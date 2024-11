Il produttore di Mendozan Zuccardi difende la varietà locale di Arauco sul palco del Mondo

Il famiglia Zuccardi ha come missione quella di promuovere la varietà autoctona argentina Arauco in patria e all'estero.

Giunti alla terza generazione, i viticoltori hanno iniziato a produrre olio d'oliva 20 anni fa ai piedi della Cordigliera delle Ande, nel dipartimento di Maipú, nella provincia di Mendoza, e sono già diventati un punto di riferimento per la regione.

""Abbiamo scelto di iniziare a produrre oli da questa varietà 20 anni fa per il suo potenziale qualitativo molto elevato", ha affermato Miguel Zuccardi, che gestisce le attività di produzione di olio d'oliva dell'azienda.

"Sebbene si tratti di una varietà destinata principalmente alla produzione di olive da tavola, l'abbiamo scelta fin dall'inizio del nostro progetto", ha aggiunto. "Non tutti conoscono la storia di questa varietà, introdotta in Sud America intorno al 1550 e attualmente non presente nel bacino del Mediterraneo, sua area di origine.”

L'Arauco monovarietale è un olio decisamente amaro con note di aromi e sapori freschi e verdi.

"È una varietà a maturazione tardiva e presenta generalmente un elevato livello di polifenoli,” ha detto Zuccardi. "E il profilo aromatico ricorda sempre il pomodoro, la foglia di pomodoro e l'erba tagliata."

Tuttavia, la spremitura delle olive fino a ottenere una pasta relativamente impegnativa determina una resa in olio inferiore rispetto a molte varietà commerciali.

Sebbene la varietà Arauco presenti sfide uniche, Zuccardi ha affermato che l'olio d'oliva risultante vale il lavoro extra. (Foto: Familia Zuccardi)

""È una varietà con una resa industriale inferiore, e ci sono varietà che hanno prestazioni migliori di Arauco", ha affermato Zuccardi. "Bisogna sempre lavorare con il decanter un po' più lentamente per ottenere una buona estrazione. Dipende anche molto dalla gestione dell'umidità dell'anno al momento del raccolto."

"Tuttavia, è una varietà che funziona nel mulino", ha aggiunto. "Tenete presente che se si trattasse di una varietà non agronomicamente valida, non sarebbe stata mantenuta nella regione per più di 400 anni".

Negli ultimi 20 anni, Familia Zuccardi ha piantato 60 ettari di Auraco e 260 ettari di Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa e Korneiki; tutti piantati in modo tradizionale o a media densità.

""Per ora non stiamo coltivando a livello superintensivo", ha confermato Zuccardi. "Stiamo cercando varietà che ci diano una differenza qualitativa, che è ciò che più ci interessa."

In effetti, quella differenza qualitativa è emersa nel 2024 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva, dove Familia Zuccardi ha vinto il Gold Award per il suo substrato organico monovarietale Arauco presentato dal identificatore prolifico di produttori di qualità Manicaretti importatori alimentari italiani.

"Siamo molto felici di aver ottenuto questo riconoscimento a NYIOOC,” ha detto Zuccardi. "Crediamo che sia una buona idea portare gli oli della nostra regione a questa prestigiosa competizione e far conoscere la nostra varietà Arauco."

Il premio è arrivato subito dopo un raccolto impegnativo a Mendoza e nel resto dell'Argentina.

Zuccardi prevede una ripresa della produzione dopo la deludente vendemmia 2024. (Foto: Familia Zuccardi)

""Il raccolto a Mendoza è stato piuttosto scarso nel 2024", ha confermato Zuccardi. "Principalmente a causa di alcune gelate nel giugno 2023 [che hanno danneggiato gli alberi quando erano prossimi alla fioritura] e alle fluttuazioni nella produzione di olive."

Familia Zuccardi inizia la vendemmia in anticipo, iniziando con la Genovesa nella seconda settimana di marzo e proseguendo con le altre varietà, per concludere prima dell'inizio di giugno.

""Qui a Mendoza, che è un deserto d'alta quota, il verificarsi di gelate è sempre un rischio, quindi è necessario effettuare raccolti precoci", ha affermato Zuccardi.

Guardando al 2025, Zuccardi prevede una ripresa della produzione dovuta all'abbondante fioritura negli uliveti e alle abbondanti nevicate in montagna durante l'inverno (da giugno ad agosto nell'emisfero australe).

