I produttori francesi celebrano un finale pluripremiato per un raccolto eccezionale

Gli olivicoltori e i frantoiani francesi si sono uniti per ottenere i premi 14 al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, il secondo totale più alto della contea al più grande concorso mondiale sulla qualità dell'olio d'oliva.

La Francia ha migliorato la sua classifica mondiale da 13th posto nel 2023 al nono nel 2024 nonostante l'invio di sei iscrizioni in meno quest'anno. Complessivamente, 11 produttori si sono uniti per vincere quattro Gold Awards e dieci Silver Awards da 21 film.

Migliora la nostra influenza quando ci avviciniamo a potenziali grossisti e consumatori e rappresenta un voto di fiducia da parte di fonti attendibili, consentendoci di distinguerci dalla concorrenza. - Louisa Sherman, comproprietaria, Domaine de Gerbaud

Notizia dei premi coronati a raccolto eccezionale in Francia. Secondo la Commissione Europea dati, il paese ha prodotto 5,500 tonnellate di olio d'oliva nella campagna 2023/24, un aumento significativo rispetto alle 3,800 tonnellate prodotte nel 2022/23 e il 20% superiore alla media quinquennale.

Sebbene gli agricoltori continuino a impegnarsi nella coltivazione di varietà locali, le iniziative vengono implementate in modo significativo incrementare la produzione con varietà commerciali.

Nonostante il risultato abbondante e pluripremiato del raccolto, i produttori francesi hanno citato il cambiamento climatico come una sfida significativa, con alcuni uliveti che hanno rese abbondanti e altri con una produzione di olive molto bassa.

Indipendentemente dalla resa, quest'anno la qualità complessiva degli oli extra vergini di oliva del paese è elevata a causa delle piogge tempestive e di un'estate secca e soleggiata.

Tra i vincitori di quest'anno c'era Mas des Bories. I produttori, che si concentrano sulla coltivazione e macinazione di varietà autoctone, hanno reagito "gioia immensa" dopo aver saputo del loro Gold Award per un monovarietale Aglandau e del Silver Award per una miscela certificata con Denominazione di Origine Protetta.

Claire De Fina Coutin mostra ai visitatori gli uliveti della sua azienda a Salon-de-Provence. (Foto: Mas des Bories)

La proprietaria Claire De Fina Coutin ha attribuito il successo alla posizione del suo boschetto a Salon-de-Provence.

"Grazie al nostro microclima secco e soleggiato non abbiamo sofferto il caldo estivo”, ha detto in a Intervista di febbraio 2024. "Eravamo protetti dalla nostra posizione nella valle ricca di alberi. E usiamo anche l’irrigazione, quindi questo aiuta. Ma non occorre irrigare tutto l'anno; irrighiamo solo per brevi periodi”.

"Per quanto riguarda il raccolto in sé, non c'è stata molta differenza tra quest'anno e l'anno scorso", ha aggiunto. "Direi che il raccolto di quest'anno è stato forse dal 15 al -% in più rispetto a quello dell'anno scorso".

In contrasto, Dominio di Gerbaud, che ha ottenuto un Gold Award per una miscela biologica DOP, ha dovuto adottare ulteriori precauzioni per proteggersi dagli impatti climatici.

Domaine de Gerbaud ha festeggiato un ritorno vincente nel 2024 NYIOOC. (Foto: Domaine de Gerbaud)

"Questo è sorprendente. Non possiamo smettere di sorridere", ha detto la comproprietaria Louisa Sherman. "A causa della pandemia di Covid-19, ci siamo presi una pausa dalle competizioni e abbiamo lavorato su alcune importanti ristrutturazioni degli alberi mentre nostra figlia guidava un progetto di rebranding. Siamo così entusiasti di vincere questo Gold Award dopo essere stati lontani per alcuni anni”.

Sherman ha citato l'impatto del cambiamento climatico e dell'inflazione come le principali sfide dell'azienda nella produzione di olio d'oliva di qualità pluripremiata.

"Il cambiamento climatico è la nostra sfida più grande”, ha affermato. "Negli ultimi cinque anni abbiamo sofferto una crescente siccità e intensi periodi di caldo, di cui gli ultimi due anni sono stati i peggiori”.

"Il nostro secondo problema significativo è che i costi di produzione continuano ad aumentare, in particolare il costo della manodopera francese”, ha aggiunto Sherman. "Nonostante ciò, il mercato resiste a prezzi più alti e più equi per i produttori e i consumatori sono ancora in gran parte ignoranti sui benefici (gusto e salute) dell’olio extra vergine di oliva di alta qualità.

Tuttavia, ha affermato che vincere premi internazionali di qualità è molto incoraggiante e aiuta ad aumentare la consapevolezza dei professionisti dell'industria alimentare e del pubblico in generale sui produttori di alta qualità.

"Migliora la nostra influenza quando ci avviciniamo a potenziali grossisti e consumatori e rappresenta un voto di fiducia da parte di fonti attendibili, consentendoci di distinguerci dalla concorrenza”, ha affermato Sherman. "Naturalmente, è anche estremamente gratificante per la squadra vincere una competizione internazionale dopo aver lavorato così duramente durante l’anno”.

La Francia è un produttore di olio d'oliva relativamente minore, ma detiene la settima posizione a livello mondiale per quanto riguarda il consumo. Tuttavia, i suoi produttori incontrano ostacoli nell’adattarsi efficacemente alle sfide poste dalla produzione.

La proprietaria Aurélie Sirvent (a destra) ha celebrato il quarto anno consecutivo di successi nella competizione mondiale (Foto: Moulin de la Coquille)

Situato tra Montpellier e Marsiglia, vincitore per la quarta volta Moulin de la Coquille ha ottenuto un Silver Award per una miscela di media intensità.

La proprietaria Aurelie Sirvent afferma che la sfida principale dell'azienda quest'anno è stata la fresatura con nuove attrezzature.

"Quest’anno la sfida più grande è stata il cambiamento nella nostra catena di produzione”, ha affermato. "Abbiamo dovuto adattarci al nostro nuovo strumento di lavoro. Sfortunatamente, non è come un’auto da corsa che possiamo testare prima della competizione”.

"Dobbiamo testare questo strumento dal vivo sulla nostra produzione, ed è meglio non commettere errori per evitare di perdere il duro lavoro di un anno intero”, ha aggiunto.

Secondo Sirvent vincere equivale ad acquisire visibilità. "Significa anche conoscere il parere di giurie composte da esperti che ancora una volta premiano il nostro lavoro e la nostra competenza”, ha affermato.

Dieci degli 11 premi francesi sono andati ai produttori del sud, dove è concentrata la maggior parte della produzione di olio extra vergine di oliva del paese.

Però, i Domaine Petraghje mettere l’isola mediterranea della Corsica sulla mappa mondiale dell’olio d’oliva, vincendo un Silver Award per una delicata Ghjermana di Casinca.

Il proprietario Roger Philippe Maurizi ha salutato il premio come il finale perfetto di un eccellente raccolto in cui l'azienda ha prodotto 4,000 litri di olio extra vergine di oliva dalla varietà di olio endemica.

"Siamo molto contenti di questo premio”, ha detto Maurizi. "La vittoria dimostra ai nostri clienti che il nostro olio d'oliva è di alta qualità e per noi è la prova che stiamo facendo un buon lavoro nel nostro uliveto.