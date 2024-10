La produzione di olio d'oliva nell'Unione Europea è destinata a crescere di un terzo

Le ultime proiezioni della Commissione europea suggeriscono che l'anno di raccolto 2024/25 sarà ritorno a rendimenti più tipici dopo due anni difficili.

Secondo il rapporto agricolo recentemente pubblicato da Bruxelles prospettive a breve termine, si prevede che la produzione di olio d'oliva in tutta l'Unione Europea aumenterà del 32 percento rispetto alla scorsa stagione.

Questo aumento porterà la resa totale stimata per la prossima stagione a due milioni di tonnellate. Al contrario, nel 2023/24 la produzione è scesa a 1.53 milioni di tonnellate, con 1.39 milioni di tonnellate registrate nel 2022/23.

La Spagna dovrebbe dare il contributo più significativo, con una resa prevista di 1.3 milioni di tonnellate, anche se gli esperti del paese affermano che la produzione potrebbe arrivare fino a 1.45 milioni di tonnellate.

Nel frattempo, il Portogallo e Grecia si prevede che aumenteranno la produzione di olio d'oliva.

Al contrario, si prevede che l’Italia affronterà una significativa flessione, con una produzione prevista a scendere di un terzo.

I livelli di stock iniziali per il 2023/24 sono scesi a 410,000 tonnellate, in calo rispetto alle 671,000 tonnellate dell'anno precedente. Con l'inizio della nuova stagione, i livelli di stock sono scesi a 350,000 tonnellate.

Ciononostante, l'UE prevede che le scorte torneranno a superare le 600,000 tonnellate entro la fine della stagione, allineandosi ai livelli medi storici.

È probabile che l'aumento previsto della disponibilità di olio d'oliva influenzi i prezzi.

I prezzi dell'olio d'oliva sono diminuiti solo leggermente dal picco raggiunto nel gennaio 2024, riflettendo le aspettative di un raccolto abbondante.

Per esempio, secondo il Dipartimento per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dell'UE, olio extravergine d'oliva i prezzi in Spagna sono scesi da 9.03 € al chilo a 7.43 €.

Tuttavia, si tratta di un prezzo nettamente superiore alla media quinquennale di 5.05 € al chilogrammo.

I prezzi elevati hanno avuto un impatto anche sulle esportazioni. Le esportazioni di olio d'oliva dell'UE hanno iniziato a declino nel 2022/23, mostrando solo lievi segnali di ripresa entro la fine del 2023.

Tra ottobre 2023 e luglio 2024, le esportazioni sono diminuite dell'1.3 percento rispetto alla stagione precedente e del 26 percento in meno rispetto al 2021/22. Tuttavia, si prevede un aumento delle esportazioni del - percento per la nuova stagione.

Si prevede invece che le importazioni diminuiranno del sette per cento.

Nonostante ciò, rese solide e prezzi competitivi in ​​Tunisia e Turchia potrebbero modificare le prospettive con l'avanzare della stagione. Nell'ultima stagione, le importazioni di olio d'oliva dall'UE sono aumentate del 30 percento, con il 62 percento proveniente dalla Tunisia e il 14 percento dalla Turchia.

Il rapporto sulle prospettive a breve termine ha inoltre evidenziato una notevole incertezza nel mercato, in particolare per quanto riguarda il tasso di calo dei prezzi e il suo effetto sui consumatori.

Alcuni consumatori hanno ridotto l'uso dell'olio d'oliva o hanno smesso del tutto di acquistarlo a causa dei prezzi elevati.

Secondo l'UE, con i prezzi ancora elevati, si prevede che il consumo di olio d'oliva diminuirà ulteriormente dell'23%, attestandosi al 2021% in meno rispetto al 22/-.

Tuttavia, se i prezzi all'origine continueranno a scendere e tali riduzioni saranno trasferite ai consumatori, il consumo complessivo nell'UE potrebbe riprendersi fino al sette per cento.

Unione Europea dati mostrano che il consumo in Spagna, Italia, Portogallo e Grecia potrebbe raggiungere quasi le 987,000 tonnellate nel 2024/25, rispetto alle 923,000 tonnellate della stagione precedente.