"La primavera è iniziata con una fioritura più abbondante che speriamo possa dare i suoi frutti", ha affermato. "Fortunatamente, abbiamo avuto un inverno con buone nevicate sulle Ande, il che è decisivo per la disponibilità di acqua e la ricarica delle falde acquifere in una regione desertica come Mendoza".

"D'altro canto, le condizioni desertiche della nostra regione ci consentono di realizzare un'agricoltura biologica certificata sul 100 percento della superficie che coltiviamo", ha aggiunto Zuccardi.

Mendoza ha un clima arido e riceve circa 300 millilitri di precipitazioni all'anno. Tuttavia, Zuccardi ha detto di aver notato una diminuzione dei manti nevosi sulle Ande nel corso degli anni, il che significa meno deflusso in estate per ricaricare la falda acquifera sotterranea su cui si trovano gli uliveti.

Questo impatto apparente di cambiamento climatico e l'aumento dei costi dell'elettricità dovuto ai recenti riforme governative ha reso la gestione dell'irrigazione una parte essenziale dell'attività.

Miguel Zuccardi è entrato a far parte dell'azienda di famiglia 20 anni fa e ora gestisce il segmento dell'olio d'oliva. (Foto: Familia Zuccardi)

""La gestione dell'irrigazione è fondamentale", ha affermato. "Se si guarda al trend degli ultimi 15 anni, abbiamo avuto una diminuzione delle nevicate nella catena montuosa. Quest'anno, fortunatamente, è stato un anno normale con nevicate migliori".

Un'altra sfida è stata l'inflazione persistente dell'Argentina, che ha eroso il potere d'acquisto dei consumatori nel corso degli anni. Tuttavia, Zuccardi ha affermato che l'Argentina rimane il mercato principale dell'azienda.

"Il nostro mercato principale oggi è l'Argentina perché la distribuzione del nostro vino ci consente di raggiungere diversi canali di marketing, sfruttando la nostra struttura commerciale", ha affermato. Infatti, ristoranti e bar in tutta Buenos Aires offrono oli d'oliva Familia Zuccardi ai clienti.

Sebbene il mercato locale resti il ​​focus principale dell'azienda, Familia Zuccardi esporta anche in Brasile, Cina, Giappone e Stati Uniti (tramite Manicaretti).

""Il Brasile è il nostro principale mercato potenziale", ha affermato Zuccardi. "È un mercato importante con molta vicinanza culturale."

"La nostra quota di mercato negli Stati Uniti è ancora molto piccola, ma sappiamo che vincere premi aiuta a promuovere i nostri oli e le nostre vendite", ha aggiunto.

L'importante offerta turistica di Familia Zuccardi ha contribuito a creare una clientela fedele in Brasile, dove sono disponibili voli diretti da San Paolo a Mendoza.

Il turismo a Mendoza ha fatto conoscere a innumerevoli argentini e brasiliani la varietà Arauco e altre. (Foto: Familia Zuccardi)

""Mendoza ha un'industria del turismo enogastronomico che è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni", ha affermato Zuccardi. "Riceviamo molti visitatori dal Brasile e questo consente a molte persone che visitano Mendoza dal Brasile di apprezzare e comprendere la qualità dell'olio d'oliva qui."

Le principali offerte turistiche della famiglia includono tre ristoranti, tra cui il Pan y Oliva ("Pane e Oliva") incentrato sull'olio d'oliva. Zuccardi ha affermato che l'azienda riceve complessivamente 90,000 visitatori all'anno.

"Organizziamo anche corsi di cucina e, se venite durante la stagione del raccolto, potete preparare la vostra miscela di olio d'oliva", ha detto. "Ci sono anche programmi in cui è possibile fare un giro in bicicletta attraverso l'uliveto."

Mentre molti produttori del Paese hanno abbandonato il mercato interno, concentrandosi invece sulle esportazioni verso gli Stati Uniti e l'Europa, Zuccardi ritiene che in Argentina ci sia un potenziale latente.

""Il mercato dell'olio d'oliva di qualità è in crescita", ha affermato. "Nella misura in cui le persone comprendono la qualità, capiscono che per olio extravergine d'oliva per essere buono per la loro salute, deve anche essere di alta qualità. Deve essere fresco. Questo sta generando un mercato in crescita."

"Per me il mercato è entusiasmante", ha concluso Zuccardi. "L'Argentina è ancora piccola, ma i consumatori sono interessati a conoscere l'olio d'oliva."