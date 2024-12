I produttori affrontano con ottimismo i venti contrari del clima e del mercato

Mentre il 2024 volge al termine, Olive Oil Times I risultati dell'indagine Harvest Survey evidenziano un moderato livello di ottimismo tra i produttori.

Nel sondaggio annuale inviato a 4,208 produttori in 30 paesi, agricoltori e mugnai hanno valutato l'anno di raccolto 2024/25 come complessivamente superiore alla media. Tuttavia, gli impatti di cambiamento climatico, la volatilità dei prezzi di mercato, la confusione dei consumatori e le sfide legate al lavoro hanno continuato a rappresentare preoccupazioni critiche.

Tuttavia, i produttori hanno valutato l'attuale raccolto 67 su 100, un miglioramento sostanziale rispetto valutazione dell'anno scorso di 51 e significativamente al di sopra della media dei sei anni precedenti.

Per sottolineare questo punto, quasi il 62 percento degli intervistati ha affermato che il raccolto di quest'anno è stato migliore di quello dell'anno scorso, con agricoltori e mugnai che hanno valutato la quantità con 62, il punteggio più alto. dal 2019e qualità pari a 82, la più alta dal 2021.

Punteggio del raccolto OOT 2024

Come valuteresti nel complesso il raccolto del 2024? (0=terribile, 100=eccellente)

"Dopo due anni difficili, siamo incredibilmente grati per un raccolto di successo", ha affermato Luisa Gamez di Tropicale a Jaén, Spagna. "Questa stagione ha portato con sé delle sfide: la pioggia intempestiva ha minacciato e sconvolto i nostri piani".

"Eppure siamo stati fortunati", ha aggiunto. "Monitorando quotidianamente le condizioni meteorologiche, abbiamo avuto una piccola finestra temporale per la raccolta, assicurandoci un raccolto anticipato nel momento di maturazione delle olive che desideravamo.

Il punteggio di qualità del 2024

Come valuteresti la qualità del raccolto? (0=pessimo, 100=eccellente)

Altri produttori hanno affermato che il raccolto di quest'anno è stato il migliore di sempre e sono ottimisti circa le prospettive per il prossimo.

""Siamo stati molto soddisfatti del raccolto del 2024 qui in Georgia, Stati Uniti", ha affermato Ciriaco Chavez di Fattorie di presse fresche. "Abbiamo iniziato la raccolta all'inizio di settembre e l'abbiamo terminata all'inizio di ottobre. Il raccolto di quest'anno è stato il migliore che abbiamo mai avuto e probabilmente rappresenta il raccolto più grande di sempre in Georgia, e gli alberi sono ben predisposti per un buon raccolto del 2025."

Meglio dell'anno scorso

Il raccolto del 2024 sarà migliore, uguale o peggiore rispetto a quello dell'anno scorso?

I dati del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (il Consiglio oleicolo internazionale non ha ancora pubblicato le sue previsioni ufficiali sul raccolto) indicano che la produzione mondiale di olio d'oliva dovrebbe aumentare fino a 3.1 milioni di tonnellate nel 2024/25.

Nonostante abbiano raggiunto le rese più elevate dal 2021/22, i produttori restano cauti nei confronti delle consuete preoccupazioni aggravate dagli impatti di vasta portata dei conflitti globali e dalle mutevoli realtà geopolitiche.

Le rese dell'olio sono state inferiori alle aspettative in Grecia e altrove in Europa. (Foto: NES Olive Farm)

Le preoccupazioni sul clima restano al centro dell’attenzione

Ancora una volta, il cambiamento climatico è in cima alla lista delle sfide che i produttori devono affrontare: il 58% lo indica come una delle preoccupazioni più importanti.

Uno dei tratti distintivi del cambiamento climatico è stato l'aumento di tempo estremo.

I produttori hanno affermato che in tutto il bacino del Mediterraneo il passaggio improvviso da un'estate calda e secca a un autunno umido e temperato ha ostacolato la raccolta delle olive e, in alcuni casi, ha comportato un minore accumulo di olio nelle olive.

Le principali preoccupazioni dei produttori

Quale delle seguenti ti preoccupa di più?

"Stiamo vivendo un raccolto eccezionale per quanto riguarda la qualità e il volume della frutta, ma stiamo notando un calo drastico delle nostre rese rispetto agli anni precedenti", ha affermato Diamantis Pierrakos del produttore greco Laconico.

"La forte siccità ha avuto ripercussioni sullo sviluppo dell'olio nei nostri frutti", ha aggiunto. "Anche se di recente abbiamo ricevuto la pioggia tanto necessaria, questa sarebbe dovuta arrivare molto prima."

(Foto: Fattoria Bata Tarim)

Nel complesso, il 53 percento degli intervistati ha affermato che i propri raccolti sono stati influenzati dal caldo eccessivo, mentre il 43 percento ha affermato lo stesso della siccità.

"Avevamo molte olive, ma erano di dimensioni molto piccole a causa della siccità, che ha abbassato le rese e in qualche modo ha influenzato la qualità", ha affermato Mehmet Taki di Fattoria Bata Tartim in Turchia.

