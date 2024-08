Il boom dell'olio d'oliva di Hazara definisce la tabella di marcia per il settore pakistano

Il distretto pakistano nordoccidentale di Hazara è diventato un banco di prova per il settore nazionale dell'olio d'oliva.

Funzionari e produttori sono incoraggiati dai primi risultati, ritenendo che la regione abbia fornito una tabella di marcia per il resto del Pakistan e abbia aperto le porte alle esportazioni su larga scala.

La produzione di olio d'oliva ad Hazara è passata da 90 chilogrammi nel 2019 a oltre due tonnellate nel 2022 e 2023, offrendo sostanziali vantaggi finanziari agli agricoltori. - Saeed Ur Rahman, specialista dell'olivo, PARC

"Centinaia di agricoltori sono attratti dall'innesto di olive su una razza locale chiamata Kaho ", ha affermato Basharat Hussain Shah, direttore senior del National Tea and High-Value Crops Research Institute (NTHRI).

"Entro due o tre anni dalla semina, gli alberi hanno iniziato a produrre, con un rendimento in aumento ogni anno”, ha aggiunto. "Oltre 1,000 ettari di terreno ad Hazara sono dedicati agli ulivi e quest'area cresce ogni anno.

Sabir Sultan è uno dei pionieri dell'olivicoltura ad Hazara, piantando i primi ulivi della Zaitoon Family Foundation nel 2010.

Negli ultimi 14 anni, Sultan ha coltivato circa 5,000 ulivi tramite innesto, metà dei quali hanno iniziato a produrre frutti.

"Il clima di Hazara è molto adatto alla coltivazione dell'olivo ", ha affermato. "Lo spazio del terreno è vasto, facilitando la coltivazione di grandi quantità di piante di olivo.

La combinazione di disponibilità di terreno e condizioni adeguate di coltivazione dell'olivo hanno reso Hazara un candidato per aziende olivicole su larga scala, che aiutano a ridurre i costi agronomici e di raccolta.

Inoltre, Sultan ha insistito sul fatto che la regione è già all'avanguardia in termini di qualità.

"In Pakistan si è svolta un'analisi ufficiale per valutare la qualità dell'olio proveniente da diverse regioni e si è scoperto che Hazara produce la più alta qualità di olio d'oliva in tutto il Pakistan ", ha affermato.

Insieme ad Arbequina e Leccino, Sultan coltiva due varietà selezionate appositamente per il clima e le condizioni del terreno di Hazara: BARI Zaitoon‑1 e BARI Zaitoon‑2.

"Data la fertilità e l'idoneità della terra, se la coltivazione dell'olivo viene effettuata in modo efficiente, non solo saremo in grado di fermare l'importazione di prodotti olivicoli, ma saremo anche in grado di esportarli a livello globale ", ha affermato Sultan.

Sabir Sultan è un pioniere dell'olivicoltura nel distretto di Hazara, dove la produzione di olio d'oliva è in crescita. (Foto: Sabir Sultan)

"L'aumento della coltivazione dell'olivo può essere estremamente vantaggioso per il Pakistan", ha aggiunto. "Può dare un enorme impulso all’economia riducendo le importazioni di olio d’oliva, che, insieme al tè, è una delle maggiori importazioni del Pakistan”.

Mentre Hussain ha affermato che il sostegno del governo sarebbe necessario affinché la coltivazione dell'olivo si diffonda e alla fine abbia successo nel paese dell'Asia meridionale, ha aggiunto che "le opportunità sono illimitate.”

Distretto di Hazara, situato nella zona più ampia Khyber Pakhtunkhwa provincia, funge da microcosmo per la più ampia industria pakistana. Hussain ritiene che molte delle opportunità e delle sfide degli Hazara si riflettano a livello nazionale.

"Il clima e le condizioni del suolo del Pakistan sono adatti alla coltivazione dell'olivo, in particolare nelle regioni nordoccidentali come Khyber Pakhtunkhwa e Punjab, "Ha detto. "Il paese ha compiuto progressi significativi nell'olivicoltura, con molti agricoltori che hanno adottato moderne pratiche di coltivazione e sistemi di irrigazione.

Nonostante questi progressi, Hussain avverte che diversi ostacoli ne impediscono il pieno potenziale.

"La produzione di olive del Pakistan è ancora in ritardo rispetto agli standard globali in diverse aree chiave", ha affermato. "La resa media per ettaro del paese è significativamente inferiore rispetto alle principali nazioni produttrici di olive come Spagna, Italia e Grecia.

"Inoltre, la qualità dell'olio d'oliva pakistano spesso non soddisfa gli standard internazionali a causa di strutture di lavorazione e stoccaggio inadeguate ", ha aggiunto Hussain. "Inoltre, l'industria olivicola pakistana si concentra principalmente su alcune varietà popolari, mentre i mercati internazionali richiedono una gamma più ampia di cultivar.

