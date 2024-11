I coltivatori italiani affrontano rese deludenti

I coltivatori italiani di tutta la penisola segnalano volumi di produzione di olio d'oliva inferiori alle attese, mentre la stagione del raccolto entra nel vivo.

In alcuni casi, grandi volumi di olive non producono le rese consuete, mentre in altri casi, le rese tipiche si ottengono con un numero inferiore di olive.

I produttori del nord del Paese lamentano rese di conversione ben al di sotto della media.

Le piogge di fine ottobre hanno ritardato la raccolta e mantenuto basse le rese... Ciò avrà inevitabilmente un impatto sui prezzi e non sarà facile spiegarlo ai clienti. - Alessandro Melchiorri, titolare, Melchiorri Olio

"Quest’anno ho raccolto molte più olive nei nostri oliveti del nord che in quelli del sud”, ha detto Pietro Polizzi, proprietario di Olio Enotre, che ha boschi in Veneto a nord e in Calabria a sud.

È probabile che la produzione di olio d'oliva in Italia scenda al di sotto delle aspettative iniziali a causa delle minori rese di olio in gran parte del Paese. (Foto: Marina Colonna)

"Le olive erano sane, senza segni di mosca di frutta d'oliva", Ha aggiunto. "Il problema, però, risiede nelle rese di conversione, che sono state insolitamente basse, intorno al sette-otto percento.”

Le rese di conversione si riferiscono alla quantità di olio d'oliva estratto da 100 chilogrammi di olive. Una resa del sette percento significa che si ottengono sette chilogrammi di olio d'oliva dalla spremitura di 100 chilogrammi di olive.

"Questi bassi tassi di conversione influenzeranno inevitabilmente il prezzo finale del prodotto. Il lato positivo è che la qualità rimane molto alta", ha affermato Polizzi.

Ceil Friedman, la comproprietario di Erminio Cordioli nella zona di Verona, in Veneto, ha lamentato anche rese del raccolto inferiori alle aspettative.

Ceil Friedman ha affermato che le piogge hanno interrotto il raccolto, che è stato anche afflitto da minori rese di petrolio. (Foto: Erminio Cordioli)

""Le olive erano bellissime e siamo molto soddisfatti della qualità dell'olio", ha affermato. "È stato un duro lavoro, soprattutto perché le piogge interrompevano spesso il raccolto. Eppure, siamo stati colti di sorpresa dalle rese inferiori alle aspettative".

"“Questo problema sta colpendo tutti i produttori della zona, posso assicurarvelo", ha aggiunto Friedman. "Varietà come la locale Grignano di solito rendono circa il dieci per cento, ma questa volta ha raggiunto il sei per cento."

Furio Battelini, direttore tecnico di Agraria Riva del Garda, i cui vigneti si trovano appena sopra il Lago di Garda, hanno registrato anch'essi rese inaspettatamente basse.

""Quest'anno abbiamo avuto una produzione di olive piuttosto abbondante, poiché le condizioni sin dalla primavera sono state favorevoli", ha affermato. "La mosca dell'olivo non si è ripresa dal caldo torrido dell'estate di agosto e non ha potuto causare danni".

"Tuttavia, abbiamo riscontrato rese molto basse presso lo stabilimento, fino all'otto percento, mentre normalmente ci aspettiamo qualcosa tra il 14 e il 15 percento", ha aggiunto.

Battelini attribuisce questo fenomeno alle condizioni meteorologiche a partire da settembre, quando le giornate soleggiate sono diventate rare. ""La mancanza di luce solare ha probabilmente influenzato la maturazione delle olive, impedendo loro di raggiungere la piena maturazione", ha affermato.

Secondo Battelini, in tali condizioni i produttori attenti alla qualità dovrebbero comunque optare per una raccolta anticipata, poiché attendere può ridurre il contenuto fenolico dell'olio.

"Abbiamo anche avuto forti piogge, che hanno causato la caduta prematura delle olive dagli alberi", ha affermato. "Chi non ha raccolto in anticipo ha probabilmente perso una quantità significativa di frutti".

""Le basse rese hanno smorzato la stagione del raccolto solitamente gioiosa per molti", ha aggiunto Battelini. "La qualità dell'olio d'oliva rimane eccellente, con profili molto eleganti e puliti. Tuttavia, è un peccato che quest'anno non saremo in grado di riempire i nostri serbatoi di stoccaggio".

Le rese di olio in alcune parti dell'Italia settentrionale sono state inferiori del 50 percento alla media a causa di insolite oscillazioni climatiche dall'estate all'autunno. (Foto: Agraria Riva del Garda)

Nell'Italia centrale, i volumi di produzione sono apparentemente soddisfacenti, ma le rese di conversione più basse lasciano perplessi i coltivatori, poiché le olive grandi e sane trattengono molta acqua. Una volta spremute, le rese di olio sono inferiori alle aspettative.