Il punteggio di rendimento del 2024

Come valuteresti la quantità di olio d'oliva? (0=pessimo, 100=eccellente)

In generale, il 35 percento degli agricoltori e dei frantoiani ha affermato che le cattive condizioni meteorologiche hanno influito sulla loro capacità di produrre olio d'oliva, mentre il 27 percento ha citato come problema le piogge eccessive.

"Il raccolto del 2024 è stato gravemente colpito dalle piogge primaverili eccessive del 2023", ha affermato Fernando Rotondo, di base in Brasile Olivopampa. "La nuova allegagione (2024/25) è inoltre influenzata dalle piogge primaverili e da una nuvola di ceneri [degli incendi] amazzonici nell'ambiente che ha impedito l'impollinazione".

La carenza di manodopera continua ad avere un impatto sul raccolto

Sebbene i produttori abbiano dichiarato che il caldo eccessivo, la siccità, il maltempo e le piogge eccessive sono stati i quattro fattori che hanno avuto il maggiore impatto sui loro raccolti quest'anno, la carenza di manodopera non è stata da meno.

Un quarto degli intervistati ha affermato che la mancanza di manodopera durante la raccolta ha avuto un impatto diretto sulle loro attività, mentre il 35 percento ha citato le difficoltà lavorative tra le proprie preoccupazioni principali.

Trovare abbastanza lavoratori per la raccolta rimane una sfida perenne in California. (Foto: Central Coast Olive Company)

"Man mano che i miei alberi maturano, ottengo raccolti sempre più grandi, ma sono molto preoccupata per la carenza di manodopera in California", ha affermato Beth McCown di Azienda di olio d'oliva della costa centrale.

"Abbiamo bisogno di un programma di lavoro per immigrati che consenta ai lavoratori provenienti da altri paesi di entrare nello Stato e di tornare a casa dopo aver completato il ciclo agricolo", ha aggiunto.

Le migliori sfide

Quale dei seguenti fattori ha influenzato il tuo raccolto quest'anno?

Altri produttori hanno identificato la carenza di manodopera come un problema a due punte. Oltre alla difficoltà di trovare abbastanza persone per raccogliere le olive e trasportarle rapidamente al frantoio, le dinamiche di domanda e offerta hanno fatto sì che i produttori dovessero pagare salari più alti, aumentando i costi di produzione.

""Quest'anno non riesco a trovare abbastanza acquirenti per coprire i miei crescenti costi di produzione", ha affermato Lauren Clancy di Villa le Masse di San Leolino in Italia. "Quando abbiamo iniziato a produrre olio nel 2016, pagavamo 12 € all'ora per il raccolto. Ora paghiamo 20 € all'ora, ma i prezzi all'ingrosso non sono cambiati".

I prezzi di mercato continuano a preoccupare i produttori

Dopo aver raggiunto livelli record nel gennaio 2024, si prevede che i prezzi dell'olio d'oliva all'origine scendere sotto i 5€ al litro all'inizio del 2025.

Questa volatilità e il suo impatto sui consumatori hanno fatto sì che i prezzi di mercato siano diventati una delle preoccupazioni più importanti per il 39% dei produttori, secondi solo ai cambiamenti climatici.

Tropicual è stato tra i tanti produttori andalusi a festeggiare un raccolto abbondante dopo due anni scarsi. (Foto: Tropicual)

Il calo dei prezzi all'origine ha portato alcuni produttori a temere di non riuscire a coprire i costi crescenti.

""La nostra preoccupazione principale è il mercato e i prezzi", ha affermato Taki di Bata Tarim Farm. "I prezzi stanno scendendo come una pietra, scartando l'aumento dei costi. Speriamo che la crescita dei consumi torni con prezzi più bassi".

Altri produttori temono che due anni di prezzi dell’olio d’oliva senza precedenti abbiano cambiato consumatori atteggiamenti interamente.

(Foto: Azienda Agricola Campodonico)

""In un periodo di difficoltà economica, l'alto prezzo dell'olio d'oliva lo rende una merce nella categoria di spesa discrezionale", ha affermato Andrew Lilly di Juno Olives in Nuova Zelanda.

"Con un raccolto scarso e costi di produzione in continuo aumento, fertilizzante, carburante, trasporto, ecc., il costo dell'olio d'oliva potrebbe farci uscire dal mercato", ha aggiunto. "Come settore, abbiamo rendimenti bassi e, di conseguenza, gli ulivi vengono estirpati a favore di altre colture".

Facilità prevista di vendita della produzione di quest'anno

Quanto sarà difficile vendere la produzione di quest'anno? (0=molto difficile, 100=molto facile)

Nonostante le preoccupazioni sui prezzi, i produttori erano molto fiduciosi che vendere la produzione di quest'anno sarebbe stato semplice, valutandola con un punteggio di 72 (dove zero indica molto difficile da vendere e 100 molto facile).

La mancanza di conoscenza da parte dei consumatori danneggia i produttori

Dopo il cambiamento climatico e i prezzi di mercato, il 38 percento dei produttori ha indicato la confusione dei consumatori come una delle sfide più importanti.