"Per affrontare questi problemi e raggiungere i livelli attesi, il Pakistan deve investire nella ricerca e sviluppo per migliorare i raccolti e la qualità, migliorare lo sviluppo delle capacità degli agricoltori e i programmi di formazione, sviluppare moderne infrastrutture di lavorazione e stoccaggio, esplorare nuovi mercati e opportunità di esportazione e incoraggiare la adozione di sostenibilità e pratiche agricole di precisione”, ha continuato.

Sono in corso diverse iniziative per affrontare questi problemi, incluso un progetto per promuovere la coltivazione commerciale dell'olivo, finanziato e sostenuto principalmente dal Ministero della sicurezza alimentare e della ricerca nazionale.

Saeed Ur Rahman (a destra) è tra gli specialisti che lavorano per sviluppare l'olivicoltura nel Pakistan nordoccidentale. (Foto: Saeed Ur Rahman)

"Questo ambizioso progetto mira a piantare olivi su 75,000 acri (30,000 ettari) a livello nazionale per raggiungere l'autosufficienza nella produzione di olio d'oliva ", ha affermato. "Inoltre, il governo fornisce un sussidio del 67%, con una quota del 33% per gli agricoltori, per l'acquisto di nuovi alberelli di olivo e per assistere gli agricoltori nell'installazione di sistemi di irrigazione a goccia per gli uliveti.

Hussain ha applaudito il lavoro del Centro di eccellenza per la ricerca e la formazione sull'olivo (Cefort), BARI Chakwal e ARI Tarnab per consigliare olivicoltori e frantoiani locali.

"Inoltre, l'iniziativa prevede l'innesto di oltre tre milioni di olivi selvatici e la formazione di circa 2,800 agricoltori e stakeholder olivicoli ogni anno ", ha affermato.

Hazara è stato al centro di questi sforzi.

"Il governo sta collegando gli agricoltori con fornitori del settore privato per la lavorazione, il valore aggiunto, la commercializzazione e il branding dei prodotti olivicoli ", ha affermato Saeed Ur Rahman, uno specialista di olive con sede a Hazara presso il Pakistan Agriculture Research Council (PARC). "È in corso anche la creazione di unità di trasformazione, con il potenziale di generare occupazione”.

"Ad Hazara e in altre regioni, cinque milioni di olivi selvatici vengono innestati in alberi da frutto produttivi", ha aggiunto.

Hussain ha affermato che la costruzione di un mulino da 200 chilogrammi all'ora a Hazara ha contribuito ad aumentare la produzione e la qualità; altri quattro mulini sono stati costruiti nel Khyber Pakhtunkhwa.

"La resa di 48.5 chilogrammi di olive ammonta a ben 7.5 litri di alta qualità olio extravergine d'oliva", ha detto Hussain.

Gli agronomi stanno aiutando gli agricoltori a innestare olivi selvatici endemici in tutta Hazara. (Foto: Wasim Shahzad)

"La produzione di olio d'oliva ad Hazara è passata da 90 chilogrammi nel 2019 a oltre due tonnellate nel 2022 e 2023, offrendo sostanziali vantaggi finanziari agli agricoltori ", ha aggiunto.

Secondo Saeed, il Pakistan ha prodotto 86 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2022/23, la maggior parte delle quali è stata vergine e l' extra vergine.

"Il paese ha circa sette milioni di ulivi piantati su 25,000 ettari, con la produzione potenziale di questi uliveti già piantati che dovrebbe raggiungere le 1,400 tonnellate all'anno ", ha affermato. "Entro il 2027, si prevede che la produzione supererà le 10,000 tonnellate all’anno”.

"Nell'anno fiscale 2022/23 sono state prodotte circa 110 tonnellate di olio d'oliva e 40 tonnellate di frutta hanno apportato valore aggiunto, generando un'attività economica del valore di 300 milioni di rupie pakistane (990,000 euro)", ha aggiunto Saeed. "Questo sviluppo ha portato alla creazione di posti di lavoro nelle aree rurali povere di risorse, evidenziando l’impatto significativo della coltivazione dell’olivo sull’economia locale”.

Hazara ora contribuisce in modo significativo alla produzione complessiva di olive del Pakistan.

"La regione ha un potenziale sostanziale per incrementare la produzione complessiva di olive del Pakistan, con centinaia di migliaia di alberi Kaho (olivi selvatici) che guidano la prosperità economica e agricola", ha affermato Hussain.

Come risultato dei suoi sforzi per espandere la produzione, i funzionari pakistani ritengono che il paese sarà presto autosufficiente e potrebbe persino avere la capacità di esportare olio d'oliva.

"Il Pakistan è sulla buona strada per diventare un importante esportatore di olio extra vergine di oliva in futuro ", ha affermato Hussain. "Nel 2022, il Paese ha esportato olio d'oliva vergine ed extravergine per un valore di oltre 1.9 milioni di dollari (1.8 milioni di euro) in sette paesi, con la maggior parte delle esportazioni destinate al Mozambico e al Canada.

"Nell'ambito del suo obiettivo strategico ridurre il deficit commerciale, Il Pakistan sta promuovendo attivamente le esportazioni di olio extra vergine di oliva ", ha aggiunto. "Alcune aziende pakistane stanno già esportando nei mercati globali, tra cui Cina e Stati Uniti”.