I produttori di questa regione attribuiscono questo fenomeno alle abbondanti e prolungate piogge dell'inizio dell'autunno, dopo un'estate calda e secca.

""La nostra raccolta anticipata solitamente comporta rese inferiori, ma quest'anno siamo scesi alla metà del solito", ha affermato Marco Prosseda di DueNoveSei, un'azienda di Moricone, nel cuore della Sabina romana nel Lazio.

"Dopo un'estate favorevole, a settembre e ottobre sono arrivate piogge persistenti, che hanno fatto sì che le olive si gonfiassero d'acqua", ha aggiunto. "Ironicamente, nonostante l'abbondanza di frutta, il 30 percento in più rispetto allo scorso anno, stiamo producendo quasi la stessa quantità di olio dell'anno scorso, ma con molte più olive".

Secondo Prosseda, a metà della vendemmia sono emerse delle tendenze chiare.

"In primo luogo, gli oliveti sono carichi di olive belle e sane; in secondo luogo, produciamo prodotti di alta qualità con ottimi profili organolettici e nutraceutici; in terzo luogo, da 100 chilogrammi di frutta estraiamo solo nove litri di olio, una resa del nove percento, quando di solito raggiungiamo circa il 15 percento".

Una situazione simile si può osservare a Montelibretti, altro comune della Sabina romana, dove Antonio Mancini è co-direttore dell'azienda agricola Marcoaldi Roberta.

""La raccolta sta procedendo bene, con molte olive sane sugli alberi", ha detto Mancini. "Ci aspettiamo uno dei raccolti di migliore qualità degli ultimi anni".

"Tuttavia, le forti piogge di dieci giorni fa hanno colpito gli ulivi nel momento di massimo splendore, facendoli gonfiare", ha aggiunto. "Dopo mesi di siccità, il loro volume è raddoppiato in sole 12-24 ore e il loro peso è aumentato a causa dell'assorbimento di acqua."

Più a nord nella regione della Tuscia, Pietro Re, fondatore di Tamìa, coltiva diverse varietà di olivo che hanno dato un raccolto abbondante e di ottima qualità, anche se con rese inferiori.

Pietro Re ha detto che la raccolta delle olive è stata abbondante nel Lazio, ma le rese dell'olio sono state inferiori alla media. (Foto: Tamìa)

""Ogni stagione dell'olio d'oliva ha la sua storia, con nuove sfide ogni anno, e questa non fa eccezione", ha affermato Re.

In Toscana, Simone Botti dell'azienda Le Fontacce, in provincia di Arezzo, attribuisce le scarse rese alla siccità.

"Abbiamo iniziato la raccolta del Leccino, una varietà precoce, il 16 ottobreth, ottenendo una resa del sei per cento", ha detto. "Ora, mentre lavoriamo su una miscela di Moraiolo, Leccino e Frantoio, stiamo ottenendo rese dall'8.5 al 13 percento, rispetto alla nostra media precedente del - percento".

Secondo Botti, le frequenti e gravi siccità estive hanno influenzato le rese. Ritiene che i mesi estivi secchi abbiano influenzato lo sviluppo dei frutti, determinando un rapporto sproporzionato tra nocciolo e polpa, con più nocciolo e meno polpa.

""A causa dell'estate secca, l'accumulo di petrolio non è avvenuto al momento giusto", ha spiegato. "Quando finalmente arrivò la pioggia, era troppo tardi."

Massimo Ragno, capo panel e responsabile acquisti presso Monini, ha osservato che le rese inferiori alle aspettative nell'Italia centrale erano dovute a piogge intense, seguite da temperature elevate, che hanno rallentato il processo di essiccazione e aumentato il contenuto di acqua nelle olive.

Monini prevede rendimenti inferiori in tutta l'Italia centrale a causa delle piogge significative seguite da temperature elevate. (Foto: Monini)

""Quest'anno la quantità e la qualità delle olive sono state eccellenti, senza mosca della frutta", ha aggiunto Alessandro Melchiorri, proprietario di Melchiorri Olio a Spoleto, in Umbria. "Però, le piogge di fine ottobre hanno ritardato il raccolto e mantenuto basse le rese, tra l'otto e l'11 percento. Ciò avrà inevitabilmente un impatto sui prezzi e non sarà facile da spiegare ai clienti".

"Rispetto all'anno scorso, stiamo vedendo molte più olive, ma date le basse rese, è ancora difficile prevedere l'esito complessivo della stagione", ha affermato.

Ragno ha sottolineato l'impatto delle intense piogge sia prima che durante la vendemmia.

"L'olio d'oliva si forma tra agosto e settembre. Dopo quel periodo, è soprattutto il contenuto di acqua a cambiare", ha detto. "Quando piove, gli ulivi riescono a utilizzare l'acqua in modo efficiente, il che si traduce in buoni raccolti."

