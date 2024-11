Il raccolto in Grecia incontra problemi precoci

Le grandi speranze dei produttori di olio d'oliva greci per un raccolto robusto nell'anno di raccolto 2024/25

sono stati colpiti dalla prolungata siccità e dalla mancanza di sostanziale piogge autunnali nella Grecia meridionale.

La penisola del Peloponneso, fulcro dell'industria olearia del Paese, ha registrato un clima secco e più caldo del solito per tutto il 2024.

Il cambiamento climatico ha fatto sentire la sua presenza più che mai ora. Questo inverno sarà critico; abbiamo bisogno di un clima freddo e piovoso affinché i nostri alberi sopravvivano. - Maria Sgourou, co-proprietaria, Skoutari Olive Oil

Di conseguenza, la raccolta delle olive è stata posticipata in alcune regioni produttrici della penisola, poiché gli agricoltori aspettano un clima più fresco e umido nella speranza di accumulare più olio d'oliva.

Il clima secco ha avuto effetti significativi sugli ulivi, in particolare in Messenia, nel Peloponneso meridionale, con conseguente scarso accumulo di olio d'oliva.

""In molti casi, nella nostra zona viene danneggiato il 100 percento della produzione", ha affermato in un comunicato l'associazione agricola di Chandrinos della Messenia occidentale. "E la situazione peggiora man mano che la siccità e il caldo continuano".

L'associazione ha inoltre chiesto al governo greco di risarcire gli olivicoltori della zona colpiti.

Un numero sempre maggiore di agricoltori e frantoiani della Messenia, una delle regioni più fertili del Paese per la produzione di olio d'oliva, dovrà far fronte alle conseguenze del clima secco e delle alte temperature di quest'anno.

""Le olive raccolte si rompono in modo irregolare durante il trasporto per la molitura a causa delle alte temperature registrate nella zona negli ultimi sei mesi", ha detto Yiannis Panagopoulos, coltivatore di olive e proprietario di un frantoio della città di Filiatra, sulla costa occidentale della regione. Olive Oil Times.

"Quindi, gli agricoltori locali hanno smesso di raccogliere fino a quando non arriverà il freddo per riportare le olive a temperature normali", ha aggiunto.

Alcuni olivicoltori della regione hanno anche segnalato che i rami degli ulivi tendono a screpolarsi durante la raccolta a causa della mancanza di linfa negli alberi.

Anche nella vicina regione della Laconia, la raccolta è stata interrotta in alcune zone a causa della minima quantità di olio prodotto dalle olive.

Il clima caldo e secco ha avuto ripercussioni anche sulla produzione di olio d'oliva in Acaia, nel Peloponneso occidentale.

""Le olive sono molto sottili e rugose", ha affermato l'agricoltore locale Yiannis Bodiotis. "La raccolta è prevista per iniziare dopo il 15 novembreth, e speriamo in un po' di pioggia fino ad allora. La produzione è scesa del 50 percento, ma non è niente in confronto il raccolto disastroso dell'anno scorso. "

Dall'altra parte del Mar Egeo, sull'isola di Lesbo, terza isola più grande del paese e altra regione greca tradizionalmente produttrice di olio d'oliva, la raccolta e la molitura delle olive sono state temporaneamente sospese in alcune zone.

""Ci aspettavamo che il nostro raccolto di olio d'oliva fosse sei volte più grande rispetto allo scorso anno, simile ai raccolti di 20 anni fa", ha detto l'agricoltore e frantoiano Vasilios Kokkinoforos del villaggio orientale di Moria al canale statale ERT. "Tuttavia, la mancanza di pioggia negli ultimi mesi nella nostra zona ha avuto un impatto notevole sulla quantità di olio d'oliva della stagione".

""L'irrigazione degli ulivi è difficile da realizzare nella nostra zona poiché il terreno della nostra isola è semi-montuoso", ha aggiunto.

A Creta, anche gli ulivi situati nella parte orientale dell'isola risentono notevolmente delle prolungate condizioni di siccità.

""È passato quasi un anno dall'ultima pioggia caduta nella nostra zona", ha affermato Maria Sgourou, comproprietaria del pluripremiato Olio d'oliva Skoutari da Sitia. "I nostri uliveti sono irrigati, ma quest'anno abbiamo dovuto lavorare il doppio per ottenere la qualità che cercavamo nei nostri oli d'oliva".

"Tuttavia, la maggior parte degli ulivi nella nostra zona non sono irrigati e hanno grandi difficoltà a far fronte al clima secco prolungato, nonostante la loro naturale tolleranza alla siccità", ha aggiunto. "La situazione è migliore nella nostra città natale, Kritsa, ma peggiora man mano che ci spostiamo verso il villaggio di Kavoussi, dove gli alberi sono quasi devastati".

"Cambiamento climatico ha fatto sentire la sua presenza più che mai ora", ha osservato Sgourou. "Questo inverno sarà critico: abbiamo bisogno di un clima freddo e piovoso affinché i nostri alberi sopravvivano".

Secondo l'Associazione dei Comuni dell'Olivo di Creta (SEDIK), la situazione è migliore nelle parti occidentali dell'isola, vicino a Chania, dove a settembre è caduta un po' di pioggia.

Tuttavia, nella zona centrale di Creta, le autorità locali di Heraklion hanno annunciato che la resa stagionale dell'olio d'oliva dovrebbe essere inferiore a quanto inizialmente previsto a causa della persistente siccità.

Nel frattempo, la ridotta fruttificazione degli ulivi dovuta alla siccità non è idonea al risarcimento da parte di ELGA, l'organizzazione greca di assicurazione agricola. Gli olivicoltori e i produttori di olio d'oliva di tutto il paese chiedono un emendamento nei regolamenti dell'organizzazione per includere i danni causati dalla siccità.