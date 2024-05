I produttori italiani rivelano le loro strategie vincenti alla competizione mondiale

Italiano olio extravergine d'oliva i produttori hanno aperto la strada al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, ottenendo 97 premi d'oro e 50 d'argento, più di qualsiasi altro paese partecipante. Delle 68 etichette italiane presentate al concorso, la giuria ha premiato il 217 per cento.

Sebbene questi risultati sottolineino la qualità degli oli extravergini di oliva italiani, la modesta percentuale di successo non è stata una sorpresa, poiché i produttori vincitori hanno dovuto affrontare un raccolto molto impegnativo.

I Anno del raccolto 2023/24 inclusi eventi meteorologici estremi da nord a sud, tra cui siccità prolungate, torride ondate di caldo estivo, forti venti e grandinate.

Mentre il Sud Italia ha registrato ottime performance, incrementando i volumi di produzione complessivi, le regioni settentrionali e centrali hanno vissuto una campagna disastrosa.

"Questa è stata una delle stagioni più dure che ricordi, afflitta da condizioni meteorologiche avverse e persistenti mosca di frutta d'oliva attacchi”, ha affermato Alessandra Nicolai, proprietaria dell’azienda vincitrice del Gold Award Millenovecento80 nell'Italia centrale.

Immerso nel cuore della regione etrusca del Lazio, a nord di Roma, Millenovecento 80 è immerso in una tradizione secolare di olivicoltura.

"Fortunatamente, molti dei nostri uliveti nella zona del Lago di Bolsena sono rimasti produttivi, permettendoci di raggiungere gli obiettivi di produzione ", ha affermato Nicolai. "Tuttavia, nella nostra regione, ho visto molti frutteti completamente privi di olivi.

Alessandra Nicolai festeggia una stagione di successo dopo aver superato parassiti ed eventi meteorologici estremi. (Foto: Millenovecento80)

Ha sottolineato che il miglioramento della produzione di olio extra vergine di oliva di alta qualità in Italia dipende dall'attuazione di politiche di sostegno e dalla crescente consapevolezza dei consumatori.

"Per coinvolgere i consumatori, ospitiamo degustazioni guidate di olio d'oliva, mostrando il nostro approccio unico allo straordinario mondo dell'olio d'oliva ", ha affermato Nicolai.

"Siamo entusiasti del Gold Award”, ha aggiunto. "È il culmine di anni di duro lavoro, sacrificio e miglioramento continuo. Ci impegniamo a migliorare la nostra campagna ogni anno e a ottenere risultati ancora migliori”.

Nonostante alcune battute d'arresto da grandinate di fine stagione, la maggior parte dei produttori di olio d'oliva in Puglia, situati nel tallone meridionale d'Italia, hanno riportato una stagione di successo.

I NYIOOC Gold Award non ha sorpreso i fratelli Vieste, Pasquale, Vincenzo, Giacomo e Raffaele, che gestiscono l' Oleificio Fratelli Vieste in Puglia.

Pasquale, Vincenzo, Giacomo e Raffaele Vieste (Foto: Oleificio Fratelli Vieste)

"Cercavamo questo risultato. Siamo stati molto attenti nella gestione dell'oliveto e dell'intera fase produttiva", ha affermato Raffaele Vieste. "Vincere a New York significa molto per noi, perché ci dice che siamo sulla strada giusta”.

"Coltivare frutti sani è diventato più difficile che in passato, soprattutto a causa dell'imprevedibilità del clima", ha aggiunto. "Ciò significa anche monitorare attentamente ogni fase successiva alla vegetazione, adottare prodotti più sostenibili e naturali e combattere la mosca dell’olivo con trappole”.

Il pluripremiato olio extravergine di oliva Cristalda e Pizzomunno prende il nome da una leggenda locale che racconta di due amanti contrastati da invidiose sirene del mare.

Dopo aver resistito alle tentazioni delle sirene, gli amanti si trasformarono: l'uomo in una roccia e la donna in una sirena. La leggenda narra che si riuniscano ogni 100 anni per grazia del dio del mare.

"Il nostro obiettivo è condividere questa amata leggenda, tramandata di generazione in generazione”, ha affermato Vieste. "I clienti sono attratti dalla storia e dal design unico della bottiglia dell’artista locale Raffaele Montemorra”.

"Il nostro prodotto di punta eccelle sia dal punto di vista sensoriale che come mezzo narrativo. Non potremmo essere più orgogliosi del suo successo", ha aggiunto.

Anche un altro vincitore pugliese, Archidamo III ha vinto un Gold Award a New York. Archidamo III ha guadagnato il suo quarto NYIOOC premio di fila.

