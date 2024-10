Filippo Berio Exec prevede ripresa della produzione, prezzi in calo

Dusan Kaljevic si sente ottimista poiché i raccolti di olive sono promettenti in tutto il bacino del Mediterraneo e si prevede un calo dei prezzi all'origine.

"Stiamo guardando a 3.2, forse 3.3 milioni di tonnellate metriche a livello globale", ha detto il direttore esecutivo di Filippo Berio North America. Olive Oil Times. "È un numero importante."

Si prevede che l'anno di raccolto 2024/25 sarà il primo "raccolto “normale” dal 2021/22, quando la produzione ha raggiunto i 3.4 milioni di tonnellate.

Se dopo i primi due mesi di raccolta verrà confermata la cifra di 3.2 milioni di tonnellate, mi aspetto che il prezzo scenderà sotto i 5 € a gennaio. - Dusan Kaljevic, CEO, Filippo Berio Nord America

Nei due anni di raccolto intermedi, la produzione è scesa rispettivamente a 2.6 e 2.4 milioni di tonnellate; anni consecutivi di elevate temperature primaverili e siccità hanno prodotto i raccolti più bassi degli ultimi dieci anni.

La Spagna è il fulcro della produzione mondiale di olio d'oliva e Kaljevic prevede che la produzione raggiungerà 1.5 milioni di tonnellate, "due volte superiore rispetto agli ultimi due raccolti."

""L'inverno è stato ideale per l'incubazione dell'olio d'oliva", ha affermato, con abbondanti piogge e temperature moderate. "Ciò dovrebbe rappresentare un grande sollievo per l'intero settore".

Oltre alla Spagna, anche i produttori di Turchia e Tunisia prevedono una significativa ripresa della produzione.

Kaljevic stima che la Tunisia produrrà circa 300,000 tonnellate, il 36 percento in più l'anno scorso e 56,000 tonnellate in più rispetto alla media quinquennale.

In Turchia si prevede che la produzione salirà a circa 350,000 tonnellate, superando il rendimento dell'anno scorso di 180,000 tonnellate e del 39 percento in più rispetto alla media quinquennale.

Kaljevic ha attribuito l'aumento della produzione in entrambi i paesi a una combinazione di condizioni meteorologiche migliori rispetto al raccolto precedente, nuovi alberi che entrano in maturità e molti boschetti che entrano in un '"on-year" nel ciclo naturale di alternanza produttiva degli ulivi.

Anni a fasi alterne Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

""Ci sono enormi incentivi e investimenti governativi e sia la Tunisia che la Turchia hanno fatto un lavoro fantastico", ha aggiunto. "I loro ministeri dell’agricoltura sostengono l’industria… Ogni anno, ci sono più investimenti in aziende agricole intensive e superintensive.”

Tuttavia, alcune parti della Tunisia e del vicino Marocco hanno ricevuto precipitazioni eccessive. Di conseguenza, si prevede che la produzione rimarrà al di sotto della media in Marocco.

Kaljevic stima che il secondo produttore di olio d'oliva del Nord Africa ne produrrà tra 100,000 e 120,000 tonnellate, ben al di sotto della media di 160,000 tonnellate.

Insieme al Marocco, Kaljevic ha confermato che la produzione è dovrebbe cadere in Italia, principalmente a causa dei produttori che entrano in un 'fuori stagione e condizioni meteorologiche estreme.

Nel frattempo, la produzione in Grecia è previsto che raddoppi dai minimi dell'anno scorso a una quantità compresa tra 250,000 e 280,000 tonnellate.

I produttori portoghesi prevedono anche una resa migliore, tra 170,000 e 190,000 tonnellate, grazie alle condizioni climatiche favorevoli e ai numerosi alberi che entrano in un 'annuale.'

Secondo Kaljevic, anche la produzione di olio d'oliva in Siria è previsto un rimbalzo, raggiungendo le 140,000 tonnellate.

Filippo Berio acquista l'olio di oliva lampante dai frantoi del nord-ovest del Paese, attualmente occupato dalla Turchia, lo raffina in Italia e lo miscela con olio vergine e olio extravergine d'oliva da vendere come 'puro’ o 'olio d'oliva "extra leggero".

"Certamente, c'è un problema in corso riguardante la sicurezza e la guerra civile, ma il governo sta proteggendo l'agricoltura", ha detto. "Nonostante i problemi economici e la guerra civile, stanno investendo nell'olio d'oliva."

Come risultato della ripresa della produzione, Kaljevic prevede prezzi dell'olio d'oliva all'origine diminuirà entro l'inizio del 2025, man mano che le scorte di olio d'oliva verranno ricostituite rapidamente.

"Se dopo i primi due mesi di raccolta verrà confermato il numero di 3.2 milioni di tonnellate, mi aspetto che il prezzo scenderà sotto i 5 € a gennaio", ha affermato.

