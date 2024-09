Gli oliveti hanno bisogno di pioggia prima del raccolto in Grecia

Dopo oltre quattro mesi di clima caldo e secco in gran parte della Grecia, gli olivicoltori e i produttori di olio d'oliva indicano la pioggia come il fattore più critico per un raccolto consistente di olio d'oliva nel Paese nella prossima campagna 2024/25.

""La siccità ha colpito l'olivicoltura in tutto il Mediterraneo", ha affermato Yiorgos Kokkinos, presidente dell'associazione dei produttori Nileas della regione di Messenia, nel Peloponneso meridionale.

"Nella nostra zona il meteo è stato più caldo del solito dalla primavera, e non abbiamo visto piogge consistenti per quattro mesi", ha aggiunto Kokkinos. "Abbiamo avuto qualche leggera pioggia qualche giorno fa, ma è stata solo sporadica. In alcune zone, gli ulivi affrontano notevoli problemi a causa delle prolungate condizioni di caldo e siccità".

Abbiamo solo bisogno di un paio di piogge che innaffino gli alberi perché si materializzi un raccolto di olio d'oliva abbondante. Ma se le piogge non arrivano, il raccolto non avverrà in alcune parti della regione. - Yiorgos Kokkinos, presidente, associazione produttori Nileas

Tuttavia, Kokkinos ha affermato che i produttori locali si aspettano un raccolto soddisfacente se le piogge arriveranno in tempo.

""La fruttificazione degli ulivi è andata davvero bene", ha detto. "Abbiamo solo bisogno di un paio di piogge che innaffino gli alberi perché si materializzi un raccolto di olio d'oliva abbondante. Ma se le piogge non arrivano, il raccolto non avverrà in alcune parti della regione".

Le prime stime indicano che la produzione di olio d'oliva nella regione della Messenia dovrebbe aumentare, passando da circa 60,000 tonnellate dell'anno scorso a oltre 40,000 tonnellate.

Vedi anche: Aggiornamenti del raccolto 2024

Quest'estate, le regioni centrali e meridionali della Grecia, dove si trova la maggior parte degli uliveti del Paese, hanno registrato le stesse condizioni climatiche secche a giugno e luglio, caratterizzate dall'assenza di pioggia e rugiada mattutina e da temperature che si sono mantenute tra i 35 e i 40 °C per diversi giorni consecutivi, stressando gli ulivi.

Secondo l'Osservatorio nazionale di Atene, luglio è stato anche il mese più caldo mai registrato nel Paese, superando di 1991 °C la temperatura media dal 2020 al 2.9 e di 2012 °C il precedente luglio più caldo del 0.3.

Secondo le previsioni meteo a lungo termine, c'è anche una probabilità superiore al 60 percento che settembre e ottobre saranno da 1.5 ºC a 2 ºC più caldi del solito in Grecia.

Le stime sulla produzione nazionale di olio d'oliva nel 2024/25 variano notevolmente tra gli esperti del settore, il che indica l'incertezza che domina il settore a causa delle condizioni meteorologiche irregolari.

Tuttavia, con gli ulivi entrati in un '"su base annua" nel loro ciclo naturale di produzione alternata, la maggior parte delle regioni produttrici di olio d'oliva in Grecia sono destinate a riprendersi dopo un precedente cupo raccolto 2023/24.

Secondo Manolis Yiannoulis, presidente dell'Associazione nazionale interprofessionale dell'olio d'oliva (EDOE), la Grecia produrrà probabilmente tra 250,000 e 280,000 tonnellate di olio d'oliva, quasi il doppio della quantità dell'anno scorso.

""Un prerequisito affinché ciò accada è che il clima rimanga favorevole fino al raccolto, che avrà luogo tra circa tre mesi", ha osservato Yiannoulis. "Le alte temperature e la mancanza di pioggia sono sempre motivo di ansia per i produttori.”

Altri esperti hanno detto Olive Oil Times che il prossimo raccolto di olio d'oliva della Grecia si aggirerà verosimilmente intorno alla soglia delle 200,000 tonnellate, con un aumento di oltre il 30 percento rispetto allo scorso anno.

Anche in altre regioni produttrici del Paese la pioggia è un fattore cruciale per un raccolto abbondante.

""Gli ulivi dell'isola hanno avuto una fioritura rigogliosa, quindi abbiamo grandi speranze di una produzione abbondante sia in termini di qualità che di quantità, a patto che piova", ha affermato il produttore e proprietario del frantoio Yiannis Protoulis dell'isola di Lesbo nel Mar Egeo.

pubblicità

pubblicità

Lesbo ospita più di 11 milioni di ulivi, principalmente delle varietà locali Kolovi e Adramytini, che producono il caratteristico olio d'oliva giallognolo dell'isola.

""L'anno scorso, la produzione di olio d'oliva a Lesbo è stata minima", ha detto Protoulis. "Non abbiamo visto un raccolto eccezionale sull'isola dalla stagione 2019/20. Un paio di abbondanti piogge a settembre faranno sì che la produzione di olio d'oliva dell'isola superi le 15,000 tonnellate quest'anno, una cifra che deriva direttamente dai nostri gloriosi anni passati".

Nella Grecia settentrionale, gli olivicoltori della penisola Calcidica hanno raccontato a ERT Notizia di essere stati costretti ad annaffiare i loro ulivi da aprile a causa del clima insolitamente caldo e secco della regione.

Hanno aggiunto che la Calcidica è una popolare meta turistica estiva, che fa sì che turisti e agricoltori competano per la stessa risorsa, e che lo Stato dovrebbe introdurre una regolamentazione per garantire la disponibilità di acqua per scopi agricoli.

Anche a Creta i produttori prevedono quest'anno un raccolto superiore alla media, a patto che gli uliveti dell'isola ricevano un po' di pioggia.

"A parte il 30 percento [degli ulivi dell'isola], che ha avuto problemi fin dalla prima fruttificazione, il restante 60-70 percento si sta sviluppando molto bene e sarà un buon anno se il meteo sarà dalla nostra parte", ha affermato il produttore Michalis Kabitakis di Heraklion.

""Se pioverà un po' ad agosto, gli ulivi cresceranno molto meglio", ha aggiunto. "Altrimenti, il 30 percento che ha già problemi diventerà il 50 percento".

Secondo alcune stime iniziali, la produzione di olio d'oliva a Creta probabilmente supererà le 60,000 tonnellate nel 2024/25, dopo un raccolto deludente nel 2023/24, quando sull'isola erano state prodotte circa 30,000 tonnellate di olio d'oliva.

Tuttavia, in precedenti raccolti a Creta e in altre regioni produttrici, è stato osservato che le benefiche piogge autunnali che aiutano le olive ad aumentare il loro contenuto di olio d'oliva possono talvolta anche favorire la manifestazione di parassiti dell'olivo, in particolare l' mosca di frutta d'oliva.

Tornando al Peloponneso, l'ottimismo è arrivato dalla regione di Ilia della penisola, dove i produttori locali sono fiduciosi in un abbondante raccolto di olio d'oliva quest'anno.

"I nostri alberi sono carichi", ha detto il locale produttore pluripremiato Alessio Karabelas. "La scarsità d'acqua non è un problema, poiché i nostri alberi sono irrigati. Quasi tutti i produttori nei pressi dell'Antica Olimpia si aspettano un raccolto abbondante".

""Le recenti piogge nella nostra zona sono state abbondanti nelle ultime settimane, aiutando notevolmente gli alberi non irrigati, e la mosca della frutta non si vede da nessuna parte", ha concluso. "Sembra che sarà uno dei migliori raccolti che abbiamo mai visto."