"Tuttavia, se le forti piogge si verificano poco prima della raccolta, come è accaduto in diverse zone, questo processo viene interrotto e l'acqua finisce per saturare i frutti", ha aggiunto Ragno. "In alcuni casi, la resa è stata inferiore perché le olive contenevano molta più acqua del solito."

"“La produzione del Centro-Nord, in particolare in Toscana e nel Lazio, continua a progredire bene in termini di qualità e quantità”, ha osservato.

Notizie confortanti sono arrivate anche dal Centro-Sud regione Molise.

Marina Colonna attribuisce la causa della diminuzione della resa delle olive nella regione centro-meridionale del Molise alle condizioni meteorologiche. (Foto: Marina Colonna)

"La vendemmia procede senza intoppi, anche se i volumi sono leggermente inferiori rispetto alle migliori stagioni, in gran parte a causa delle condizioni meteorologiche”, ha affermato Marina Colonna, proprietario della Fattoria Colonna.

""Le rese sono nella media, ma la qualità è eccellente", ha affermato. "Le olive hanno mantenuto caratteristiche organolettiche intense, producendo un olio d'oliva con un profilo aromatico ricco e complesso. Gli oli di quest'anno hanno note verdi più pronunciate e una piccantezza persistente."

Nelle regioni meridionali, dove tradizionalmente viene prodotta la maggior parte dell'olio d'oliva del paese, i coltivatori hanno dovuto affrontare sfide dovute alle condizioni torride e secche per tutta la stagione. Inoltre, quest'anno è un '"fuori stagione" nel ciclo di produzione alternato degli ulivi, con conseguente produzione di meno frutti.

Anni attivi e non attivi Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

In Puglia, la regione produttrice di olio d'oliva più importante del Paese, le rese di conversione sono comprese tra il 12 e il 16 percento. Tuttavia, il volume ridotto di frutta sta influenzando i livelli di produzione complessivi.

""Stimiamo che la Puglia produrrà meno della metà della sua produzione abituale", ha affermato Ragno. "La combinazione del ciclo alternato di fruttificazione e delle condizioni avverse durante la fioritura, insieme a una stagione molto secca, ha avuto un impatto grave sulla produzione".

Nonostante queste sfide, alcuni coltivatori di qualità sono riusciti ad adattarsi.

"Grazie alle pratiche agronomiche intensive, abbiamo ottenuto buoni risultati in termini di qualità e quantità", ha affermato Emmanuel Sanarica, proprietario di Fattoria Sanarica.

""L'uso di sistemi di previsione e sensori ambientali ci ha consentito di mantenere livelli di produzione in linea con gli anni precedenti", ha aggiunto, sottolineando il ruolo cruciale della tecnologia nell'adattamento all'imprevedibilità del clima.

"Le alte temperature durante tutte le fasi fenologiche hanno rappresentato una sfida importante, influenzando anche la vendemmia, che abbiamo iniziato 30 giorni prima del solito, sacrificando le rese", ha spiegato Sanarica. "Tuttavia, siamo riusciti a produrre oli altamente aromatici e ricchi di polifenoli. "

Mentre la resa dell'olio si è attestata intorno alla media in Puglia, la resa della frutta è stata inferiore rispetto allo scorso anno. (Foto: Azienda agricola Sanarica)

Difficoltà analoghe hanno incontrato i coltivatori nella regione meridionale della Calabria, la seconda area produttrice di olio d'oliva in Italia.

"Nella nostra regione, stiamo assistendo a un calo significativo dei volumi di olive, scesi a circa il dieci percento di quanto ci aspettavamo. Fortunatamente, la qualità rimane ottimale", ha affermato Diego Fazio, comproprietario di Tre Oliva.

L'aspetto positivo è che le rese di conversione sono più elevate rispetto alla stagione scorsa. "Ciò ci consente di mantenere uno standard qualitativo molto elevato per i nostri olio extravergine d'oliva, anche se le quantità sono limitate", ha aggiunto Fazio.

""La siccità estiva ci ha costretti a ricorrere all'irrigazione di soccorso, soprattutto per gli alberi più giovani", ha aggiunto Maria Cristina Di Giovanni, proprietaria del Podere d'Ippolito.

La maggior parte dei produttori della pianura di Lamezia Terme ha segnalato rese discrete, anche se il numero di olive è notevolmente ridotto.

"Alcune delle nostre aziende agricole hanno subito danni considerevoli a causa delle inondazioni e delle forti piogge di fine ottobre, che hanno messo a dura prova la resilienza dei nostri coltivatori durante la campagna dell'olio d'oliva", ha affermato Di Giovanni.

"I nostri coltivatori hanno dovuto anche gestire corsi d'acqua in piena e frane che ostruivano le vie di accesso", ha aggiunto. "Stiamo ora concludendo le operazioni di raccolta e lavorazione per garantire che i nostri clienti continuino a ricevere olio extravergine di oliva della massima qualità".