In effetti, alcuni contratti di acquisto forward per le prime spedizioni di novembre e dicembre si attestano tra 5 e 6 € al chilogrammo. Altri esperti prevedono che i prezzi scenderanno tra 3 e 4 € al chilogrammo se il raccolto soddisfa le aspettative.

""Non sono sicuro che scenderà sotto i 4 € perché ci vorrà del tempo per adeguare le riserve mondiali; non c'è alcun riporto", ha affermato Kaljevic.

Prevede che parte dell'olio vergine ed extra vergine di oliva ancora in magazzino verrà presto riclassificato a una qualità inferiore e svuotato dai serbatoi man mano che verranno puliti e preparati per il raccolto successivo.

Filippo Berio si rifornisce della maggior parte del suo olio extravergine di oliva da Spagna, Italia e Grecia. Tuttavia, i raccolti scarsi in tutti e tre i paesi negli ultimi anni e la produzione in costante aumento in Portogallo, Tunisia e Turchia hanno portato l'azienda a diversificare la sua strategia di approvvigionamento.

Kaljevic ha aggiunto che l'azienda ha anche iniziato ad acquistare olio extravergine di oliva dall'Argentina e dal Cile per integrare le proprie scorte a metà strada tra i raccolti dell'emisfero settentrionale.

Come molti nel settore dell'olio d'oliva, egli considera cambiamento climatico come una minaccia esistenziale per l'industria.

Pur sottolineando la resilienza degli ulivi, Kaljevic teme che eventi meteorologici estremi e un clima sempre più caldo e secco possano rendere insostenibile l'attività di produzione e vendita dell'olio d'oliva.

""C'è un impatto sul cambiamento climatico", ha affermato Kaljevic. "Il modello sta cambiando. Invece di guardare al ciclo di raccolta dell'olio d'oliva in cinque o dieci anni, ora stiamo guardando a due o tre anni".

Nel medio termine, prevede che alcune regioni olivicole in Europa e California si espandano verso nord. I report dall'Italia mostrano che il numero di uliveti e produttori di olio è in aumento al nord mentre nel sud questi numeri rimangono stabili o diminuiscono.

Kaljevic ritiene che le aziende debbano adattarsi al clima in continua evoluzione studio di nuove cultivar di olivo e il genoma dell'olivo. Ha anche chiesto maggiori investimenti nello sviluppo di nuove tecnologie per aumentare le rese dei frantoi e ottimizzare le pratiche agronomiche.

"Dobbiamo investire nella tecnologia, il che significa microfiltrare l'acqua esattamente nei blocchi e nelle file in cui gli ulivi ne hanno bisogno", ha affermato Kaljevic. "Allo stesso tempo, dobbiamo investire nella piantumazione di nuove cultivar di olivo superintensive”.

A tal fine, Filippo Berio sta studiando 50 diverse cultivar nel suo laboratorio all'aperto in Italia, tra cui alcune non più coltivate a scopo commerciale.

"Otto di questi 50 sono più resilienti contro l' mosca di frutta d'oliva e Xylella fastidiosa", ha detto Kaljevic. "Hanno anche bisogno di meno acqua."

Sebbene Kaljevic trascorra molto tempo a riflettere sul lato dell'offerta del settore dell'olio d'oliva, il suo obiettivo presso Filippo Berio North America è quello di aumentare la penetrazione delle famiglie e il consumo pro capite nel terzo paese più popoloso e nella più grande economia del mondo.

"Quando parliamo degli Stati Uniti, parliamo di un continente e non di un paese", ha affermato. "Un consumatore in Florida o qualcuno nel Dakota del Nord percepisce l'olio d'oliva in modo completamente diverso".

Secondo Kaljevic, il mercato statunitense è particolarmente difficile da penetrare su larga scala a causa delle sue immense dimensioni, dei climi particolari, della notevole disuguaglianza di reddito e della diversità culturale.

""C'è un piano per aumentare la penetrazione nelle famiglie", ha affermato. "Oggi siamo al 45 per cento; 55 famiglie su 100 negli Stati Uniti non usano affatto l'olio d'oliva.

"Il 45 percento delle famiglie che consumano olio d'oliva ha un reddito più alto della media e conosce meglio il prodotto", ha aggiunto Kaljevic. "Questo consumatore statunitense è disposto a pagare leggermente di più rispetto ai consumatori del resto del mondo."

Ritiene che l'aumento dell'offerta, il mantenimento di prezzi equi per clienti e consumatori e l'aumento della domanda attraverso l'istruzione siano essenziali per il successo a lungo termine del settore.

"Dobbiamo rendere questo prodotto più disponibile, più conveniente e più comprensibile per i consumatori di tutto il mondo", ha affermato. "Non c'è modo di aumentare la capacità produttiva senza aumentare la domanda."