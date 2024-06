Gli agricoltori in Grecia testimoniano gli impatti del cambiamento climatico dopo un raccolto storicamente basso

Quest'anno il settore greco dell'olio d'oliva è stato messo alla prova al limite, con il paese che ha ceduto produzione ai minimi storici di meno di 150,000 tonnellate di olio d'oliva a causa delle condizioni meteorologiche avverse e degli ulivi che entrano in un 'fuori anno' nella maggior parte delle regioni produttrici del paese.

Alcuni dei 56 Premiati i produttori greci al Concorso Mondiale di quest'anno sento ancora le scosse di assestamento del raccolto impegnativo.

Anche se potremmo non avere un controllo diretto sul cambiamento climatico e sulle condizioni più calde ad esso associate, abbiamo la capacità di apportare modifiche all’interno dei nostri uliveti per mitigare alcuni dei suoi effetti. - Diamantis Pierrakos, Laconiko

"Quest'anno ci siamo resi conto che la coltivazione degli ulivi non è più praticabile ", ha affermato Apostolos Porsanidis, il proprietario di Dr. Kavvadia, un concorrente di ritorno dall'isola ionica di Corfù. "Dobbiamo evolverci con le sfide che il cambiamento climatico comporta”.

Il produttore ha guadagnato un Silver Award al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition per un monovarietale medio della varietà locale Lianelia.

Vedi anche: I migliori oli extra vergini di oliva dalla Grecia

"L'allegagione è stata minima e il mosca di frutta d'oliva ha avuto un pesante tributo sulle olive ", ha detto Porsanidis. "Abbiamo lavorato duramente per produrre il nostro olio d'oliva e quest'anno siamo stati lieti di ricevere un Silver Award. IL NYIOOC è sempre stato il luogo ideale per presentare il nostro olio d'oliva a un numero sempre maggiore di consumatori provenienti da tutto il mondo.

Le parole di Porsanidis furono riprese da Vlasios Nisiotis di Rafteli Protouli di Lesbo, il quale ha affermato che l'azienda ha vinto il Gold Award all'edizione 2024 NYIOOC garantisce la favorevole accoglienza del marchio aziendale all'estero.

"Presentando al concorso il nostro Aegean Gold IGP Lesvos, abbiamo voluto confermare che stiamo continuando sulla strada della qualità che seguiamo da anni", ha affermato Nisiotis.

Ha notato, tuttavia, che il cambiamento climatico ha lasciato il segno sul triste raccolto che Lesbo ha sperimentato quest’anno.

"Il raccolto 2023/24 è stato uno dei peggiori degli ultimi 20 anni”, ha affermato. "La coltivazione dell'olivo è stata colpita più duramente che mai con volumi di produzione bassi senza precedenti a causa dei cambiamenti climatici.

"La bassa resa di olio d'oliva e la carenza d'acqua che affrontiamo regolarmente sull'isola potrebbero significare che è giunto il momento per noi persone di affrontare tutti i danni che abbiamo causato al pianeta per anni ", ha aggiunto Nisiotis.

Ha osservato che il raccolto 2024/25 sembra promettente per ora. "Speriamo in un raccolto abbondante il prossimo anno. Tutti i segnali sono incoraggianti”, ha detto Nisiotis. "Tuttavia, c’è ancora una maratona da correre prima dell’inizio della raccolta e tutto può succedere”.

Nisiotis ha attribuito il raccolto storicamente basso sull’isola di Lesbo agli impatti del cambiamento climatico. (Foto: Rafteli Protouli)

Agriston, un altro produttore pluripremiato a metà strada tra Salonicco e Kavala, ha rappresentato i produttori della Grecia settentrionale al Concorso Mondiale, ottenendo un Silver Award per un monovarietale medio dalle olive Calcidiche.

Il proprietario Vangelis Chrysafoudis ritiene che l'olio d'oliva confezionato sia la via da seguire per i produttori greci.

"Quando vendi all'ingrosso, sei al misericordia degli italiani, "Ha detto. "Se lo vendi confezionato, almeno controlli il tuo gioco.

L'azienda esporta il suo olio d'oliva di marca in numerosi paesi, tra cui Svezia, Francia, Canada, Stati Uniti e Germania. Tuttavia, il magro rendimento dello scorso anno ha indotto Chrysafoudis a riconsiderare la sua strategia.

"Due anni fa abbiamo prodotto 500 tonnellate di petrolio e l’anno scorso 70”, ha detto. "La ridotta produzione ha infranto i miei sogni. Avrei potuto aprire molte più porte se avessi avuto più olio d'oliva. Ma non tornerò a vendere a 1.50 euro al chilo. Me la caverò.»

pubblicità

pubblicità

Athanasios Molasiotis, professore di agronomia all'Università Aristotele di Salonicco, ha affermato che temperature più elevate del solito, attribuite ai cambiamenti climatici, stanno influenzando il settore dell'olio d'oliva greco in diversi modi.

Ha aggiunto che le alte temperature si verificano soprattutto in estate, esaurendo gli ulivi.

"Un altro problema è quello che sta vivendo la Grecia centrale e soprattutto settentrionale: la alte temperature invernali", ha detto Molasiotis. Gli ulivi devono ricevere temperature abbastanza basse in inverno per una forte fioritura e fruttificazione.

"Tuttavia, [la ridotta fruttificazione] degli ulivi non deve intimidirci", ha aggiunto. "Gli ulivi hanno 'su "e 'anni lontani", mostrando una fruttificazione parziale o addirittura infruttuosa dopo un anno di intensa fruttificazione. Da un lato ci sono i fattori climatici che influenzano la fruttificazione e dall'altro gli ulivi per natura non danno frutti in modo costante.

Diamantis Pierrakos di Laconico, un pluripremiato produttore della penisola del Peloponneso, ha affermato che è necessario un approccio mirato per controbilanciare l'impatto del cambiamento climatico sugli uliveti e sugli alberi.

"Anche se potremmo non avere un controllo diretto sul cambiamento climatico e sulle condizioni più calde ad esso associate, abbiamo la capacità di apportare modifiche all'interno dei nostri uliveti per mitigare alcuni dei suoi effetti ", ha affermato.

"I nostri uliveti, situati lungo la costa meridionale del Peloponneso, devono affrontare sfide come la scarsa nutrizione del suolo e la bassa ritenzione idrica dovuta al terreno sabbioso", ha aggiunto Piuerrakos.

"La nostra strategia si è concentrata sul miglioramento e sul rafforzamento delle condizioni del suolo per aumentare la resilienza dei nostri ulivi contro il cambiamento climatico ", ha spiegato. "Rafforzando il nostro suolo e gli alberi, abbiamo osservato miglioramenti significativi e una maggiore resilienza nei nostri oliveti”.

Laconiko ha ottenuto quattro premi (due d'oro e due d'argento) al Concorso Mondiale di quest'anno, portando il suo totale a 21 premi e stabilendo la sua posizione come il produttore greco più premiato nel Olive Oil Times Classifica mondiale.

"Portiamo i premi di quest'anno con orgoglio”, ha detto Pierrakos. “ Dal momento che è stata la nostra vendemmia più impegnativa fino ad oggi, con a carenza di lavoratori e continui ritardi durante la raccolta, il fatto che siamo riusciti a farci riconoscere ancora una volta la dice lunga sul nostro impegno per la qualità."