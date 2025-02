Il raccolto israeliano si conclude sullo sfondo della guerra

Negli ultimi due mesi, gli olivicoltori israeliani hanno effettuato la raccolta in condizioni difficili.

Mentre alcune aree sono state direttamente colpite dalle operazioni militari in corso, altre hanno dovuto affrontare le conseguenze indirette del conflitto, come la carenza di manodopera, l'interruzione delle forniture e l'accesso limitato ai servizi essenziali.

Israele è in guerra con Hamas e la Jihad islamica a Gaza dal 7 ottobre 2023, quando i militanti sono passati dall'enclave palestinese al sud di Israele, uccidendo 1,139 persone e prendendo 250 ostaggi.

Durante la guerra, abbiamo continuato a coltivare e produrre olio d'oliva, anche tra bombardamenti e attacchi. - Nimrod Azulay, comproprietario di KeremZait

Poco dopo, il gruppo militante libanese Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi nel nord di Israele. Il conflitto è rimasto latente fino alla fine di settembre, quando Israele ha iniziato ad intensificare i suoi attacchi contro Hezbollah, alla fine invadendo il Libano meridionale.

Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, segnala 46,000 morti dall'inizio del conflitto. Nel frattempo, le autorità libanesi stimano che ci siano stati più di 3,000 morti. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che 840 soldati sono stati uccisi nella guerra.

""È un momento molto difficile per Israele", ha affermato Nimrod Azulay, comproprietario di Kerem Zait.

Vedi anche: Aggiornamenti del raccolto 2024

Le produttore pluripremiato si trova alla periferia di Mishmar HaYarden, con vista sul fiume Giordano nel nord di Israele, al margine meridionale della valle di Hula.

""Questa stagione è stata eccellente sia in termini di volume che di qualità, dopo un raccolto scarso in termini di volume l'anno scorso", ha affermato Azulay.

Ha spiegato che quest'anno è stato un '"annualmente" nel ciclo naturale di fruttificazione dell'olivo, che solitamente si traduce in una resa maggiore.

Anni a fasi alterne Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

Secondo le stime preliminari del Consiglio oleicolo internazionale, si prevede che Israele produrrà 15,000 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2024/25.

Durante il raccolto, il conflitto in corso ha reso impossibile per la maggior parte dei coltivatori locali fare affidamento sulla loro consueta forza lavoro stagionale, compresi i braccianti palestinesi.

""L'investimento in tecnologia e macchinari ha dimostrato il suo valore ogni stagione", ha affermato Azulay. "Quest'anno è stato particolarmente critico, consentendoci di coltivare, raccogliere e produrre il nostro olio d'oliva senza dover dipendere da lavoratori o servizi aggiuntivi, che sono molto più difficili da garantire in tempo di guerra. In particolare nella regione settentrionale, dove il conflitto è stato più intenso".

"Per KeremZait non ci sono dubbi: durante la guerra continuiamo a coltivare e produrre olio d'oliva, anche in mezzo ai bombardamenti e agli attacchi", ha aggiunto.

pubblicità

Più a sud, vicino a Gerusalemme, la guerra ebbe un impatto significativo anche sugli olivicoltori.

"La crisi militare ha senza dubbio plasmato il modo in cui abbiamo operato quest’anno”, ha affermato Hani Ashkenazi, fondatore e capo della pluripremiata Olio d'oliva di Gerusalemme.

I comproprietari della Jerusalem Olive Oil, Moosh e Hanzi Askenenazi, ispezionano il loro oliveto. (Foto: Jerusalem Olive Oil)

""Sebbene siamo stati fortunati a evitare importanti ritardi logistici e di distribuzione, la mancanza di lavoratori disponibili ha rappresentato una sfida urgente", ha aggiunto. "Molte persone non erano disponibili al lavoro a causa della crisi, il che ha messo a dura prova il nostro team durante la raccolta".

Ashkenazi ha affermato che il conflitto ha un profondo impatto emotivo su tutti coloro che sono coinvolti nell'operazione, compresi gli agricoltori, i lavoratori e le loro famiglie.

pubblicità

"Tuttavia, ciò che mi ha colpito di più è stato l'incrollabile spirito di ottimismo e solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti", ha affermato. "Nonostante le circostanze difficili, abbiamo lavorato più duramente che mai, motivati ​​da una convinzione comune in ciò che facciamo e dall'importanza di portare i frutti del nostro lavoro sul mercato".

La campagna di quest'anno ha avuto un grande successo in termini di quantità e qualità rispetto alla stagione precedente.

