Gli olivicoltori albanesi sono in difficoltà a causa dell'emigrazione e delle infrastrutture inadeguate.

La partenza in massa dei giovani albanesi in cerca di migliori opportunità ha portato all'invecchiamento della forza lavoro nel settore agricolo.

Questa carenza di manodopera è particolarmente dannosa per l'olivicoltura. A causa della proprietà terriera storicamente frammentata dell'Albania e del terreno scosceso nella regione olivicola del paese, la piantagione, la potatura e la raccolta vengono solitamente eseguite manualmente.

Dobbiamo usare i muli (per trasportare le olive), come nel Medioevo. Altrimenti, possiamo pagare un veicolo fuoristrada per portare le olive al frantoio, ma è costoso. - Ysteak Molitaj, olivicoltore albanese

In Albania crescono circa 12 milioni di ulivi, soprattutto lungo la costa e nella regione interna di Berat, dove le olive e altri frutti sono essenziali per l'economia locale.

Secondo i dati demografici del censimento, la popolazione albanese è scesa da 2.8 milioni nel 2011 a 2.4 milioni nel 2023, con le zone rurali più colpite.

""Non ci sono più giovani qui; se ne sono già andati tutti", ha detto a Balkan Insight Ysteak Molitaj, un coltivatore di olive di Molishte.

Molitaj ha chiamato suo figlio, che vive in Grecia, perché tornasse a casa e lo aiutasse con il raccolto, ma molti altri agricoltori non riescono a raccogliere tutti i loro alberi.

Meno Besimaj dell'Agricultural Technology Transfer Center di Valona ha affermato che l'esodo rurale ha aumentato i costi di produzione degli agricoltori. Di conseguenza, i prezzi dell'olio d'oliva all'origine sono aumentati da $ 5 a $ 6 (€ 4.6 a € 5.5) al litro nel 2023 a $ 8 a $ 10 (€ 7.7 a € 9.6) nel 2024.

""La carenza di manodopera ha fatto sì che anche il valore di una giornata lavorativa sia aumentato", ha detto Besimaj a una conferenza di olivicoltori e frantoiani.

"Circa il 30 percento del costo della produzione delle olive è costituito solo dalla raccolta", ha aggiunto, "anche se la raccolta delle olive sta diventando meccanizzata, poiché ormai ci sono molti scuotitori per olive alimentati a batteria, elettrici o a gasolio e a sebze yağıa.”

Una delle cause dell'esodo dalle campagne è la scarsa infrastrutturazione delle zone rurali.

Mentre alcuni investitori nel settore olivicolo albanese, tra cui Andrew Strong di The Illyrian Press, insistono sul fatto che l'infrastruttura è migliorata negli ultimi 20 anni, gli agricoltori locali ritengono che sia necessario molto più lavoro.

Molte strade rurali sterrate sono in pessime condizioni, il che rende più difficile assumere manodopera per la raccolta, acquistare i prodotti necessari, come le bottiglie, e trasportare l'olio d'oliva in bottiglia ai mercati e ai distributori.

"Dobbiamo usare i muli, come nel Medioevo", ha detto Molitaj. "Altrimenti potremmo pagare un veicolo fuoristrada per portare le olive al frantoio, ma è costoso".

Secondo la Mondo Bank, il 49 percento dei produttori rurali ha individuato nell'inadeguatezza dei trasporti, in particolare nell'assenza di strade adatte a tutte le condizioni atmosferiche, la sfida più significativa.

Inoltre, la mancanza di strutture di stoccaggio moderne provoca deterioramento e spreco. Mentre i recenti investimenti governativi in ​​stabilimenti moderni hanno contribuito a spostare l'ago della bilancia, c'è una certa preoccupazione che programmi di formazione adeguati non li abbiano accompagnati.

Adhurim Lazaj, specialista dell'olio d'oliva, ha affermato che gli agricoltori albanesi devono migliorare la qualità e concentrarsi sulle esportazioni confezionate singolarmente anziché sulle tradizionali esportazioni all'ingrosso.

"Per ottenere la massima qualità, dobbiamo raccogliere in tempo", ha affermato durante la stessa conferenza. "Se conserviamo le quantità di olive raccolte per giorni, inizia la decomposizione, ed è qui che l'olio inizia a rovinarsi."

Gli sforzi per modernizzare il settore dell'olio d'oliva del Paese fanno parte di un piano strategico nazionale per incrementare la coltivazione dell'olivo e ampliare le esportazioni.

Secondo i dati del Consiglio oleicolo internazionale, si prevede che l'Albania produrrà la quantità record di 30,000 tonnellate nella campagna 2024/25.

""Quest'anno si prevedono oltre 120,000 tonnellate di olive, il che significa che quelle convertite aumenteranno la produzione di olio, anche se la resa dell'olio non è alta come quella dell'anno scorso a causa delle fluttuazioni di temperatura e dello stress che gli ulivi hanno subito a causa della siccità", ha affermato Besimaj.

""La capacità produttiva quest'anno è buona e tutte le fabbriche sono a piena capacità", ha aggiunto.

Lo ha detto Mivan Peci, consulente Olive Oil Times in un Intervista del 2024 che l'Albania ha prodotto una media annuale di 20,670 tonnellate di olio d'oliva tra il 2021/22 e il 2023/24. Prima del 2020/21, la produzione annuale oscillava tra le 10,000 e le 13,000 tonnellate.

Nonostante la produzione abbia seguito un trend in crescita, le esportazioni non hanno seguito l'esempio. Secondo i dati doganali riportati da Gazeta Tema, l'Albania ha esportato 2,400 tonnellate di olio d'oliva nei primi nove mesi del 2024, con un calo del 60 percento rispetto allo stesso periodo del 2023.

Dopo i raccolti scarsi in gran parte del bacino del Mediterraneo, il 2023 è stato un anno record per le esportazioni di olio d'oliva albanese.

Euronews Albania ha riferito che le esportazioni di olio d'oliva hanno raggiunto i 25 milioni di euro nei primi otto mesi del 2023, con un aumento del 665% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nonostante l'olio d'oliva globale produzione in ripresa nella campagna 2024/25 i produttori stanno ancora lavorando per esportare olio d'oliva confezionato singolarmente.

""Come vediamo, il mercato dell'olio d'oliva sta avanzando all'estero", ha affermato Armando Lamaj, un produttore di olio d'oliva di Valona. "Anche la qualità dell'olio quest'anno è stata molto buona. Quest'anno ho intenzione di impegnarmi nel mercato dell'esportazione dell'olio d'oliva e inizieremo le procedure di certificazione".