Da una terminologia confusa e dalla mancanza di consapevolezza su benefici per la salute dell'olio d'oliva e qualità organolettiche alla dilagante disinformazione, agricoltori e mugnai temono che educazione all'olio d'oliva non sta ancora prendendo piede su larga scala.

(Foto: Natura Ródos Kallas)

""L'educazione dei consumatori è fondamentale per il successo dell'intero settore", ha affermato Paul Durant, di Oregon. Frantoio Durant. "Non solo sugli aspetti ovvi, come ad esempio come utilizzare l'olio d'oliva, i benefici per la salute e come migliora l'esperienza culinaria, ma anche su come viene prodotto, da dove provengono le olive, come si presenta la catena di custodia per le operazioni di frantumazione".

Molti produttori su piccola scala e tradizionali hanno affermato di credere all'ignoranza dei consumatori in merito ai prodotti biologici e di alta qualità olio extravergine d'oliva la produzione è direttamente correlata alla riluttanza a pagare prezzi più elevati.

"C'è grande impegno e successo nella produzione olio d'oliva di alta qualità, ma il consumatore medio considera l'olio d'oliva una merce e non è disposto a pagare il valore effettivo di prodotti raccolti a mano, spremuti a freddo e prodotti da piccoli produttori", ha affermato Zeynep Belger, di origine turca. Zaito.

(Foto: Khalaf Olives)

Altri produttori hanno sottolineato il ritornello comune secondo cui l'olio d'oliva deve seguire le orme del vino per mantenere la redditività e continuare a prosperare.

"L'olio d'oliva, soprattutto quando è extra vergine o biologico, non è molto conosciuto in tutto il mondo", ha affermato Eduardo de Il Casellino in Italia. "Bisognerebbe fare delle campagne per spiegare quanto sia importante l'olio d'oliva per la nostra salute e quanto sia impegnativo e costoso per l'agricoltore produrlo, soprattutto se è biologico".

"Il prezzo deve riflettere tutto questo. Le persone sono pronte a spendere 100 € per una bottiglia di vino, che potrebbe durare solo un giorno, e non 20 € per una bottiglia di olio, che fa molto per la nostra salute", ha aggiunto.

Tariffe e conflitti emergono come nuove preoccupazioni nel 2024

Sebbene il clima, i prezzi e le conoscenze dei consumatori siano preoccupazioni eterne per i produttori, la crescente incertezza geopolitica del 2024 ha portato nuove sfide per agricoltori e mugnai.

L'undici percento degli intervistati ha citato tariffe come tra le loro preoccupazioni più significative, accentuato dalle elezioni dell'ex presidente Donald J. Trump negli Stati Uniti, la cui precedente amministrazione ha implementato due serie di tariffe mirate alle olive da tavola e all'olio d'oliva spagnoli.

Tra le nuove preoccupazioni che i produttori mondiali di olio d'oliva devono affrontare ci sono tariffe doganali e instabilità geopolitica. (Foto: Ptora)

Un ulteriore sette percento ha affermato che tra le loro preoccupazioni principali rientrano disordini e conflitti, che hanno un impatto sul sentiment dei consumatori e sulle catene di fornitura (per non parlare delle persone che li vivono).

"Le minacce più grandi al nostro lavoro sono la carenza di manodopera e la possibilità di un'escalation della guerra tra Russia e Ucraina che sconvolgerà l'intero mercato globale e le catene logistiche", ha affermato Julio Alves di Quinta dos Olmais.

"Il contrabbando dalle zone di conflitto ha macchiato la reputazione” dell’olio d’oliva, ha aggiunto Belger, a proposito del contrabbando di olio d'oliva dalla Siria nordoccidentale, attraverso la Turchia, fino all'Europa, per essere miscelato e rivenduto.

I produttori restano fiduciosi sul futuro

Sebbene i produttori affrontino una serie di sfide che richiedono soluzioni personalizzate e complesse, in genere rimangono ottimisti riguardo al futuro.

Su una scala da zero (nessuna fiducia) a 100 (molta fiducia), i produttori hanno valutato la loro fiducia con un punteggio pari a 72.

Punteggio di fiducia del produttore del 2024

Quanto sei sicuro del futuro della tua attività? (0=non sicuro, 100=molto sicuro)

"L'industria sta crescendo in California e noi facciamo parte di questa ondata con olio extra vergine di oliva di alta qualità", ha affermato Richard Meisler di Fattoria olivicola di San Miguel. "I nostri tour delle fattorie sono raddoppiati. Non vediamo l'ora che arrivi il raccolto dell'anno prossimo per il bel tempo e la quantità."

Altri produttori hanno affermato di sentirsi fiduciosi nel vedere persone nuove, giovani ed energiche entrare nel settore.

"Separatamente, abbiamo notato la spinta imprenditoriale di due giovani fratelli nella nostra città locale che hanno aperto un nuovo piccolo stabilimento di produzione con macchinari all'avanguardia, cercando di rompere con la tradizione e produrre più olio extravergine di oliva di alta qualità", ha affermato Gamez di Tropicual. "Il settore è quindi in continua crescita e attrae giovani talenti.