Anche se Archidamo III si trova vicino alla zona cuscinetto per la Xylella fastidiosa, ciò non ha impedito al produttore di espandere i suoi oliveti. (Foto: Archidamo III)

"Queste vittorie dicono a noi, ai nostri clienti e al mondo intero, che l'olio d'oliva pugliese di alta qualità rimane di livello mondiale anche in questi tempi difficili ", ha affermato il proprietario Ernesto Maria Buondonno. "Volevamo partecipare al concorso perché ci troviamo in una regione in cui la produzione di olio d'oliva rischia di essere abbandonata.

"È stato un modo per raccogliere nuove energie in un momento in cui le olive pugliesi sono colpite Xylella fastidiosa", Ha aggiunto. "È stato un modo per dimostrare che l’agricoltura rigenerativa, le buone pratiche sul campo e l’innovazione possono fornire risultati e migliorare la resilienza”.

Nonostante le sfide poste dal batterio mortale dell’olivo, la zona è stata benedetta da un buon raccolto.

"Abbiamo avuto non una ma diverse stagioni negative”, ha detto Buondonno. "Questa volta abbiamo avuto un po' di pioggia in primavera nel momento perfetto. Forse le rese potrebbero essere maggiori, ma la qualità è molto alta".

"Questa straordinaria regione ha ancora tanto da dire, ed è per questo che stiamo investendo in 5,000 nuovi ulivi di diverse cultivar, derivanti dal patrimonio unico di biodiversità pugliese ", ha aggiunto.

La stagione difficile che hanno dovuto affrontare molti produttori toscani dell’Italia centrale non ha ostacolato la loro resilienza. Frantoio Prunetti è stato premiato al NYIOOC ogni anno dal 2016 e ha vinto un altro Gold Award nel 2024.

Nonostante le numerose sfide affrontate quest'anno dai produttori toscani, Frantoio Pruneti è ottimista riguardo al futuro con l'impegno in corso di piantare 12,000 nuovi alberi. (Foto: Frantoio Pruneti)

"Negli ultimi anni molte cose sono cambiate”, spiega il comproprietario Gionno Pruneti. "Abbiamo investito molto nel nostro nuovo frantoio e nelle tecnologie più recenti. Abbiamo investito anche negli oliveti, recuperando frutteti abbandonati e piantando 12,000 nuovi alberi, tra varietà di olivo tradizionali e altre quasi sconosciute”.

"I mesi precedenti la raccolta sono stati incerti a causa del clima", ha aggiunto. "Dopo le prime prove, però, ci siamo accorti di aver ritrovato nei nostri oli le tradizionali note significative, un’eccellenza confermata ancora una volta”.

Pruneti ha detto il l'approccio innovativo dell'azienda negli oliveti e nel frantoio ha permesso loro di superare le sfide poste dai parassiti, conferendo all'olio extravergine di oliva che ne risulta caratteristiche note erbacee.

Nonostante una stagione impegnativa per molti nel Nord Italia, Agraria Riva del Garda, rinomata cooperativa lungo il lago più grande d'Italia, ha festeggiato ancora una volta la vittoria del Gold Award per il suo marchio Uliva.

"Il premio ci riempie di soddisfazione e, soprattutto, conferma che la strada che abbiamo intrapreso per mantenere, ed eventualmente migliorare, gli standard qualitativi dei nostri prodotti è quella giusta”, ha affermato Furio Battelini, responsabile dell'unità tecnica di Agraria.

La cooperativa Agraria Riva del Garda è situata all'estremità settentrionale del tradizionale terroir olivicolo. (Foto: Agraria Riva del Garda)

Situato vicino alla 46th parallelamente, storicamente il confine più settentrionale per la coltivazione dell'olivo, il successo di Uliva deriva dalla cultivar unica Casaliva e dagli sforzi dedicati di circa 1,200 produttori locali.

"Abbiamo vissuto un susseguirsi di anni assolutamente positivi e di altri estremamente difficili negli ultimi anni”, ha detto Battelini.

Il capo esperto di olivi di Agraria ritiene che l'adattamento al clima e cambiamento climatico necessita di una continua innovazione nelle pratiche agricole e nelle tecniche di lavorazione delle olive.

"Il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile non cessa mai", ha affermato. "Ogni stagione porta con sé delle sfide, ma i nostri risultati costanti confermano che stiamo interpretando correttamente queste variazioni”.

"Infatti, la qualità costante, certificata dall' NYIOOC, significa che il territorio, le varietà di olivo e la capacità di coltivazione nell'oliveto e di trasformazione in frantoio sono gestiti nel migliore dei modi”, ha concluso Battelini.