttore toscano Pometti, Ha detto Olive Oil Times.

"Le piante sopportano le alte temperature e la mancanza di pioggia, ma i frutti soffrono. Nonostante siano abbondanti in questa stagione, stanno diventando neri", ha detto. "Ciò è dovuto principalmente alle temperature costantemente elevate che superano i 33 ºC e i 35 ºC.”

Pometti ha detto che sta mitigando gli impatti della siccità usando l'argilla caolino sulle sue olive per proteggerle dalla luce solare diretta e dal mosca di frutta d'oliva.

"Solitamente questo prodotto viene utilizzato per proteggere dalla mosca delle olive, ma abbiamo scoperto che protegge anche i frutti 'scottature solari", ha detto. "Al momento non possiamo lamentarci delle condizioni del campo. L’inerbimento e la pacciamatura derivanti dal taglio dell’erba aiutano sicuramente a mantenere una buona umidità del terreno. Il fogliame è fitto e le immagini satellitari confermano l’impatto positivo dei nostri sforzi”.

Le condizioni variano in modo significativo in alcune regioni centrali e settentrionali, dove diversi modelli meteorologici, temperature più miti e precipitazioni eccessive hanno, in alcuni casi, causato danni ingenti.

"L’Italia è un Paese [al momento] meteorologicamente diviso in due e una crisi climatica in corso che sta mettendo a dura prova le imprese agricole”, ha affermato Cristiano Fini, presidente nazionale di CIA-Agricoltori Italiani, un’associazione di agricoltori.

In Veneto, dove le precipitazioni eccessive hanno rappresentato sfide per molte aziende agricole, l’attuale stagione olivicola richiede un approccio competente alla gestione degli alberi.

"Quest’anno probabilmente nel nord Italia abbiamo registrato più precipitazioni che mai durante i primi sei mesi. Di conseguenza, il raccolto sta procedendo molto bene", Johannes Pan, direttore marketing della premiata azienda Pannelloolio, Ha detto Olive Oil Times.

"Il feedback positivo dei risultati della competizione dimostra che i nostri approcci agricoli e produttivi sono efficaci, anche in condizioni variabili”, ha affermato. "Negli ultimi cinque anni abbiamo affrontato di tutto, dalla grave siccità alle precipitazioni eccessive”.

Italia Olivicola, l'associazione degli olivicoltori, ha previsto che 'fuori anno" combinato con condizioni meteorologiche estreme ridurrebbe la produzione italiana di olio d'oliva di almeno il 23% rispetto alla stagione precedente.

I dati dell’Unione Europea indicano che l’Italia prodotto 328,000 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2023/24, significativamente al di sopra della media degli ultimi cinque anni di 307,000 tonnellate.