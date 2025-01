Gli agricoltori ungheresi fanno progressi nella coltivazione dell'olivo

Con il riscaldamento dell'Europa, gli ulivi hanno iniziato a mettere radici regioni improbabili lontano dalle aree di coltivazione tradizionali attorno al Mediterraneo.

In Ungheria, paese dell'Europa centrale, gli ulivi hanno trovato una dimora fertile sui pendii meridionali che circondano il lago Balaton, una delle principali regioni vinicole del paese e una popolare meta turistica.

Sono riuscito a raccogliere la mia resa più alta quest'anno, 232 chilogrammi, la più alta in Ungheria. Mentre i miei alberi più giovani continuano a crescere, credo che raddoppiare la resa sia realistico. - Csaba Török, coltivatore di olive

""La zona è caratterizzata da un microclima unico ed è incredibilmente pittoresca", ha raccontato Csaba Török, produttore di vino e olio d'oliva locale di 55 anni. Olive Oil Times.

"È circondato dalle colline di Witness, emerse dai resti dell'antico Mare Pannonico, e il terreno qui è ricco di materiale vulcanico", ha aggiunto.

Török ha osservato che, poiché l'Europa meridionale diventa più calda e secca, le aree adatte alla coltivazione dell'olivo si stanno spostando verso nord.

Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Europa è la riscaldamento più rapido continente. Eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore e la siccità, sono destinate a peggiorare.

Negli ultimi due decenni, anche l'Ungheria meridionale ha sperimentato inverni più miti ed estati più calde. La ricerca scientifica ha anche scoperto che la temperatura dell'acqua superficiale del lago Balaton è aumentata di quasi 2 ºC dal 2000.

Török iniziò a coltivare ulivi con le sue uve Sangiovese per dimostrare che i suoi detrattori si sbagliavano. (Foto: Csaba Török)

Török ha fondato il suo vigneto e la sua cantina a Szent Gyorgy Hill circa 20 anni fa. Qualche anno dopo, ha piantato i suoi primi tre ulivi accanto alle sue viti per dimostrare che la coltivazione dell'olivo era fattibile nella zona.

""Quando sono arrivato qui, ho piantato varietà di uva rossa, in particolare Sangiovese", ha detto Török.

"All'epoca, questa zona era considerata adatta principalmente alle varietà di uva bianca e in molti mi dissero che queste viti non sarebbero mai sopravvissute in questo clima".

"Ma ho dimostrato che si sbagliavano", ha aggiunto. "Per dimostrare ulteriormente che avevo fatto la scelta giusta, ho piantato anche degli ulivi, poiché il Sangiovese viene spesso coltivato insieme agli ulivi".

Trovare le varietà di olivo più adatte da piantare è stato un viaggio per Török, che alla fine è riuscito a coltivare l'olivo attraverso tentativi ed errori.

"Nel mio primo tentativo, 200 giovani alberi di Leccino, che allora avevano 15 anni, si sono congelati durante l'inverno: una lezione costosa", ha detto. "Ma ho ricominciato e lo stato attuale della mia piantagione ha preso forma negli ultimi otto-dieci anni. Ho preso decisioni più consapevoli e ho imparato molto su questi alberi lungo il cammino".

Il vigneto e l'uliveto di Török si estendono su sei ettari e comprendono oltre 60 ulivi di diverse varietà, tra cui la Picual e l'Arbequina spagnole, l'Aglando francese e il Mouflal e il Leccino italiano.

Csaba Török con le sue olive raccolte (Foto: Török)

Il boschetto contiene anche tre cultivar di ulivo autoctone dei Balcani: Oblica e Bjelica dalla Croazia e Carolea dalla Slovenia. Circa una dozzina degli ulivi che Török coltiva hanno un'età compresa tra 50 e 400 anni, mentre gli altri hanno 10 anni.

Nel 2020, Török è diventato il primo in Ungheria a produrre olio d'oliva da olive raccolte localmente. Quest'anno di raccolto, ha ottenuto la sua resa più abbondante.

""Quest'anno sono riuscito a raccogliere la mia resa più alta, 232 chilogrammi, la più alta in Ungheria", ha affermato. "Man mano che i miei alberi più giovani continuano a crescere, credo che raddoppiare la resa sia realistico".

Sebbene il clima nella zona stia diventando più mite, le temperature invernali spesso scendono sotto lo zero, il che rappresenta una sfida significativa per Török.

""Il problema più grande è il freddo invernale", ha detto. "Nella mia tenuta, la temperatura più bassa registrata negli ultimi 15 anni è stata di -14.7 ºC, e anche in quel caso è durata solo un'ora. In genere, non scende sotto i -10 ºC."

""Credo che i siti migliori per la coltivazione dell'uva, ovvero quelli con l'angolazione, l'orientamento, l'elevazione e altri fattori ideali, siano anche i più adatti per la coltivazione delle olive, garantendo una produzione di frutta costante anno dopo anno", ha aggiunto.

A seconda della varietà, gli ulivi possono tollerare temperature basse fino a – 12 ºC. Tuttavia, l'esposizione prolungata a temperature di congelamento inferiori a – 7 ºC può danneggiarli seriamente.

Török ha anche osservato che negli ultimi tre anni molti agricoltori nei pressi del lago Balaton hanno iniziato a coltivare ulivi, anche se alcuni di essi hanno solo scopo decorativo.

""Mi sento come se fossi stato io ad accendere la luce verde", ha detto. "Tuttavia, molti di coloro che coltivano ulivi mancano di conoscenze professionali. Piantano ulivi semplicemente perché li amano, non perché vogliono guadagnarsi da vivere con essi.”

L'olivicoltura si è estesa a più regioni dell'Ungheria meridionale. A sud-est del lago Balaton, vicino a Pécs, il giardiniere e agricoltore Gabor Stix coltiva ulivi da quasi due decenni.

Gabor Stix con i visitatori nel suo uliveto (Foto: Gabor Stix tramite Facebook)

"[Gli ulivi] sono tra le piante più grate con cui ho avuto a che fare finora", ha detto Stix alla pubblicazione online ungherese Zöld Hang. "Abbiamo un terreno argilloso, che si adatta perfettamente a loro. Anche le loro esigenze idriche non sono particolari; noi riceviamo tutta l'acqua di cui hanno bisogno."

Gli ulivi di Stix sono destinati principalmente alla vendita e lui conta di venderli tutti entro marzo. Produce anche piccole quantità di olio d'oliva localmente, utilizzando un frantoio a martelli per schiacciare le olive e una pressa per estrarre l'olio dalla polpa delle olive.

Stix attribuisce la resistenza degli ulivi che coltiva e vende alla loro riproduzione locale e all'adattamento dei giovani alberi alle condizioni climatiche locali.

"Funziona perché vendiamo le piante che produciamo noi stessi", ha affermato. "L'acclimatamento è importante perché gli alberi imparano quanto freddo ha fatto l'anno precedente e si sviluppano di conseguenza l'anno successivo."

"Finora in Ungheria non è stato prodotto molto petrolio, ma la modesta quantità è di ottima qualità", ha aggiunto Stix. "Il prezzo di un litro di olio d'oliva prodotto in Ungheria si aggira intorno ai 45,000-50,000 fiorini [circa 109-121 euro]. Sembra incredibile, ma la gente lo compra ancora."

""Abbiamo già piantagioni più grandi nel nostro Paese", ha concluso. "Penso che avere queste opportunità qui in Ungheria sia un grande vantaggio".