"La vendemmia anticipata ha portato a tassi di conversione più bassi, intorno al dieci percento, ma questo è tipico quando si dà priorità alla produzione di vini più aromatici e complessi olio extravergine d'oliva", ha detto Ashkenazi. "Con l'avanzare della stagione e la maturazione delle olive, i tassi di conversione sono aumentati in modo significativo, oscillando tra il 16 e il 24 percento, a seconda della varietà."

Tornando al nord del paese, la squadra dietro Sindyanna di Galilea ha affrontato le complessità sociali e commerciali del difficile raccolto di quest'anno.

Nonostante la sfida della carenza di manodopera, Lahav ha affermato che molti israeliani hanno acquistato olio d'oliva per sostenere i produttori locali. (Foto: Sindyanna della Galilea)

"L’escalation del conflitto nella nostra regione evidenzia l’urgenza e l’importanza della nostra missione”, ha affermato Hadas Lahav, fondatore dell’ ente non-profit premiato. "Le attuali tensioni sociali e politiche tra cittadini israeliani arabi ed ebrei influenzano profondamente la nostra comunità, soprattutto mentre lavoriamo per creare uno spazio condiviso per la cooperazione arabo-ebraica".

"Molti israeliani cercano alternative alla convinzione che la guerra sia inevitabile", ha aggiunto. "Sindyanna rappresenta un modello per un futuro diverso e più pieno di speranza per queste persone".

Nonostante le sfide poste dal conflitto in corso, Lahav ha affermato che si è percepito un senso di solidarietà tra gli israeliani, soprattutto nei confronti delle imprese locali.

""La domanda del nostro mercato locale è raddoppiata, con ripetuti ordini di olio d'oliva da parte di clienti israeliani", ha affermato Lahav.

Analogamente a raccolto dello scorso annoLahav ha affermato che la chiusura del confine con la Cisgiordania ha reso molto difficile assumere un numero sufficiente di lavoratori, soprattutto per gli agricoltori tradizionali.

""Il problema più urgente era la mancanza di forza lavoro dovuta alle restrizioni imposte all'ingresso dei lavoratori palestinesi in Israele dalla Cisgiordania", ha affermato. "Ciò ha avuto un impatto particolare sulle piccole aziende di stampa e sugli agricoltori arabi con uliveti non irrigati, che tradizionalmente si affidano alla raccolta manuale".

"Negli anni precedenti, circa 12,000 lavoratori stagionali hanno collaborato alla raccolta delle olive in Israele. Dal 7 ottobre 2023, il loro ingresso, insieme a quello di altri 150,000 lavoratori palestinesi in altri settori, è stato proibito", ha aggiunto Lahav. "Questa situazione è stata catastrofica non solo per gli agricoltori israeliani e per gli stessi lavoratori, ma anche per l’economia palestinese, che non ha alternative sufficienti nel mercato del lavoro della Cisgiordania”.

Sindyanna opera a Kana di Galilea, vicino a Nazareth e a soli 50 chilometri dal confine con il Libano.

""La guerra nel nord di Israele ha avuto luogo durante il raccolto, creando condizioni pericolose per gli agricoltori, con la minaccia costante dei razzi che cadono sui campi", ha detto Lahav. "Ciò spesso ci ha impedito di accedere ai campi o ha creato notevoli ostacoli logistici",

Nonostante queste condizioni, Sindyanna è riuscita a raccogliere nei tempi previsti e Lahav ha affermato che l'organizzazione non-profit ha prodotto un olio d'oliva biologico di alta qualità.

""Il nostro impegno verso l'agricoltura biologica, il commercio equo e solidale e l'agricoltura rigenerativa riflette il nostro rispetto per l'ambiente e la nostra convinzione nell'agricoltura sostenibile", ha affermato Lahav.

Sindyanna collabora con gli agricoltori locali israeliani e palestinesi per favorire la transizione verso pratiche biologiche e ottenere certificazioni internazionali per aggiungere valore ai loro prodotti.

""Attraverso audit professionali annuali degli uliveti, garantiamo che non vengano utilizzati pesticidi e fertilizzanti chimici", ha affermato Lahav. "Questo processo promuove terreni e alberi più sani, con conseguenti olive di qualità eccezionale. Favorisce inoltre un legame più forte tra la comunità e la terra, coltivando un profondo rispetto per la natura."

Secondo Lahav, questo approccio sostenibile, unito al coinvolgimento personale di molti individui, è stato un fattore chiave per il successo dell'ultima campagna dell'olio d'oliva.

""Questo successo riflette gli sforzi straordinari e la determinazione del nostro team, nonché la mobilitazione di familiari, amici e volontari che si sono uniti per aiutare in questo momento difficile", ha osservato Lahav.

""Sindyanna rimane salda nella sua missione di promuovere la pace, la collaborazione e lo sviluppo sostenibile, anche in mezzo alle attuali circostanze difficili", ha concluso.